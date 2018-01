BRZI TRIKOVI ZA MRŠAVLJENJE (SAMO ZA LIJENČINE): Nemaju veze ni s dijetom ni s vježbanjem, a daju iste rezultate

Nije sve u vježbanju, a ni u prehrani. Ima nešto i u životnim navikama. Za ove stvari znate, ali niste imali pojma kako su dobre za mršavljenje.

Svi žele izgledati vitko i zdravo, ali dijete su toliko naporne i teške. Onda još onaj jo-jo efekt nakon što dijeta završi… Između ostalog, životni ritam prepun obveza i žurbe ne ostavlja vam mnogo vremena da se posvetite vježbanju. Ako ste jednostavno prelijeni za bilo što, možete se poslužiti i ovim trikovima, koji će vas spontano dovesti u formu – jedino što će trebati malo više vremena. Ali do ljeta ionako ima još dugo…

Pijte vodu

Znate da je voda život i s vremena na vrijeme ju pijete. Ali vjerojatno niste nikada pomislili koliko je korisno za vaš metabolizam ako je pijete u pravo vrijeme. Najbolje je da popijete 1 – 2 čaše vode 30 minuta prije svakog obroka. Na taj će način vaši metabolički procesi imati novi početak, a želudac će biti djelomično ispunjen, pomažući vam da manje jedete. Ovaj režim hidratacije također će ublažiti vaš “slatki zub” i spriječiti vas da napadate hladnjak.



Posvetite pažnju hrani

Neka hranjenje postane mali ritual. Doista vam neće trebati puno vremena. Sjednite za stol, nemojte se žuriti i obavljati druge stvari u isto vrijeme, nemojte razmišljati o problemima, nemojte gledati TV i ne razgovarajte telefonom. Budite samo vi i hrana. Budite svjesni onoga što jedete i kako to radite. To će vam pomoći da bolje osvijestite hranu i jedete mnogo manje. Jedite što je moguće sporije.

Manji tanjur i štapići

Da ne biste previše razmišljali o veličini porcije, uzmite manji tanjur i jedite samo količinu hrane koja stane na njega. Kada koristite štapiće, jedete sporije, a to će vam pomoći da se osjećate punima s manjom količinom hrane. Ako imate problema s držanjem štapića, samo koristite malu žlicu ili svoje ruke.

Više spavajte

Ne šalimo se. Sada imate savršenu izliku da ostanete u krevetu dulje jer je to dijelom vaše prehrane. Ako spavate, ne jedete. Osim toga, dobar noćni san ima veliki utjecaj na metabolizam i dobre razine hormona koje vam pomažu da ostanete u dobroj kondiciji. I nije da ne radite ništa dok spavate jer vaše tijelo sagorijeva između 50 i 100 kalorija po satu.

Spavajte u hladnom

Sve što morate učiniti je spustiti termostat ili otvoriti prozor. Istraživanje Nacionalnih instituta za zdravlje kaže da spavanje s temperaturom od 19 ° C pomaže tijelu da se riješi kalorija jer topi masnoću da održava temperaturu.

Posebna hrana

Ne morate odustati od svoje uobičajene hrane. Samo nadopunite svoj jelovnik lososom, jajima, orašastim plodovima, maslinovim uljem, ljutom paprikom i zelenim čajem. Oni će vam pomoći potaknuti metabolizam i sagorijevati masnoću. Čak i mirisi agruma ili paprene metvice mogu smanjiti apetit, stoga ih nemojte zanemarivati.

Zaboravite zabrane

Ako želite jesti kolačiće ili čokoladu, učinite to. Samo pojedite jedan umjesto tri ili pet, i jedite ujutro da biste imali dovoljno vremena potrošiti te kalorije tijekom dana. Stroge zabrane nisu dobre jer uzrokuju stres i, kao rezultat, višu razinu loših hormona. Osim toga, krivite sebe ako ih prekršite. Znanost je na vašoj strani!

Perite zube

Sigurni smo da već to radite barem dva puta dnevno, tako da to neće biti teško. Usvojite naviku četkanja zuba nakon svakog obroka. To će vas spriječiti da pojedete još nešto poslije. Prvo, jer hrana nije baš ukusna kada imate okus mentola u ustima. Drugo, zato što smo previše lijeni da bismo više puta prali zube nakon svakog obroka, zar ne?

Smijte se

Kladimo se da volite komedije! Prema studiji objavljenoj u Međunarodnom časopisu za pretilost, kad se smijemo, trošenje energije povećava se do 20 posto. Osim toga, dobro je za mišiće trbuha, piše Bright Side.