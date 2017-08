SPLIĆANKA ODGOVORILA NA VIRALAN STATUS SPLITSKOG SEZONCA: ‘Trebao je pisati o najgorim gostima – onim domaćim!’

Prošlog tjedna društvenim mrežama se munjevitom brzinom proširio duhovit status splitskog konobara koji već nekoliko godina odrađuje sezonu i muku muči sa stranim gostima. Podijelio ih je po nacionalnosti te otkrio kakve je sve stvari pretprpio od njih. Na njegov status nadovezala se Splićanka koja tvrdi – domaći su gosti definitivno najgori.

TURISTI IZ PERSPEKTIVE NADRK**** SEZONCA: ‘Kad ih vidim znam šta me čeka – čeka me mentalno i fizičko guženje’

‘Ja ne znam šta su se svi uvatili ovog bidnog momka šta se malo pojada o gostima u restoranu. Šta bi tek bilo da je pisa o najgorim gostima? Domaćim!’, započela je Splićanka.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.



‘Prosječan Hrvat sidne na teracu u tihoj kali nekog grada i čim je sia je gotovo sa mirom i tišinom. Prvo pomakne stol iz škvare, pa izvuče sidalicu da se može zavalit ka beg i onda maše. Pozdraviš ga, pružiš mu jelovnik a Hrvat prvo kaže da se stol ljulja (no shit Sherlock, bia je lipo namišten prije tebe), a onda krene ispitivat o tome tko je gazda, otkud je riba, podjebavat jesu li lignje iz leda a svi odma znamo da će jest samo meso. Propitkuje te o svim vinima i pivama i na kraju naruči Ožujsko. Ako doneseš 0,33l ti kaže da su to kapi za oči.

Doneseš mu pivo skupa sa beštekom i odeš povirit druge goste ali ne, on ima pitanje. Otkud si, baš si lipa, ajme vi Splićanke, jesi udana, daj mu šifru za wireless, jel imaš Sportske i zašto ne i čije je maslinovo ulje jer on ima čovika za ulje. Uspiješ uteć iako te drži za traveršu i donosiš mu jest.

Spiza se zaliva sa litrom ulja i vrti se mlinac za papar još po ure jer ipak je to veliki gurman. Onda on malo priča na mobitel i žvače otvorenih usta, podriguje i smije se i čim je pojeo te zove iako bi ti ionako iša po pjat. Komentira jelo da ispadne pametan, a cila teraca je vidila da je sve proguta ka galeb.

Onda puši duvan i čačka zube štikadentom i ostavlja ti je posri stola a omot iskida u milijun komadića. Traži račun, neće desert ni kavu jer kaže to samo pederi Talijani tako piju posli svega. Donosiš i kreneš ča a on viče ‘lutko jel mogu naplatit’ priko terace i maše sa otvorenim etuiem da svi vide novčanicu od 1000kn, a ti se misliš oćeš li mu reć da on može platit, a da je naplatiti moguće samo iz tvojih postola. Al radije mučiš. Vratiš mu kusur, on ti gurne 10kn u ruku, namigne i ode, a ti kreneš čistit pepel od duvana oko stola, omot od štikadente koji se razletia posvuda i šutiš.

Dodajte ako sam šta zaboravila!’, napisala je Splićanka.