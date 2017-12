VODIČ ZA SPAJANJE NERADNIH DANA U 2018.: Super vijesti, bit će mnoštvo prilika za produžene vikende

Donosimo detaljan pregled neradnih dana u godini koja slijedi. Ako budete strateški razmišljali, bit će zaista mnogo prilika za spajanje s vikendima uz minimalno potrošenih dana godišnjeg odmora.

Sljedeća će godina biti vrlo isplativa što se tiče spajanja praznika i produženih vikenda. Već s prvim danom nove godine započinjemo s tom svima dragom praksom jer 1. siječnja pada na ponedjeljak. Sveta tri kralja već nam ne idu na ruku jer će biti u subotu. Sljedeći je blagdan tek 1. travnja – Uskrs, što je, naravno, nedjelja, ali Uskrsni je ponedjeljak, kao i obično, neradni dan, a nakon toga se baš ne isplati uzimati četiri dana godišnjeg odmora za spajanje sa sljedećim vikendom.

Svibanj će biti posebno produktivan

Međutim, već u proljeće dolazi prva prilika za prilično dug vikend. Naime, Praznik rada (1. svibnja) pada na utorak, a uz samo jedan potrošeni dan godišnjeg dobivate čak četiri dana za odmor. I to nije sve za ovaj mjesec. Tijelovo, koje je 31. svibnja, sljedeće će godine biti u četvrtak – i opet možete ponoviti praksu s početka mjeseca. U lipnju, nadalje, nećete morati potrošiti nijedan dan godišnjeg odmora, a svejedno četiri dana nećete raditi. Dan antifašističke borbe je u petak, a Dan državnosti u ponedjeljak, što je savršena kombinacija od 22. do 25. lipnja.





Veliku Gospu spajajte kako hoćete

Ni kolovoz 2018. neće biti za bacanje. Iako Dan domovinske zahvalnosti (5. kolovoza), nažalost, pada u nedjelju, iskupljenje stiže već deset dana poslije. Velika Gospa, koja se obilježava 15. kolovoza, sljedeće godine je u srijedu, tako da ćete moći birati hoćete li je spojiti s prethodnim ili narednim vikendom. Naravno, ako uspijete dobiti dva slobodna dana na poslu. Poslije toga dolazi na red Dan neovisnosti (8. listopada), koji će biti u ponedjeljak i opet ćete uživati tri dana. Svi sveti su 1. studenoga, a to je četvrtak – savršeno! Još jedan produženi vikend sa samo jednim iskorištenim danom godišnjega.

Za Božić prilika od 9 dana u komadu

I na kraju dolazi prosinac, koji je pun blagdana i odličnih prilika za dulji odmor. Božić i Sveti Stjepan (25. i 26. prosinca) sljedeće godine padaju na utorak i srijedu, tako da ćete ih strateški moći spojiti s prethodnim vikendom ako u ponedjeljak uzmete godišnji. Idealno za laganu pripremu svega na vrijeme. Ako, pak, budete bili te sreće da možete isposlovati i četvrtak i petak, to će značiti pravi mali godišnji odmor. Sa samo tri potrošena dana možete uživati punih devet u nizu. Ne zvuči, loše, zar ne? I to bi bilo to za 2018. godinu. Ako izuzmemo tih nekoliko praznika koji se poklapaju s vikendom, sve je ostalo prilično super.