OVO JE NAJPOPULARNIJA REKLAMA 2017.: Konkurencija je bila velika, ali ova je imala najveći utjecaj u medijima

Aldijeva mrkva Kevin službeno je odabrana kao najbolja reklama 2017. godine – stručnjaci su zaključili da je izazvala najveći utjecaj.

Od bezbroj božićnih reklama koje se vrte po medijima, izabrana je i službeno najbolja blagdanska reklama 2017. godine. Konkurencija je svake godine sve veća, s obzirom na to da sada svi imaju svoje božićne kampanje – od supermarketa do dobrotvornih udruga. Bilo da volite dirljive ili smiješne sadržaje, jedna je reklama ove godine izdominirala. To je Aldijeva mrkva Kevin. Da, nakon analiziranja postova na društvenim mrežama kako bi se procijenile reakcije javnosti, tvrtka 4C Insights zaključila je da je kampanja Kevin the Carrot supermarketa Aldi ispala najpopularnija.

Nakon što izračunate ono što naziva “društveni utjecaj” svakog oglasa – koliko je puta bio spomenut na društvenim mrežama u prvih pet minuta nakon objavljivanja i koliko su se marke spomenule uoči službeno pokrenutih kampanja – stručnjaci su zaključili da je Aldi izazvao najjaču reakciju, s utjecajem od 152 posto. I, da budemo pošteni, tko se ne bi složio da je Kevin The Carrot prilično divan?