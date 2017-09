TRIKOVI TRGOVACA ZBOG KOJIH TROŠITE VIŠE: Od nepostojećih sniženja do ambalaže – sve je pomno isplanirano

Kupnja je bitka između trgovine i potrošača. Vi želite potrošiti što manje, a trgovci žele da potrošite što više. Što je najžalosnije, to većinom završava u njihovu korist, a pritom se služe različitim trikovima.

Trgovački lanci u rukavu imaju pregršt trikova kojima vas navlače da potrošite više nego što ste planirali. Od nepostojećih sniženja do ambalaže – sve je to pomno osmišljeno. Izdvojili smo pet najprljavijih trgovačkih trikova zbog kojih trošite više gdje god se nađete.

Mamac-cijena

Jeste li se ikad zapitali zašto je u kinu razlika u cijeni između malih i srednjih kokica veća nego ona između srednjih i velikih? To je zato što će onda ljudi najvjerojatnije kupiti velike kokice, s obzirom na to da su svega nekoliko kuna skuplje nego srednje. To se zove mamac-cijena. Vlasnici na taj način čine da vam se najjeftinija opcija (male kokice) čini najskupljom.

Ispuštanje valute

Zasigurno ste u nekim restoranima primijetili kako na cjeniku pišu samo iznosi bez valute. To, dakako, nije tek stilistička crta, već vas tako ohrabruju da potrošite više. Studije su pokazale da ljudi troše osam posto više novca u takvim restoranima nego u onima gdje uredno pokraj iznosa stoji i oznaka valute (kuna, euro…)



Iznosi koji završavaju na 99 lipa

Mislite kako ste svjesni toga da 4,99 nije ništa različito od pet kuna, ali niste. Istraživanja su pokazala da tih 99 lipa ima značajan utjecaj na percepciju cijene. Razlog je taj što čitamo slijeva nadesno te prvu znamenku iznosa vidite prije ostatka, što vam podsvjesno sugerira da je proizvod jeftiniji nego što zapravo jest. Mozak radi na način da iznos od 4,99 kuna prepoznaje kao bliži četiri nego pet kuna. Također, kada cijena izgleda tako, imate osjećaj kao da je proizvod na sniženju, iako, naravno, nije.

10 za 10

Koliko ste puta vidjeli oznaku “10 komada za 10 kuna” i natrpali punu košaru istog proizvoda? Tada ste upali u zamku jer najčešće to znači jedan za jedan, čime zapravo ne dobivate ništa. Ipak, mnogi padaju na takve fore i kupuju više nego što im treba.

Ambalaža za djecu

Djeca vole slatko, ali ne samo zbog toga što je ukusno, već i zbog ambalaže u koju je umotana njihova omiljena slastica. Obratite pozornost na poziciju proizvoda za djecu. Svi su oni postavljeni u razini malo iznad dječjih očiju. Zašto ne u razini očiju, pitate se. Likovi na ambalaži uglavnom su nacrtani tako da im pogled seže prema dolje. Postavljajući proizvode malo iznad razine dječjih očiju stvara se dojam da ih njihov omiljeni lik gleda ravno u oči. Istraživanje je pokazalo da djeca više vole one proizvode na kojima ih likovi gledaju u oči.