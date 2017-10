JABUČNI OCAT: Velika pomoć, ali i moguća izrazita šteta za organizam. Pazite kako ga koristite!

Oduvijek je poznato kako se jabučni ocat koristi za rješavanje raznih tjelesnih tegoba, a i zdraviji je za dijabetičare.

Iako postoje mnoge primjene jabučnog octa, neke su informacije o njemu ipak netočne. Svako korištenje treba biti s oprezom jer previše ove namirnice ipak može biti loše za organizam.

Pozitivna svojstva jabučnog octa

Lijek ili prevencija, ova namirnica koristi se već od davnina za mnoga oboljenja. U vrijeme građanskog rata u Americi korišten je kao antiseptik.

Glavni sastojak je dakako jabuka, koja je već sama po sebi voće koje bi se trebalo jesti svaki dan. U jabuci se nalaze proteini, potrebna vlakna, vitamini A, E, K, C i B skupine, kalij, fosfor i željezo. Polifenoli koji se nalaze u jabukama izrazito dobro utječu na reguliranje nivoa šećera u krvi, a sadrže i kvercetin koji pozitivno utječe na određene enzime. Bogate su i antioksidansima radi kojih mogu utjecati na stvaranje kardiovaskularnih bolesti. Ocat ima snagu čistiti i raskidati naslage masti i sluzi, ali i oksidirati krv.



Ovo su pozitivna svojstva jabučnog octa:

koristi se za smanjivanje apetita i mršavljenje

potiče probavu i smanjuje grčeve

snižava šećer

reducira i smanjuje loš kolesterol

spušta krvni tlak i dobar je za cijeli kardiovaskularni sistem

ujednačava lužnatost i kiselost organizma (pH vrijednosti)

potiče izlučivanje tekućine

odličan je za kosti i zglobove

pomaže suzbijanju gljivice kandide

pomaže u prevenciji osteoporoze

usporava starenje

pomaže pri upalama sinusa i problemima s dišnim putevima

Zablude i greške s ovom namirnicom

Pravilno uzimanje jabučnog octa ne bi trebalo biti više od 5 čajnih žličica na dan. Može se koristiti u salatama, jelima, s povrćem ili piti u čaši vode. Previše jabučnog octa može iziritirati želudac, uništiti zubnu caklinu i oštetiti jednjak.

Bez obzira na sva njegova pozitivna svojstva, ocat je intenzivan i krivim korištenjem možete napraviti više štete nego koristi.

Ne pijte jabučni ocat na prazan želudac

Kiselina octa i jabuke može iziritirati želudac ako se pije natašte. Kako bi se osjećali siti, a ne dobili nuspojave grčeva i boli, radije pojedite doručak bogat bjelančevinama. U tom obroku možete koristiti jabučni ocat ili ga popiti u čaši vode nakon jela.

Ispijanje nije prirodni način poticanja organizma

Samo ispijanje jabučnog octa nije prirodan način čišćenja od toksina jer naš organizam već ima svoj sustav. Jetra, bubrezi i crijeva pomažu tijelu da apsorbira hranjive tvari, dok one koje nisu korisne izbacuje kroz mokraću i stolicu. Samo pijenje jabučnog octa nije dobar način.

Samo nepasterizirani može biti probiotik

Probiotici mogu pomoći pospješiti zdravlje crijeva i održavati urednu probavu. To se događa radi fermentiranosti octa koji sadrži dobre bakterije. Zabluda o ovom pozitivnom svojstvu je da se to može naći u svakom kupljenom jabučnom octu, a to nije istina. Jedino nepasterizirani sadrži enzime, bjelančevine i probiotike jer se pasterizacijom ona uklanjaju.

Recepti za ozdravljenje i čistoću

Protiv proširenih vena

Kako bi si pomogli protiv bolova i neugodnosti radi proširenih vena, možete trljati kožu iznad proširenih vena jabučnim octom. Radite to ujutro i navečer nerazrijeđenim octom. Osim toga možete noge omotati gazom koju ste natopili jabučnim octom. Preko obloga namjestite ručnik i tako držite pola sata. Ovo možete ponavljati tjedan dana ujutro i navečer.

Protiv grlobolje

Kako bi se brzo riješili grlobolje, pomiješajte četvrtinu šalice vode s četvrtinom šalice jabučnog octa. U ovo možete dodati 2 žličice meda i pola žličice kajenskog papra. Ovaj se napitak konzumira svakih 4 sata jedna žličica. Ako osjećate jaku grlobolju možete ga piti svaka 2 sata. U ovom slučaju također možete koristiti obloge za grlo, samo dodajte još octa. Oblog prekrijte toplim ručnikom i promijenite ga tek kada se potpuno osuši. Ocat se može i grgljati s malo soli i kapima propolisa.

Protiv nesanice i kroničnog umora

Kako bi si osigurali ljepši i lakši san, pomiješajte u jednoj staklenoj posudi pola šalice meda s 3 žličice čajnog octa. Prije spavanja uzmite 2 žličice pripravka. Ako ne uspijete zaspati odmah, slobodno nakon sat vremena popijete još toliko. Ovo smijete ponoviti i ako se probudite usred noći.

Protiv kašlja

Ako se želite riješiti kašlja, pomiješajte pola šalice meda i 4 žličice jabučnog octa. To konzumirajte po potrebi tako da polako topite u ustima jednu žličicu pripravka. Dobro promiješajte prije upotrebe. Kako bi se riješili kašlja preko noći, možete prije spavanja na jastuk staviti kapljicu jabučnog octa ili stavite natopljenu gazu pored glave.

Protiv glavobolje i migrene

Ako se želite brzo riješiti glavobolje, a dugoročno i migrena, jabučni ocat vam može pomoći. U posudu pomiješajte pola litre vode i pola litre jabučnog octa. Ugrijte na laganoj vatri. Kada se tekućina počne pariti i kada zavrije, maknite s vatre. Ostavite da se kratko ohladi. Nakon toga stavite ručnik oko glave i počnite se inhalirati. Pokušajte se potpuno opustiti, dišite kroz nos. Nemojte se inhalirati duže od 5 minuta. Nakon inhaliranja lezite, pa preporučujemo da to radite prije spavanja.

Čisti uši kućnim ljubimcima

Kod pasa, posebice onima sa spuštenim ušima, infekcije i alergije na ušima su česta pojava. Uši im možete čistiti otopinom koju ćete napraviti od jednake količine vode i octa. Nanesite to na komadić vate i obrišite mu unutrašnost ušiju. Idite prstom samo tamo gdje možete dosegnuti i ne gurajte prste duboko. Ako su ušni kanali puni bakterija i gljivica, pH je previsok. Ako pas ima kronične probleme, čišćenje ušiju će promijeniti razinu pH.

Kosa bez peruti

Jabučni ocat može se koristiti i u službi ljepote. Nanesite ga jednom tjedno na tjeme prije pranja kose i zadržite tako 10 minuta. Na to stavite topli vlažni ručnik. Na ovaj način rješit ćete se peruti, svrbeža i crvenila tjemena. Ocat ima antibakterijska svojstva i očistit će sve nečistoće s kose i tjemena. Osim toga će vam kosa nakon korištenja biti sjajnija jer će uravnotežiti pH vrijednost kose, a neće ju isušiti. Dakako uzmite u obzir da će vam kosa nakon korištenja octa imati specifičan miris pa ju nakon toga trebate temeljito isprati.