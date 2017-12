ŠPIJUNSKI SATELITI OTKRILI TRAGOVE DAVNO IZGUBLJENOG CARSTVA: Novi dokazi u potpunosti mijenjaju ovaj dio povijesti

Nekoliko desetljeća trajalo je prikupljanje podataka koje mijenja shvaćanje povijesti trgovine Istoka sa Zapadom.

Špijunski sateliti otkrili su tragove nestalog carstva u pustinjskim dijelovima Afganistana. Ovo novo arheološko otkriće rezultat je satelitskih snimki i snimki dronova koje su skupljane desetljećima, a pronađeni su tragovi odmorišta kojeg su koristili putnici na cesti svile, kao i podzemni kanali koje je pijesak zakopao daleko od ljudskog oka.

Ova arheološka nalazišta preopasna su da bi ih se istraživali na klasičan način pa će se koristiti nova tehnologija mapiranja koju će američki State Department financirati s 2 milijuna dolara. Stručnjaci kažu kako možemo očekivati da će biti pronađeno na desetke tisuća sličnih nalazišta.

U pronađenom odmorištu uz Cestu svile, koje datira iz 17. stoljeća, nekad se moglo smjestiti na stotine ljudi zajedno s njihovom stokom. Takvih je odmorišta bilo na svakih 20 kilometara ceste.



Cesta svile je golema mreža puteva koja se proteže od Japan i Koreje do Sredozemlja. Stoljećima se njome prevozio dragocjeni teret, čaj, drago kamenje, parfemi, začini i, naravno, svila. Ove nove snimke otkrivaju da je ruta bila vrlo aktivna čak i nekoliko stoljeća dulje no što se to do sad mislio.