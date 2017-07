I ONDA SE ŽALITE NA ŽULJEVE I BOL: Ovo su najčešće pogreške koje činite pri odabiru ljetne obuće

U ljetnim mjesecima posebno je poželjno nositi cipele izrađene od prirodnih materijala, kao što su koža ili tekstil. Ipak, rijetki uspijevaju ostati imuni na jeftine, a štosne sandalice.

Kao i uvijek u ovo doba godine, police u trgovinama obiluju izborom ljetnih cipela za svaki ukus – različitih oblika, boja i cijena. Ali, želeći izgledati lijepo, treba se prisjetiti i zdravlja, praktičnosti te higijene stopala.

Otkrivamo najčešće pogreške koje ljudi čine birajući ljetnu obuću.

Preuske cipele

Nošenje obuće čiji je potplat suviše uzak za nogu stvara neugodan osjećaj. Osim toga, to može pridonijeti deformaciji zglobova nogu i dovesti do pojave čukljeva na palcima. Uske cipele često uzrokuju urasle i upaljene nokte na nogama, kao i iritaciju kože, što dovodi do stvaranja osipa.



Nepravilan luk cipela

Ako se krivulja stopala i krivulja potplata ne podudaraju, noga se ne odmara na cijeloj površini cipele, već samo na njezinim dvjema najudaljenijim točkama: onu ispod pete i onu ispod korijena prstiju. Nošenje takvih cipela uzrokuje probleme s cirkulacijom krvi i dovodi do stvaranja osipa, pretjeranog znojenja te bolova u nogama.

Potplat dulji od stopala

Predug potplat zajedničko je obilježje japanka i sandala koje imaju traku koja prolazi između prstiju. S takvim cipelama, udaljenost između vrhova prstiju i prednjeg ruba potplata obično je prevelika za udobnost. Normalna udaljenost ne smije biti veća od jednog centimetra. Kada je margina prevelika, hodanje postaje neugodno i nesigurno te može izazvati bolesti tkiva i zglobova.

Potplat kraći od stopala

Kod sandala, kada je potplat premalen, morate stalno podupirati cipele nožnim prstima tako da ne padaju. To znači da su mišići uvijek napeti, s opterećenjem nogu neravnomjerno raspoređenim. Također, riskirate da vam se ukoči peta, što je prilično neugodna ozljeda. Kada probavate nove cipele, ne zaboravite usmjeriti se na najvišu točku stopala.

Prelabave cipele

Kada vam cipele pristaju previše labavo, jedina stvar koja ih drži od ispadanja vaši su prsti. Posljedično, mišići nogu se preopterećuju, što vam može pružiti neugodan, pomaknut hod. Osim toga, nošenje takvih cipela može dovesti do deformacije zglobova i nožnih prstiju, pojave žuljeva te bolova u leđima i koljenima.

Obuća od umjetnih materijala

U ljetnim mjesecima posebno je poželjno nositi cipele izrađene od prirodnih materijala, kao što su koža ili tekstil. Nošenje umjetnih materijala na vrućinama može biti opasno za vaše zdravlje, s obzirom na to da visoke temperature uzrokuju različite kemijske reakcije u interakciji s kožom. Osim toga, takve cipele imaju slabu ventilaciju, što može dovesti do gljivičnih infekcija i vodenih mjehura koji jako peku.

Zatvorene cipele na bosu nogu

Ravni potplati

Ako nosite balerinke ili ravne cipele dulje od 1 – 2 sata dnevno, to može naštetiti vašem zdravlju. Takva obuća nije dizajnirana da omekša dodir pete s tlom, što znači da vaš kostur dobiva mikrotraumu sa svakim korakom.

Još je jedan nedostatak to da vaše noge ostaju u stanju stalne napetosti, što povećava rizik od prignječenja i drugih ozljeda. Također, tjelesna težina nije ravnomjerno raspoređena na stopalo. Te štetne učinke možete uvelike smanjiti pomoću ortopedskih uložaka, ali najbolji su izbor za dugo hodanje cipele s petom između dva i četiri centimetra.