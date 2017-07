HOMEOPATSKE KUGLICE: Prirodan način za rješavanje tegoba kod djece i kod odraslih

Homeopatija je odavno poznata kao i blagotvorna za bebe. Blagim homeopatskim pripravcima roditelji mogu sami zaliječiti puno malih boljki.

Homeopatija je metoda jačanja organizma koja se zasniva na ubrzavanju fizioloških biokemijskih procesa i ponovo dovođenje tijela u stanje ravnoteže.

Simptomi raznih bolesti upućuju na poremećenu ravnotežu, pa homeopatski lijek daje snagu organizmu kako bi se ravnoteža ponovno uspostavila. Homeopatske kuglice su prirodni, najčešće iz biljnih, mineralnih i životinjskih izvora.

Homeopatske kuglice slatke su i jednostavne za korištenje

S obzirom na to da se ovakvi lijekovi koriste na principu da se slično liječi sličnim, homeopatske kuglice bazično čine saharoza ili laktoza. One su vrlo slatke i najednostavniji način korištenja homeopatije. Pilule se tope u ustima ili uz dodir tekućine u roku nekoliko sekundi.



Bez obzira na to koliko su slatke, sigurne su i za dijabetičare jer ne uzrokuju promjenu šećera u krvi.

Homeopatske kuglice za bebe

Homeopatski pripravci postoje u različitim oblicima kao što su kuglice, kapi ili kreme. Pripravci za bebe i malu djecu mogu se davati uz savjet s vašim liječnikom homeopatom. Djeci od 2 do 12 godina možete davati i pripravke za odrasle ali u pola doze.

Kuglice koje možete davati djeci su:

belladonna za snižavanje temperature

za snižavanje temperature chamomilla pri nemiru, rastu zubića

pri nemiru, rastu zubića china protiv proljeva

protiv proljeva colochyntis protiv grčeva i kolika

protiv grčeva i kolika pulsatilla kod prehlade, začepljenosti nosa

kod prehlade, začepljenosti nosa urtica urens kod pelenskog osipa i opekotina

Svi pripravci na kutiji će imati objašnjene upute za korištenje, no bez obzira na to obratite se svom homeopatu liječniku. S obzirom na to da homeopatski lijekovi neće biti isti kod ljudi s istim problemima, savjeti osobe koja će vas saslušati su vrlo bitni.

Jednostavne za korištenje bez komplikacija

S obzirom na to da se ove kuglice vrlo brzo otope u dodiru s tekućinom, ne biste trebali imati problema kada ih dajete bebama i djeci.

Posude u kojima se nalaze homeopatske kuglice omogućavaju jednostavno doziranje. Okrenite dozator prema dolje i okrenite čep. Svakim okretom će izaći po jedna kuglica. Nakon toga otvorite čep, istresite kuglice ali nemojte ih dodirivati prstima. Možete ih rastopiti u vodi ili čaju. Pazite da pri korištenju homeopatskih kuglica ne koristite metalno posuđe.

“Ja sam davala starijoj kćeri pa sada tako i mlađoj. Stavim kuglicu na jezik, one ostanu na jeziku i ne odu u grlo. Dijete leži, cucla i za par sekundi se otope, a ona jedva čeka pa samo mljacka.” izjavila je majka nakon korištenja.

Starijoj djeci kuglice možete dati odmah u usta. S obzirom na to da su slatke biti će im kao bomboni. Neka ih pocuclaju, a ne grizu ili gutaju cijele. Kuglice će se cuclanjem polako otapati i preko sluznice usta prenijeti ljekovita svojstva dalje u tijelo. Pazite samo da desetak minuta prije i poslije uzimanja homeopatskih kuglica ne smiju ništa jesti, piti, prati zube ili uzeti slatkiše.

Za dojenčad se mogu koristiti po 3 kuglice otopljene u vodi i to tri puta dnevno. Starija djeca mogu uzimati istu količinu ali pod jezikom.

Homeopatsko liječenje protiv simptoma alergija

Kod alergija najveći problem nije sam alergen, nego je on samo okidač koji upozorava na oslabljen obrambeni sustav organizma. Alergije mogu uzrokovati kihanje, curenje iz nosa, svrbež očiju, iritaciju grla, glavobolju ili zatvorene sinuse.

Homeopatija napada na simptome bolesti i stvara ravnotežu te osnažuje tijelo i imunološki sustav. Osim toga može stimulirati organizam na jačanje obrambenog sustava i time postupno oslobađanje simptoma alergije.

Svaka vrsta alergije zahtijeva posebne homeopatske kuglice ovisno o simptomima koji se pojavljuju. U slučaju potrebe za korištenjem homeopatskih kuglica za liječenje alergije prvo se obratite svom liječniku homeopatu.

Ne slažu se svi s djelotvornim učinkom homeopatije

Nakon opsežnih studija australski znanstvenici su dokazali da homeopatija ima jednak učinak kao liječenje placebo lijekovima. Jedan od istraživača, profesor Paul Glasziou s australskog Sveučilišta Bond, istražio je djelotvornost homeopatskih pripravaka na 68 različitih zdravstvenih stanja.

Njegovo istraživanje pokazalo je da su svi pripravci neučinkoviti. Naposljetku je dokazao kako se njihova učinkovitost može mjeriti samo s placebo pripravcima.

Cijena homeopatskih kuglica

Pripravci na biljnoj bazi mogu se nabaviti u ljekarnama ili homeopatskim centrima. Cijena homeopatskih kuglica doze od 15x je oko 70 kuna.