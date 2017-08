Važno je znati kad je dosta. Pametno birajte aktivnosti za dijete i izbjegnite da doživi “burn out”

U želji da djetetu pruže najbolju edukaciju, sport po mjeri, potaknu kreativnost ili osiguraju savladavanje raznih vještina, roditelji izgube uvid što dijete uistinu želi. Evo kako pronaći balans i ne pogriješiti.

Upisati dijete na što više slobodnih aktivnosti kako bi steklo razne vještine i znanja posljednjih je godina imperativ mnogih roditelja. Jezik, ples, sport, gluma… često se biraju bez propitivanja treba li doista djetetu sve to. Mnogi počesto zatrpavajući dijete aktivnostima zadovoljavaju svoje ambicije i pokušavaju osigurati priliku koju misle da oni nisu imali, a to je najgore što mogu učiniti. Stručnjaci Poliklinike za zaštitu djece upozoravaju da prenatrpan raspored može dovesti do stresa – roditelja koji su u stalnoj žurbi vodeći djecu s jedne aktivnosti na drugu i djece koja nerijetko u nekom trenutku pokažu znakove tzv. burn out sindroma, izgaranja koje je donedavno bilo povlastica odraslih. Stručnjaci te poliklinike ističu kako prije svega treba voditi računa o ravnomjernosti i balansu između organiziranih i neorganiziranih aktivnosti, između života u i van obitelji.

Ne namećite svoje želje i interese

Objašnjavaju i da broj slobodnih aktivnosti ovisi o dobi djeteta, njegovim talentima, ali i emocionalnoj, fizičkoj i intelektualnoj zrelosti, uspjehu u školi, željama i obiteljskim prilikama. Dijete ne mora ići na pet slobodnih aktivnosti da bi bilo preopterećeno – nekom djetetu mogu i dvije biti previše dok će nekom drugom djetetu tek njih pet biti dovoljno.

– Često roditelji djeci odabiru aktivnost prema nekim svojim uvjerenjima, no bolje je da dijete “šeće” iz aktivnosti u aktivnost dok ne nađe ono što mu najbolje odgovara, što ga čini sretnim i u čemu napreduje, nego nametati djetetu svoje želje i interese. To ne znači da djetetu ne treba ponuditi ništa za što nije pokazalo interes, ali nikako ne treba ustrajati ako dijete odlučno odbija aktivnost – naglašavaju u Poliklinici. Stoga, prije nego li ove sezone upišete dijete na neku aktivnost, zastanite na tren, razmislite o svom djetetu, razgovarajte s njim, potom odlučite.

Evo malog vodiča kroz odabir sportskih aktivnosti za djecu:

Ne žurite: istraživanja su pokazala da nema smisla djecu rano gurati u ozbiljno bavljenje nekim sportom. Kada birate sport za djecu do 6 godina, najbolje je odabrati okruženje u kome će vaše dijete trenirati bez pritiska, bodovanja i takmičenja. Djeca vrlo jasno pokazuju do koje mjere mogu pratiti određena pravila, a kada im treba predah ili razonoda. Jedan od važnih faktora pri odabiru sporta za dijete je temperament djeteta.

Što kad krenu u školu: koliko god da se dobro adaptiraju, to ipak za njih predstavlja emotivni šok. Period adaptacije na školu kao novu sredinu traje i do godinu dana i djeca na to troše mnogo energije. Sa sedam ili osam godina dijete već ima razvijeniju volju i pismenost. Ovo omogućava treneru započinjanje treninga sa dobrom procjenom sposobnosti. U ovom uzrastu djeca su sve vještija, bolje skaču, hvataju, bacaju i udaraju loptu. Spremniji su za organizirane aktivnosti, poboljšava im se pamćenje, bolje razumiju igre s pravilima, a preporučuju se sportovi u kojima nije previše izražen natjecateljski duh kao što su atletika, gimnastika, odbojka, plivanje ili tenis.

Nakon devete godine: to je vrijeme kada se predanost nekom sportu učvrsti ili dijete odustane od treninga, zbog više razloga. Konkurencija i kompetitivnost se povećavaju, a pravila postaju sve složenija. Rukomet, košarka i odbojka su odlični sportovi za djecu jer se razvijaju koordinacija, brzina i preciznost, pa se preporučuju start oko desete godine. Djeca tada dobro i pravilno trče i drže ravnotežu.

Kada odaberete najbolju sportsku aktivnost za svoje dijete, svakako vodite računa i o tome da ima dovoljno sna i kvalitetnu prehranu za sve izazove. Birajte namirnice i obroke koji će osigurati optimalan udjel ugljikohidrata.

Upravo takav je, na primjer, Čokolino Fit koji je zbog svog sastava idealan obrok prije ili nakon treninga. Ovaj „nabrijani“ Čokolino bogat je magnezijem koji pomaže u smanjenju grčenja mišića i bržem oporavku nakon treninga. Kao izvor B-vitamina, vlakana te s 30% manje šećera namijenjen je svim uzrastima i svima koji se hrane zdravo.

Plivanje: aktivnost na koju dijete možete upisati već s godinu dana i uživati u zajedničkom druženju i učenju vještine plivanja. Djecu u bazenu obavezno prati roditelj, a savjetuje se odabir kluba u kome radi jedan trener na što manji broj djece, kako bi im se mogao u potpunosti posvetiti i pokazati vježbe koje trebaju izvesti. Voda je idealna za djecu jer ostvaruje slobodu pokreta i osjećaj lakoće. Osim što blagotvorno utiče na cjelokupni razvoj djeteta, plivanjem se naročito jačaju pluća i srce te razvija osjećaj koordinacije pokreta i samokontrole. Ozbiljniji plivački treninzi preporučuju se nakon šeste godine.

Gimnastika: odličan izbor za fleksibilnost, jačanje mišića i održavanje ravnoteže. Na gimnastiku se mogu upisati djeca već sa tri ili četiri godine. Kao bazni sport, gimnastika je idealna za razvijanje motorike i nema bolje pripreme za kasnije bavljenje bilo kojim sportom. Gimnastika je primjerena svakom djetetu bez obzira na fizičke predispozicije. Ona je temelj svih sportova, i pomoću nje dijete razvija mišićnu snagu, ravnotežu, fleksibilnost, zdrav karakter. Mišići, kosti, i zglobovi postaju čvršći, tijelo postaje razgibano, spretno i okretno.

Tenis: mišljenje mnogih stručnjaka je da je najbolje doba za početi trenirati tenis oko šeste godine, i to u grupi. Tenis kod djece razvija brzinu i izdržljivost i dijete se uči koncentrirati jer lopticu treba stalno držati na oku. Tenis je tehnički zahtjevan sport, a jedan je od rijetkih koji razvija snagu i izdržljivost. Za djecu je važno da je trener strpljiv i zna raditi s djecom.

Rukomet je vrlo kontaktni sport, a odličan je za djecu koja se dobro snalaze u grupi u kojoj se treba brzo reagirati. Rukomet je najbolje početi trenirati sa deset ili jedanaest godina.

Košarka: djeca ju mogu početi trenirati između šeste i osme godine. Naime, u početnoj fazi su to aktivnosti koje sadrže samo osnove košarkaške igre. Važan element je visina djeteta.

Nogomet jedan od najpopularnijih sportova za dječake, odličan za razvijanje socijalizacije i koordinacije. Ovo je sport kojim se nije preporučljivo početi baviti prije osme godine.

Atletika je kraljica sportova koja obuhvaća mnogo disciplina i utječe na razvoj gotovo svih motoričkih sposobnosti kod djece. Koordinacija, brzina, fleksibilnost, snaga, izdržljivost, samo su neke vještine koje će dijete razviti baveći se ovim sportom. Odlična je za djecu jer može biti individualna i timska, a grupni treninzi su odlični za socijalizaciju i razvoj samopouzdanja. Preporuka je da se djeca počnu baviti atletikom nakon desete godine, ovisno o disciplini za koju se odluči.

Borilačke vještine pomažu djeci jer ih uče kako kontrolirati bijes, kako da budu disciplinirani, a donijet će im i određenu dozu samopouzdanja, koliko je to u njihovoj dobi moguće. Karate, judo, tae kwon do, sve su to borilačke vještine kojima djeca razvijaju dinamičku fleksibilnost, poboljšavaju koordinaciju, percepciju i usmjerenje pažnje. Također, dobro razvijaju gipkost, koordinaciju, ravnotežu, što je primjereno za dob oko devete godine života. Djeca se uče disciplini, poštovanju partnera s kojim vježbaju, te upoznaju mogućnosti koje im pružaju vlastito tijelo i um. Na neke je borilačke vještine dobro upisati djecu već s pet godina, a na neke, poput boksa, tek nakon desete.

