JESTE LI ČULI ZA KIČICU? Nepoznata gorka biljka koja će pomoći u mnogim tegobama, a posebno s probavom

Kičica je biljka koja pripada porodici sirištara i nosi više naziva. Možda ju prepoznajete po imenu kitica, kitica gorka, kučica, trava od groznice ili zlatna žuč.

Ovo je biljka koja je prilagodljiva svakom tlu i raste do 50cm visine na vlažnim livadama i pašnjacima. Možete je pronaći i na mnogim čistinama i obroncima. Jednogodišnja je i gorkog okusa ali lijepog izgleda. Nema miris i nije otrovna. Ima lijepe roze cvjetove koji se otvaraju suncu na najmanje 20°C.

Za što služi kičica

Od kičice se mogu koristiti gornji dijelovi biljke – listovi i cvijet. Oni se beru nakon cvatnje koja je od lipnja do rujna. Suše se u hladu kako bi se očuvala prirodna boja.

Ovo su samo neka od blagotvornih svojstava kičice:



poboljšava rad jetre

stimulira apetit

vraća vitalnost

olakšava rad probavnog sustava

služi za pročišćavanje krvi

koristi se protiv prehlade

čisti dišne puteve

koristi se kod dijabetesa

pomaže protiv glavobolje

Gorke tvari koje sadržava kičica potiču izlučivanje probavnih sokova, solne kiseline i probavnih enzima. Izvrsna je pri upali sluznice želuca ali se ne preporuča kod teških želučanih tegoba i nastanka žgaravice. Prema nekim novijim istraživanjima ova biljka se može koristiti i nakon kemoterapije i radioterapije. Kičica se može pripremiti i koristiti kao čaj, tinktura i vino.

Čaj od kičice

Čaj od kičice za probavu

Čaj od kičice najčešće se koristi u slučaju prehlada ili problema sa probavom. Jednostavan je za pripremu i korištenje. Potrebno vam je 20g suhe biljke koje ćete preliti s šalicom kipuće vode. Ovaj čaj bi najbolje bilo piti pola sata prije jela, i sveukupno šalicu na dan. Ovakvo liječenje možete ponavljati do mjesec dana i onda uzimati pauzu. Čaj je gorak i možete ga zasladiti medom od maslačka, ali najbolje bi bilo piti ga čistog.

Čaj od kičice za dijabetičare

Potrebni sastojci:

2 čajne žlice usitnjene kičice

1 čajna žlice usitnjenih vrškova pelina

2 čajne žlice pirike

2 čajne žlice vrškova u cvatu dupčca

8 dcl vrele vode

Priprema je jednostavna, sve sastojke prelijte vručom vodom i ostavite do 20 minuta poklopljeno da odstoji. Pijte ovaj čaj od kičice za dijabetičare svakih dva sata po jedan decilitar. Nemojte ga zaslađivati i pijte ga u gutljajima, ne odjednom. Uzimajte ga prije jela ili između dva obroka.

Nakon 3 tjedna možete očekivati smanjivanje razine šećera u krvi. Pijte ovaj čaj najmanje i najviše 3 mjeseca od jednom. Nakon mjesec dana izbacite pelin i povečajte količinu dupčca.

Vino od kičice

Vino od kičice pomoći će u poticanju apetita i kod probavnih tegoba.

Potrebni sastojci:

25 g kičice

25 g lista metvice

1 limun

1 litra kvalitetnog bijelog vina

Priprema:

Suho bilje usitnite i stavite u staklenku sa širokim grlom. Bilje prekrijte litrom bijelog vina i dodajte limun koji ste predhodno oprali i narezali na ploške. Ostavite da stoji do 15 dana. Povremeno pomiješajte mješavinu. Staklenku držite na tamnom i hladnom mjestu. Nakon 15 dana procijedite mješavinu u drugu staklenu bocu. Vino od kičice čuvajte na hladnom i tamnom mjestu. Ovo vino se pije 2-3 puta dnevno po 0,5 dcl prije jela.

Tinktura od kičice za poticanje probave

Staklenu bocu s širokim grlom napunite do pola sa listovima i cvjetovima kičice. Do vrha zalijte rakijom. Staklenku dobro zatvorite i čuvajte na toplom mjestu do 8 tjedana. Nakon toga procijedite tekućinu u tamnu bocu.

Tinktura se može koristiti 2-3 puta na dan po 20 kapi. Ova tinktura pomoći će u poticanju apetita, pomoći u probavi ali i sniziti visoku temperaturu.