CIMET DIJETA: Doslovno ubija suvišne kilograme, evo koje recepte morate probati

Cimet se u kuhinji najčešće koristi u kombinaciji s drugim dodacima jelima kao što je med. Cimet i med se u kombinaciji koriste za ojačavanje organizma, a posebice za brzi gubitak kilograma i stabiliziranje probave.

Mnoge teorije su dokazale da cimet dijetu treba koristiti za dobro stanje cijelog organizma. Antioksidansi u medu se koriste kako bi neutralizirali oksidanse i time usporili proces starenja. Cimet sadrži polifenole i ima više antioksidansa nego čak 26 biljaka i vrsta koje se također smatraju korisnima za ljudsko zdravlje, kao što su origano ili češnjak.

Cimet pomaže u mršavljenju

U kombinaciji s pravilnom prehranom i vježbanjem korištenje cimeta može utjecati na gubitak kilograma. Cimet pretvara glukozu u energiju, a ne masnoću. Uz to, spušta razinu šećera u krvi i utječe na povećanje osjetljivosti na inzulin koji je odgovoran za rad našeg metabolizma. Uz to bi najbolja opcija bila da zamijenite sve šećere i zaslađivače medom. Šećeri dovode do povećanja glukoze u krvi te radi naglog spuštanja i podizanja te razine dovode i do prevelike proizvodnje inzulina što nije pogodno za dobro funkcioniranje organizma.

Cimet potiče osjećaj sitosti

Cimet stvara osjećaj sitosti, tj. produljuje vrijeme u kojem se osjećate siti. Radi to reguliranjem razine šećera u krvi. Što se dulje osjećate siti, manje ćete jesti. Premda je jako loše ako se dovodite do razine da osjetite jaku glad, to je više opasno za vaš organizam nego biti prejeden.



Pospješuje rad probavnog sustava

Cimet će pomoći da tijelo apsorbira više hranjivih tvari, a lakše se oslobodi od otpada i neiskorištenih hranjivih tvari. Može pomoći u slučaju manjka vitamina ili minerala u tijelu.

Smanjuje nakupljanje masti

U slučaju prevelike količine šećera u tijelu, jetra ga pretvara u mast. Cimet služi kako bi taj šećer razgradio i poticao tijelo da ga koristi kao izvor energije, a ne taloži. To znači manje neiskorištenog šećera i manje nakupljanja masti.

Povećava razinu energije

Cimet povećava razinu energije, pospješuje koncetraciju i pomaže u liječenju kroničnog umora. S više energije više ćete vježbati i poticat će vas na zdraviji život.

Potiče čišćenje probavnog sustava

Cimet ima antibakterijska svojstva koja pomažu da se riješite loših bakterija iz svog probavnog sustava. One također mogu povećati rizik od nastanka pretilosti. Zato je važno da iz tijela i probave izbacite što više štetnih bakterija.

Vrste cimet dijete

Dijeta s cimetom i mineralnom vodom

Cimet kao sastojak u hrani potiče mršavljenje. Mineralna voda ima pozitivan utjecaj kada je mršavljenje u pitanju. Ugljikov dioksid u njoj potiče kružno stezanje i širenje probavnih organa u obliku valova kojim se hrana postupno pokreće kroz probavni trakt i crijevni sadržaj potiskuje prema izlaznom otvoru. To pomaže u boljem protoku hrane kroz crijeva.

Sastojci:

– čaša mineralne vode

– cimet u prahu

– limu

Priprema i upute:

Cimet dijetu uz mineralnu vodu možete koristiti tako da u čašu mineralne vode umiješate žličicu cimeta. Možete dodati i malo limunovog soka kako bi bio bolji efekt. Ova komobinacija ubrzat će vaš metabolizam i potaknuti gubljenje kilograma.

Ovaj napitak možete piti ujutro i navečer uz svakodnevnu zdravu prehranu i vježbanje.

Jogurt i cimet dijeta

Jogurt ima pozitivan učinak na mršavljenje jer sadrži korisne probiotike i bakterije koje utječu na bolje probavljanje hrane i reguliranje crijevne flore. Jogurt također služi za ubrzavanje metabolizma i pomaže u skidanju masnih naslaga.

Sastojci:

– jogurt – može biti voćni

– cimet u prahu

Priprema i upute:

Pomiješajte žlicu cimeta u prahu s čašom jogurta. Ovaj napitak pijte na prazan želudac ujutro i navečer prije spavanja. Također u kombinaciji s zdravom prehranom i barem umjerenom tjelovježbom, ovo će pomoći poboljšanju rada vašeg metabolizma.

Eto, hoćete li isprobati?