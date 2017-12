5 TRENDI METODA IZBJELJIVANJA ZUBA NA TESTU: Loše vijesti za one koji im vjeruju, mogli biste ostati krezubi!

Svi žele imati bijele zube, ali moderne metode izbjeljivanja mogu biti vrlo opasne. Stomatolozi su raskrinkali pet najčešćih.

Usprkos tvrdnjama supermodela Gisele Bündchen kako svako jutro započinje čašom vruće vode i limuna, vodeći stomatolog dr. Ben Atkins upozorava kako ova praksa ne samo da može oštetiti zube, već oni mogu i postati tamniji. Nadalje, postoji strah od fluorida jer navodno uzrokuje demenciju pa ljudi biraju zubne paste bez tog minerala, ali još nijedna posljedica korištenja nije dokazana. Da ne spominjemo pomamu za crnom pastom za zube od ugljena, koja obećaje preko noći holivudski osmijeh. Vrhunski stomatolozi razotkrivaju najveće mitove današnjice kad je riječ o zubima.

Zubna pasta bez fluorida

Kritičari tvrde da ovaj mineral razbija hormone, što dovodi do kroničnih zdravstvenih problema, uključujući poremećaje kostiju, demenciju i dijabetes, što je rezultiralo nedavnim rastom alternativa bez fluorida. “Flourid je glavni zaštitni sastojak u zubnoj pasti. Sprječava propadanje zuba, osobito ako jedete puno slatkiša ili voća”, objašnjava dr. Rhona Eskander.



Flouridna pasta za zube djeluje tako da se mineral nanosi u caklinu, a razgrađuje se kiselom hranom. To čini zube otpornijima na takvu hranu i sprječava propadanje. Ipak, kritičari upozoravaju ljude da nipošto ne progutaju proizvod te da koriste količinu veličine graška zbog tankih sluzi membrana u ustima koje omogućuju sastojcima da se apsorbiraju u tijelo. “Trebali biste pojesti ogromnu količinu da biste dobili toksični učinak”, kaže dr. Eskander.

Vruća voda i limun

Ovaj pripravak bogat je vitaminom C, koji pojačava imunološki sustav te potiče proizvodnju žuči za pomoć probavi. Ipak, stručnjaci upozoravaju kako pijenje trendovskih napitaka može prouzročiti ozbiljne ozljede zuba. “Limun u vrućoj vodi može biti dobar način za dobivanje vitamina C, ali naparvit će kao na zubima”, ističe dr. Atkins. “Nedavno sam imao pacijenta koji nikada nije imao ozbiljnih oralnih zdravstvenih problema. Tijekom jednog posjeta požalio se da ima stalnu i vrlo bolnu osjetljivost na tople i hladne stvari. Upitao sam ga je li promijenio nešto u svojoj rutini i prehrani u zadnje vrijeme. Rekao je da je nedavno počeo piti čašu vruće vode s limunovim sokom ujutro jer je pročitao da je to dobro za njega. Iako je možda zdrav za neke druge stvari, ovaj napitak svaki dan znači da kiselina neprestano napada naše zube”, govori.

Limun je izuzetno kiseo, što slabi caklinu u zubima i učinkovito ih otapa, objašnjava dr. Eskander. To čak može dovesti do promjene boje, jer tvrdi materijal ispod cakline počinje sjati, što također uzrokuje osjetljivost i bol, prema dr. Atkinsu. Ako ljudi još uvijek odlučuju piti vruću vodu i limun, dr. Eskander preporučuje da to učine kroz slamku kako bi se smanjio doticaj sa zubima. Žvakaća guma bez šećera nakon toga dobra je ideja jer stimulira slinu koja neutralizira kiseline, dodaje. Dr. Eskander također savjetuje da nikad ne četkate zube nakon što popijete vruću vodu i limun jer to skida caklinu dok je mekana. Ljudi bi umjesto toga trebali četkati zube prije doručka kako bi stvorili zaštitni sloj.

Grgljanje ulja

Drevna ayurvedska praksa grgljanja ulja datira prije više od 3000 godina i uključuje držanje žlice kokosovog ili sezamovog ulja u ustima i do 20 minuta prije nego što se ispljune. Zagovornici tvrde da ulja imaju “antibiotička i antivirusna svojstva”, da posvjetljuju i čiste zube. Ipak, dr. Atkins tvrdi: ‘Kokosovo ulje nema nikakav znanstveni dokaz da je na bilo koji način korisno za oralno zdravlje. Nedjelotvorno je.”

Dr. Eskander dodaje kako ulje može privremeno ukloniti čestice hrane i površinske mrlje sa zuba, ali neće prodrijeti u zube da bi ih učinilo bjeljima. “To ne šteti, ali neće vam dati ni holivudski osmijeh”, kaže. Samo izbjeljivanje s peroksidom prodire u zube i razgrađuje obojenost. Dr. Eskander dodaje da to trebaju činiti samo zubni profesionalci, koji osiguravaju da peroksid ne ošteti desni i uzrokuje stvaranje mjehura i ranica.

Zubna pasta od ugljena

U posljednje vrijeme vlada pomama za crnom pastom za zube, ali stomatolozi kažu da ona može učiniti više štete nego koristi. “Postoje neadekvatni podaci za dokazivanje sigurnosti i učinaka ugljena u proizvodima za oralnu higijenu. Tvrdnje mnogih od tih proizvoda u smislu izbjeljivanja zuba nisu potvrđene”, kaže Atkins. Zagovornici tvrde da mu porozna struktura drvenog ugljena daje detoksikacijska svojstva, a bolnice ga često koriste za liječenje različitih vrsta trovanja i predoziranja, piše Daily Mail.

Pa ipak, iako zubne paste od drvenog ugljena mogu ukloniti površinske mrlje zbog svoje abrazivne konzistencije, dr. Atkins kaže da to može trajno oštetiti caklinu. “Najvažnije, mnoge zubne paste od drvenog ugljena na tržištu ne sadrže dovoljno fluorida da bi na odgovarajući način štitile od propadanja zuba, čak i kada se upotrebljavaju po dvije minute dva puta dnevno”, dodaje.

Jabučni ocat

Na glasu je kao odličan proizvod za probavu, mršavljenje, kosu, ali i izbjeljivanje zuba. Pa ipak, dok abrazivnost iz octa može pomoći uklanjanju plaka i mrlja uzrokovanih crvenim vinom, kavom i pušenjem, dr. Eskander upozorava da to može također ozbiljno oštetiti caklinu i uništiti zube. “Oštećenje cakline je nepovratno. Sloj ispod, poznat kao dentin, tada postaje vidljiviji. Dentin ima prirodno žutu boju, što znači da će vam vjerojatno zubi izgledati žuće ili zamrljanije nego prije”, zaključuje.