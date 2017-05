SPEKTAKULARNI FESTIVAL KREATIVNIH TEHNOLOGIJA: Pogledajte što nas čeka ovog vikenda u Zagrebu

Serijom stručnih meetupa i radionica ovog je tjedna otvoreno drugo izdanje Brave New World festivala kreativnih tehnologija. Uvertira je to u bogati program besplatnih događanja koja nas očekuju ovog vikenda od 6. do 7. svibnja u HUB385 centru inovacija.

Dan prije, u petak 5. svibnja, startup scena doći će na svoje. Od 18 sati na rasporedu je Startup Veteran Experience na kojemu će lica iza nekih od najuspješnijih domaćih priča iskreno pričati o vlastitim iskustvima, borbama i svemu onome što donosi avantura razvijanja vlastitog startupa. Govornici će biti Morena Šimatić (Bellabeat), Ivan Mrvoš (Include) i Valent Turković (Mashpoint).

Subotnji program otvorit će Hack, Make & Play konferencija, s Michelom Magaš, dobitnicom nagrade EU za inovatoricu godine te Garyjem Whitehillom, futuristom i međunarodni savjetnikom za tehnološki razvoj u glavnim ulogama. Svoja pak razmatranja o spajanju kreativnosti i tehnologije na istoimenoj panel raspravi razmijenit će Ivan Mrvoš, Albert Gajšak, Vuk Ćosić i Deborah Hustić.





Subota poslijepodne i nedjeljno jutro rezervirani su za hobi radionice u kojima svi zainteresirani mogu naučiti nešto više o temama poput: uvoda u elektroniku, 3D modeliranja i printanja, izradi tiskanih pločica, digitalnog vrtlarstva i razvijanja senzorskih alarma. Dječje radionice održavat će se cijelu subotu i kroz nedjeljno jutro, a obrađivat će teme od robotike i LEGO robotike, razvoja elektroničke značke ili pak vlastite rakete pa sve do upoznavanja s micro:bitom, programiranja vlastitih igrica ili sastavljanja vlastite igrače konzole. Posebna startup poslastica očekuje nas u subotu od 18 sati kad će se u sklopu Startup Showcasea predstaviti deset najzanimljivijih novih IoT i hardverskih startupa iz Hrvatske i šire regije.

Posjetitelji željni adrenalina moći će uživati u Zagreb Open utrci dronova, čije kvalifikacije kreću od subote ujutro, dok se četvrtfinale, polufinale i finale voze u nedjelju. Kako bi ovaj spektakl približili svima, neovisno gdje se nalaze, organizatori su omogućili 360 livestream prijenos, prvi takve vrste u Hrvatskoj, a osim utrke dronova, uživo će se prenositi i program konferencije. Nedjeljno poslijepodne, ujedno i finale programa zaključit će izbor za Naj robota Hrvatske, gdje će se roboti iz kućne radinosti natjecati u dvije kategorije: djeca i hobisti.

Tijekom oba dana, počevši od jutra do večernjih sati posjetitelji mogu razgledavati bogati postav sajma IoT (Internet of Things) inovacija, kao i atraktivnu izložbu električnih automobila i hibrida, dok su za djecu od 3 do 6 godina organizirane edukativne radionice čiji je cilj razvijanje kreativnosti kroz učenje i igru. Više informacija o programu i rasporedu događanja pronađite na mrežnoj stranici.

Drugo izdanje Brave New World festivala kreativnih tehnologija zajednički organiziraju HUB385 i Grad Zagreb s ciljem populariziranja maker pokret i STEM obrazovanja kao temelja razvoja gospodarstva i konkurentnosti. Festival će se rasprostrti na pet različitih prostranih floorova, uključujući i tri kata renovirane zgrade bivše tvornice Heruc u kojoj je prošle godine otvoren HUB385 centar znanja, kreativnosti i inovacija, zatim dvorišnog prostora te podzemne garaže, koja će poslužiti kao atraktivno poprište utrke dronova. Da posjetitelji ne bi ostali gladni u dvorištu će svoja vrata otvoriti i popularni food truckovi koji će posluživati street food delicije.