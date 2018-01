ŠTO SE STVARNO DOGAĐA DOK STARIMO? Stručnjakinja razotkriva pet popularnih mitova o seksu i mozgu

Opustite se, jer je, manje-više sve ono što znate o starenju, tek mit proizašao iz pretpostavki. Starenje uopće nije tako strašno.

Ljudi stariji od 65 godina čine veći postotak globalne populacije nego ikad prije. No, što zapravo znate o starenju, osim onoga što vam se nameće? Navodno s godinama ljudi postaju manje sposobni, manje entuzijastični, manje fleksibilni, manje seksualni i manje zadovoljni. To zapravo i nije univerzalna istina, barem prema dr. Dani Rosenfeld, koja je pomnije istražila popularna vjerovanja o starenju.

Libido se smanjuje

To nije istina. Razine se hormona mijenjaju kako starimo, ali to ne mora nužno smanjivati seksualnu energiju. Naprotiv, ženama poslije menopauze libido skače. Istina, on se može smanjiti, ali samo kod ljudi koji boluju od kroničnih bolesti (dijabetes, problemi sa srcem…), koji troše određene lijekove (za visoki tlak, primjerice) ili pak onih koji nisu sretni u braku. Dakle, smanjenje seksualne želje i energije kod starijih se ljudi događa zbog nekih događaja i okolnosti, a ne zbog tjelesnih promjena do kojih dolazi starenjem.





Funkcija mozga se smanjuje

Nije istina. Naši neuroni rade drugačije u starijoj dobi, a starije osobe mogu imati poteškoća s razmišljanjem i pamćenjem. Ali, kao i kod seksa, ove su sposobnosti snažno pod utjecajem naših društvenih okolnosti. Na primjer, mentalne sposobnosti usko su povezane s društvenim odnosima te fizičkom i mentalnom aktivnošću. Budući da možemo promijeniti svoje društvene prilike, vjerojatno smo u mogućnosti kompenzirati fizičke učinke starenja na naše mentalne sposobnosti.

Postajemo konzervativniji

Nije tako. Zamislite deset ljudi: jedno od deset godina, jedno od 20, jedno od 30 i tako dalje. Najstariji je manje liberalan od 60-godišnjeg, koji je manje liberalan od 40-godišnjaka i tako dalje. Možda zaključujete da ljudi postaju konzervativniji zbog starenja. No, pogrešno biste pretpostavili da je svaka osoba započela s istim političkim pogledima. Na primjer, 100-godišnja žena, rođena 1918. godine, formirala je temeljna politička mišljenja u vrlo različitom vremenu. Ono što je bilo liberalno u 1940-ima, sada je konzervativno (razmotrite rasne odnose, feminizam i seksualne norme).

Manje smo sretni

Srećom, ovo je također neistina. Dok razina sreće pada u dobi od 30 do 40 godina, ukupne razine sreće povećavaju se s godinama. Zašto? Prvo, mlađi ljudi mogu biti izloženi stresnim događajima kojih su stariji, umirovljeni ljudi pošteđeni, kao što su smanjenje plaće ili razdoblja nezaposlenosti. Drugo, što smo stariji, više se nastojimo usredotočiti na pozitivne uspomene i informacije, a i bolje kontroliramo emocije, piše Daily Mail.

Imunitet je sve slabiji

Ima nešto istine u tome, ali imunosni sustavi starijih ljudi znatno se razlikuju. Sjetite se 100-godišnjakinje koja postaje liberalnija tijekom vremena? Ona je imala 11 godina kad je započela Velika depresija. Kao rezultat toga, vjerojatno je bila podvrgnuta pubertetu dok je bila financijski, socijalno i nutricionistički pod stresom. Loša prehrana oslabila je njezin imunosni sustav u neposrednom i dugoročnom razdoblju.

Kao što su istraživači u Francuskoj otkrili, pothranjenost oslabljuje imunitet, osobito vrlo mladih i vrlo starih ljudi, tako da, ako je naša 100-godišnja žena bila pothranjena u starijoj dobi, bit će u dvostruko nepovoljnijem položaju na imunitetnom polju. No, možda je manje vjerojatno da će biti prehlađena. Postajemo imuni s godinama, a ponekad čak i za cijeli život, na određeni virus kojim smo bili zaraženi više puta u životu. S vremenom postajemo imuni na sve više virusa pa, što smo stariji, manje nas virusa može razboljeti – pretpostavljajući, naravno, da nismo izloženi mnoštvu novih virusa.