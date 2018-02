Ako smo dobro shvatili, veza ispunjena ljubavlju mogla bi biti jedinstvena mješavina različitih okusa.

Nijedna emocija, zasigurno, nije tako dragocjena i tražena kao ljubav. Ipak, u prilikama kao što je Valentinovo lako se možemo zavarati mislima da se ona sastoji isključivo u onoj patetičnoj, romantičnoj crti dubokog zaljubljivanja. Ali zapravo, ljubav je daleko složenija od toga. Doista, nedvojbeno niti jedna riječ ne obuhvaća širi raspon osjećaja i iskustava od ljubavi. Pa kako onda možemo uopće definirati što je to stvarno ljubav? U svojoj novoj studiji objavljenoj u Časopisu za teoriju društvene analize, istraživač je Tim Lomas pretražio svjetske jezike u potrazi za riječima koje se odnose na ljubav, a ne postoje u engleskom (a ni hrvatskom) jeziku.

Većina nas koristi riječ ljubav prilično liberalno. Koristimo je za duboku strast, brigu i poštovanje koje osjećamo prema voljenoj osobi. No, ona se može opisati i kao neraskidiva veza srodstva i povijesti koju dijelimo sa svojom obitelji, kao i veze i angažmani koje imamo s bliskim prijateljima. Ljubav je i ono što osjećamo prema kućnim ljubimcima, glazbi, filmovima, nedjeljnim jutrima i mnogim drugim stvarima.





Tri osnovna oblika ljubavi

Jasno, bez obzira na definiciju, ljubav obuhvaća veliku količinu emocionalnog i iskustvenog teritorija. Na primjer, 1970-ih je godina psiholog John Lee identificirao šest različitih “stilova” ljubavi. On je to učinio proučavajući druge jezike, osobito klasične leksikone grčkog i latinskog, koji se bave bogatstvom preciznih riječi koje opisuju određene vrste ljubavi.

Lee je identificirao tri osnovna oblika ljubavi. “Eros” označava strast i želju, “ludus” se odnosi na koketnu, razigranu naklonost, a “storgē” opisuje obiteljske ili družene veze. Zatim je udružio ove primarne oblike kako bi proizveo tri sekundarna oblika: ludus i storgē stvaraju “pragmu”, racionalnu, razumnu dugoročnu ugodu. Međutim, eros u kombinaciji s ludusom generira “maniju”, što označava posesivnu, ovisnu ili uznemirujuću intimnost, dok eros i storgē čine dobrotvornu, nesebičnu suosjećajnost “agap”.

Ova analiza izgleda kao dobar početak, ali je nepotpuna. Uostalom, uglavnom se radi samo o romantičnim partnerstvima i ne uzimaju se u obzir mnogi osjećaji koji spadaju u okvir ljubavi. Lomas je zato odlučio proširiti taj rad kao dio šireg leksikografskog projekta za prikupljanje takozvanih “neprevedivih” riječi koje se odnose na dobrobit. Rad je još u nastajanju i trenutno broji gotovo 1000 riječi.

Neprevedive riječi

Takve riječi mogu otkriti fenomene koji su previđeni ili podcijenjeni u vlastitoj kulturi. U slučaju ljubavi, riječi koje se ne mogu prevesti pridonose razumijevanju bogate raznolikosti emocija i veza koje su u hrvatskom jeziku sadržane u jednoj riječi – ljubav. Istraživač je tematski analizirao na stotine riječi iz 50 jezika, grupirajući riječi u 14 različitih “okusa” ljubavi.

Neki su jezici bili osobito plodni u svojoj leksičkoj spretnosti, osobito grčki, koji je daleko doprinio većini riječi. Kao takav, u duhu pjesničke konzistencije, dao je svakom okusu relevantnu grčku oznaku. Jedno romantično partnerstvo, recimo, može pomiješati nekoliko okusa zajedno, stvarajući jedinstveni “okus”, koji se onda tijekom vremena može suptilno mijenjati.

14 okusa ljubavi

Pa, što su ti okusi? Prva tri se uopće ne odnose na ljude. Oni se odnose na sklonost i strast prema određenim aktivnostima (meraki), mjestima (chōros) i objektima (eros). Imajte na umu da ova uporaba erosa odražava njegovu implementaciju u klasičnoj Grčkoj, gdje se često koristi u kontekstu estetske zahvalnosti, a ne romantike. Doista, kao i sama ljubav, sve ove riječi mogu se koristiti na različite i promjenjive načine.

Svaki od tih okusa je “spoj” srodnih pojmova iz različitih jezika. Na primjer, veza s mjestom označenim chōrosom odražava se u konceptima poput “turangawaewae”, “cynefin” i “querencia” – od maurskog, velškog i španjolskog – koji se na neki način odnose na osjećaj pripadanja ovoj Zemlji, na nešto što možemo zvati domom. Kada je riječ o ljubavi među ljudima, prva tri su neromantični oblici skrbi, privrženosti i lojalnosti koje širimo prema obitelji (storgē), prijateljima (philia) i samima sebi (philautia). Zatim, prihvaćajući romantiku, Leejevi pojmovi pragma, mania i ludus pridruženi su strastvenoj želji “epitimije” i sudbini “anánkē”.

Opet, ove etikete povezuju srodne pojmove iz različitih jezika. Na primjer, duh “anánkē” se nalazi u izrazima japanskog “koi no yokan”, što otprilike znači “predosjećaj ljubavi”, onaj osjećaj na prvi susret s nekim da će doći do neizbježnog zaljubljivanja. Isto tako, kineski izraz “yuán fèn” može se tumačiti kao obvezujuća snaga neodoljive sudbine. Konačno, postoje tri oblika nesebične, “transcendentne” ljubavi, u kojoj se vlastite potrebe i brige relativno smanjuju. To su suosjećanje agápē, efemerne iskre “participativne svijesti”, kao kad smo emocionalno upleteni unutar grupne dinamike (koinonia) i vrste poštovanja koju vjernici osjećaju prema božanstvu (sebomai).

Jasno, postoji mnogo načina na koje možemo voljeti i biti voljeni. Vi i vaš životni partner mogli biste doživjeti osjećaje epitimije, pragme ili anankē, ali isto tako – ili alternativno, umjesto toga – biti blagoslovljeni okusima poput storgē, agāpē i koinonije. S druge strane, duboko prijateljstvo moglo bi se na sličan način nadjačati nekom mješavinom okusa kao što su pragma, storgē, agápē i anánkē, u kojima osjećamo duboku i sudbinsku vezu za cijeli život, piše Independent.