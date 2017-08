DERMALNI FILERI: Ove fotografije dokazuju djelotvornost sve popularnijih nekirurških tretmana

Neinvazivne i nekirurške metode pomlađivanja kože postaju sve popularnije u estetskoj medicini.

Dermalni fileri koriste se kako bi djelotvorno preokrenuli proces starenja, a najčešće se za pomlađivanje lica ili popravljanje nepravilnosti i grubosti na koži. Neinvazivnim estetskim tretmanima preokreće se proces starenja. Ovo se smatra umjetničkim procesom jer se najčešće koriste u kombinaciji s botoxom koji pomaže oblikovanju kontura lica.

Za što se koriste dermalni fileri

Starenjm koža počinje gubiti potrebne kiseline i sastav kože se počinje mijenjati. Prve bore pojavljuju se sa već 25 godina kada i ostatak kože počne pokazivati znakove starenja i gubljenja elastičnosti. Glavni sastojak dermalnih filera je hijaluronska kiselina čijim ubrzigavanjem se ona u koži nadomješta. Ona se veže uz vodu, integrira s okolnim kolagenom i vraća licu elastičnost. Reakcija kože na hijaluronsku kiselinu je pozitivna, a uzrokuje i pojačano stvaranje kolagena što poboljšava i produžuje rezultate tretmana.

Rezultati korištenja ovih filera su trenutačni. Koristi se kiselina neživotinjskog podrijetla, a tretman se izvodi u laboratorijskim uvjetima. Dermalni fileri se koriste za popravljanje neravnina, bora i nabora. Najčešće se ubrizgavaju u linije od nosa prema ustima, marionetske bore od usta prema bradi, u bore smijeha i mrštenja, ožiljke od akni, pušačke bore oko usana te u vrećice ispod očiju.



Osim što se koriste za popravljanje nepravilnosti, koriste se i za unaprjeđivanje i oblikovanje lica. Tako se mogu ubrizgavati za povećanje usana, podizanje kuteva usana, remodeliranje nosa, oblikovanje obrva i brade te podizanje obješene kože brade.

Suha i zrela koža također dobro reagiraju na dermalne filere, pa se tako koriste i za suhu kožu stražnje strane ruku, područje dekoltea, lice, vrat i najčešće za suhu kožu ispod očiju.

Sigurnost dermalnih filera

Do sada je u svijetu učinjeno preko 10 milijuna tretmana neizvazivne estetske medicine i to u više od 70 zemalja diljem svijeta. Proizvodi koji se koriste su na neživotinjskim i biološki razgradivim bazama. Iz tijela nestaju potpuno kada se resorbiraju.

Fileri hijaluronske kiseline, ili dermalni fileri proizvode se u laboratorijskim uvjetima biotehnološkim postupkom. Njihovu sigurnost potvrđuje i to što nisu permanentni kao što su na primjer silikonski, ali su ipak dugotrajniji od kolagenskih filera koji su sada već zastarjeli. Dodatna prednost je u tome što nakon korištenja neće biti alergijskih reakcija na životinjska podrijetla jer su biološke baze.

Dermalni fileri – prije i poslije tretmana

Trajanje i nuspojave tretmana

S obzirom na to da najnovija generacija dermalnih filera u sebi već sadrži lokalnu anesteziju, nuspojave su vrlo rijetke. Ako i dođe do nuspojava one su kratkotrajne i uključuju crvenilo, oticanje, podlijeve ili osjetljivost na mjestu gdje se hijaluronska kiselina ubrizgavala. Značajne dugotrajne nuspojave vrlo su rijetke.

Lokalna anestezija će izolirati bol radi čega sam tretman neće biti nimalo bolan, već opušten. Tretman traje od 15-30 minuta, ovisno o području koje se tretira.

Trajanje rezultata varira od pacijenta do pacijenta radi drugačijih sastava i stanja kože. Učinak tretmana kreće se u rasponu od 12 – 18 mjeseci. Ako se tretmani redovito ponavljaju, učinak traje i duže. Najučinkovitiji tretmani čiji učinak najduže traje su oni za podizanje obraza. U većini slučajeva ponavljanje tretmana nije potrebno, već se radi samo manja korektura.

Oporavak nakon tretmana

Oporavak nakon tretmana kratko traje, ali zahtijeva mirovanje i pažnju. Ovo su neke od stvari na koje ćete trebati paziti nakon tretmana dermalnim filerima:

ne smijete vježbati 24 sata nakon zahvata

ne smijete konzumirati veće količine alkohola 24 sata poslije zahvata

ako dođe do podiljeva, koristite led ili kremu protiv podlijeva

smije se koristiti puder ali na mineralnoj bazi

ako ste skloni ranama, herpesima i aftama, zatražite savjet u vezi tretiranja kože od svog liječnika

nakon tretmana se možete blago masirati preko gaze

nakon tretmana barem 5 dana izbjegavati solarije i saune

Dodatna pomoć za mladolik izgled kože

Prve bore i smanjivanje elastičnosti kože počinje već oko 25-e godine života. Koža počinje pokazivati znakove starenja radi previše boravka na suncu, opuštanja mišića lica, izloženosti toksinima, loše prehrane i premalo tekućine i sna. Kako bi popravili stanje svoje kože i prije nego se obratite estetskoj neinvazivnoj medicini, postoje stvari koje možete isprobati:

svakog dana izvodite gimnastiku lica

isprobajte Zogan masažu lica

jedite namirnice bogate kolagenom

potičite cirkulaciju vježbanjem cijelog tijela

prestanite pušiti

smanjite unos alkohola

smanjite loš kolesterol u tijelu

osigurajte dovoljno tekućine kroz dan

Cijena dermalnih filera

Tretmani s hijaluronskom kiselinom mogu se raditi u privatnim dermatološkim poliklinikama. Cijene ovise o području koje želite tretirati, a i o tome koliko je tretmana potrebno. Ovo su okvirne cijene u poliklinikama: