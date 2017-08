BOTOX: Ne koristi se samo kako bi se riješili bora, već i za druge zdravstvene probleme

Botox se zadnjih godina popeo na ljestvici kao preparat za uklanjanje bora na licu i vratu. Vraćanje koži mladenačkog izgleda nikad nije bilo lakše.

Kozmetički botoks nastao je od bakterije Clostridium Botulinum. Njegovo korištenje, točnije ubrizgavanje u mišić, utječe na blokiranje živčanih impulsa mišića i time uzrokuje gubitak bora na licu. Ovo je danas jedan od najčešćih načina borbe s borama u estetskoj kirurgiji. U Europi je poznat pod nazivom Vistabel.

Kandidati za korištenje botoxa

Za razliku od hijarulonske kiseline, natrij hijarulonata i dermalnih filera koji se mogu koristiti već od 25-30 godine života, botox se preporuča ipak nešto kasnije. Kandidati za botox su uglavnom između 35-45 godina i imaju dinamičke bore na čelu.

U kozmetičke svrhe botoks se koristi za uklanjanje dinamičkih bora na vratu i licu. Bore na čelu mogu biti na horizontalne frontalne, glabelarne vertikalne i glabelarne horizontalne. Tretirati se mogu i bore na lateralnim dijelovima očiju, ali i druge bore na licu i vratu.



Botoks mogu koristiti svi koji smatraju da su bore na njihovom licu prejake da bi se tretirale hijarulonskom kiselinom, no to ovisi od pacijenta do pacijenta.

Ubrizgava se direktno u mišić

Botox funkcionira tako da se injekcijama ubrizgava u mišić u malim dozama. Nakon toga on blokira živčane impulse tih mišića što uzrokuje gubitak dinamičnih bora. U slučaju nestručne upotrebe botoxa, pacijentu se može strašno naštetiti.

Efekti botoxa nisu vidljivi odmah, nego tek nakon dan, dok se potpuni rezultati vide u roku nekoliko dana. Prvi utjecaj se vidi već dva dana nakon ubrizgavanja.

Pri stručnom korištenju botoxa, prije ubrizgavanja se precizno odrede točke uboda koje se nalaze direktno u borama. Točke se odabiru točno na njih jer su spojene mišićem koji ih prouzrokuje. Prethodno pripremljena doza se inzulinskim iglama ubrizgava subkutano ili u sam mišić.

Učinak tretmana i trajanje efekta

Tretman botoxa je minimalno bolan pa se izvodi bez anestezije. Postoji mogućnost osjećanja tankih iglica koje mogu izazvati malu bol ili peckanje. Traje od 15-20 minuta, ovisno o dijelu lica ili tijela gdje se ubrizgava.

Za vrijeme tretmana se pacijent stavlja na povišen položaj na stolu, a dijelovi kože u koje se ubrizgava botoks se čiste kozmetičkim sredstvima bez alkohola. U ovom trenutku postoji mogućnost korištenja lokalnog anestetika u obliku kreme. Nakon toga kreće ubrizgavanje koje najčešće uključuje 4 ili 5 područja – na svakoj strani čela jedna, te dva ili tri područja oko oka, što ovisi o pacijentu.

Nakon tretmana nije potrebno posebno tretiranje, relativno hladni oblozi.

Učinak botoxa nije trajan, a ovisi o tretmanu. Uobičajeno trajanje utrnuća mišića je 6 mjeseci. Tretman se može ponavljati neograničen broj puta, a potrebno je pripaziti da između tretmana bude odgovarajući vremenski razmak kojeg određuje doktor. Ovoliko dugo traje jer nakon što se ubrizga u mišić, tamo i ostaje, ali samo tjedan dana nakon čega ga tijelo počne razgrađivati i izlučivati.

Botoxom protiv znojenja i glavobolja

S obzirom na to da se ubrizgava u mišić, može se koristiti i za druga područja kao što su vrat ili žlijezde. Ukoliko se ubrizgava u predjelu znojnih žlijezda, smanjiti će znojenje. Postoji mogućnost da će potpuno ukloniti znojenje ispod pazuha, kod prepona, na dlanovima i stopalima. Mišići ispod pazuha koji ispumpavaju znoj mogu utrnuti radi botoksa. Taj tretman radi se s pedesetak uboda iglicom i uz lokalnu anesteziju. Učinak traje otprilike godinu dana.

Ove injekcije dokazano djeluju protiv glavobolja, toliko da je u nekim bolnicama u Velikoj Britaniji praksa davanje botoxa za migrene. Osim u kozmetici koristi se i u neurologiji, ortopediji, oftalmologiji, otorinolaringologiji, pedijatriji i ginekologiji. Kako ima izrazit utjecaj na mišić, primjena mu je široka.

Nuspojave korištenja

Kako sam postupak nije bolan, nakon tretmana se ne zahtijeva nikakva terapija. Mogu se koristiti hladni oblozi ukoliko mislite da su potrebni.

Pri stručnom i ispitanom ubrizgavanju botoxa u mišiće, teških nuspojava nema. Kod rijetkih pacijenata mogu se javiti oticanje, crvenilo i slabost mišića, no razlog tome najčešće bude alergijska reakcija ili nešto slično. Sve nuspojave prolaznog su karaktera. Tretman se ne smije izvoditi ako postoji infekcija na mjestima na koja bi se preparat trebao aplicirati. Također, ne smije se izvoditi na osobama koje su osjetljive, to jest alergične na bilo koji sastojak preparata.

U slučaju nestručnog obavljanja tretmana i korištenja nečistog botoxa, posljedice za ljudsku kožu i mišiće su strašne te mogu dovesti do velikih zdravstvenih problema.

Ako neka osoba prečesto koristi tretmane botoxa, postoji šansa da tijelo stekne imunitet na njegovu primjenu pa time tretmani gube utjecaj.

Cijene botox tretmana

Tretmane ovim preparatom možete obaviti u privatnim kozmetičkim poliklinikama. Cijena za 50 jedinica varira od 2000 – 3000 kuna, dok mnoge klinike nude popuste za veću količinu jedinica.

Ukoliko želite koristiti botox protiv znojenja, platiti ćete od 3500 do 5000 kuna.

Botox – slike prije i poslije