JER KOŽA ZASLUŽUJE NAJBOLJE: Neka što dulje ostane zdrava i zategnuta uz ove namirnice koje su svima dostupne

Borovnice obiluju vitaminima A i C, jabuke kolagenom, banane kalijem, jagode elagičnom kiselinom, papaja vitaminom A, trešnje antioksidansima – sve su to tvari koje su važne za očuvanje kože zdravom.

I ptice na grani znaju da je konzumiranje voća i povrća zdravo, ne samo za opću dobrobit organizma, već i za održavanje mladolikog izgleda. Ipak, znate li koje su to točno namirnice koje savršeno hrane kožu i čine da ona izgleda mlađe i zdravije? Želite li da i vaša koža izgleda blistavo i mladoliko, jedite ovo voće što je češće i više moguće.

Borovnice

Originalna superhrana, ovi “mali plavi tjelesni pokretači”, kako ih neki vole nazivati, imaju poprilično viskoku nutritivnu vrijednost za svoju veličinu. Odličan su izvor antioksidansa, bogate su vlaknima te vitaminima A i C. Uvrstite li borovnice na svoj dnevni meni, sigurno ćete primijetiti promjene na svojoj koži.

Jabuke

Možda nisu nikakvo revolucionarno voće, ali dobre stare jabuke pravi su prijatelj kože. One obiluju kolagenom, koji je posebno potreban zreloj koži. Ako želite čim veću kolagensku bombu, birajte one crvenije.



Lubenica

Ljeto je pred vratima, što znači da je počela njihova sezona. Ovo ukusno voće sastoji se od 90 posto vode, a poznato je da za dobru hidrataciju treba piti puno vode. Najveća je razlika između pijenja obične bezokusne vode i jedenja lubenice ta što je druga opcija daleko primamljivija i ukusnija.

Banane

One su najbolji izvor kalija, minerala koji je ključan u održavanju ravnoteže vlage u koži. Suha je koža klasičan simptom nedostatka kalija u organizmu, stoga se opskrbite bananama i uživajte. Barem njih ima tijekom cijele godine.

Ananas

Ovo egzotično voće u nekim se kulturama koristi kao lijek jer, naime, sadrži enzim bromelain, koji se uspješno bori protiv kožnih upala i oticanja.

Jagode

Još jedno voće, čija je sezona tek započela! Osim što su vrlo ukusne, one također čine čuda za vašu kožu. Ove crvene krasotice obiluju elagičnom kiselinom, koja je odlična u borbi protiv bora i opeklina od sunca.

Papaja

Ona je voće koje doslovno vrvi vitaminom A, ali i enzimom papainom, koji uspješno razbija neaktivne proteine i rješava kožu mrtvih kožnih ćelija, piše Bright Side.

Kivi

Zbog pomalo žestokog okusa, nije omiljeno voće mnogima. Ali, činjenica da je upravo on najbogatiji vitaminom C, vjerojatno će potaknuti na konzumaciju i one koji ga ne vole. Ipak za ljepotu katkad treba i trpjeti.

Šipak

Poput borovnica, i on nosi zasluženu titulu supervoća. Vrlo visoke nutritivne vrijednosti, šipak ili nar sadrži spojeve koji su glavni i odgovorni u borbi protiv starenja. U prilog tomu govori činjenica da uspijevaju regenerirati kožne ćelije.

Trešnje

Savršene za vruće ljetne dane, trešnje obiluju antioksidansima više no bilo koje drugo voće, zbog čega se uspješno bore protiv slobodnih radikala, a samim time i održavaju kožu dulje mladom.

Krumpir

Nije voće, ali zasigurno nije ni zalutao na ovaj popis. Ako vas muče tamne mrlje ispod pazuha, jednostavno prerežite krumpir napola i trljajte to područje desetak minuta, a potom isperite toplom vodom. Ovo povrće ima blago kisela svojstva, što ga čini izvrsnim prirodnim izbjeljivačem.