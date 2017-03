SLONOVI PATE OD NESANICE: Spavaju samo dva sata dnevno, a ni nakon dugog hodanja se ne umaraju

Slonovi u divljini gotovo nikad ne spavaju. Priušte si možda tek dva sata sna u jednoj noći, i to tek u sate pred jutro, objavljeno je u jednom istraživanju jučer, prenosi MSN.

Otkrića u magazinu PLOS ONE bazirana su na dvije afričke divlje slonice koje žive u nacionalnom parku Chobe u Bocvani. One spavaju najmanje od svih do sada poznatih sisavaca.

Istraživači su slonice opremili monitorima za kretanje, a na surle su im stavili GPS ogrlice sa žiroskopima. Na taj su način pratili njihove aktivnosti tijekom 35 dana.

Slonice su u prosijeku spavale samo dva sata dnevno

‘Smatrali smo da bi mjerenjem aktivnosti surle, koja je najmobilniji i najaktivniji dio na slonu, mogli otkriti ključne podatke. Pretpostavili smo, ako je surla mirna pet minuta ili više od toga, slon je vjerojatno zaspao’, rekao je istraživač Paul Manger sa Sveučilišta Witwatersrand u južnoj Africi.



Otkriveno je da su slonice koje su motrili spavale samo dva sata dnevno, a to se obično događalu u razdoblju između 2 sata u noći i 6 sati ujutro.

Faktori poput temperature i vlage više su utjecali na san slonova nego izlazak i zalazak sunca.

Slonice su spavale ležeći ili stojeći, a lijegale su kako bi spavale samo svaka tri ili četiri dana, a spavanje je trajalo samo sat vremena.

Taj uzorak sugerira da dubok san, poznatiji i kao REM faza, nije nešto što slonovi rade poput ljudi. Istraživanje je također zaključilo da slonovi ne sanjaju puno dok spavaju.

‘REM faza se smatra važnom za pohranjivanje sjećanja, no naša su otkrića pokazala da slonovi imaju dobro pohranjena dugoročna sjećanja, ali nije im potreban REM san kako bi ta sjećanja pohranili’, rekao je Manger.

Nisu pokazivali znakove umora nakon dugog puta

Uzorci spavanja slonova nisu bili pod utjecajem njihovih dnevnih aktivnosti. Primjerice, nisu se više umorili ako bi jedan dan više putovali nego neki drugi dan.

‘Promatrali smo pet situacija u kojima slonovi nisu spavali do 46 sati’, stoji u studiji, a dodaje se i da su ponekad slonovi hodali na duge udaljenosti, možda kako bi izbjegli predatore ili neku drugu opasnost.

‘Nisu pokazali nikakve znakove dodatnog oporavka nakon prospavane ili neprospavane noći.’

Prethodne studije na životinjama u zoološkim vrtovima otkrile su da slonovi spavaju između četiri i šest sati tijekom noći, te da mogu spavati ležeći ili stojeći.

Koautori ove studije su pripadnici neprofitne organizacije ‘Slonovi bez granica’ i Sveučilišta Kalifornija u Los Angelesu.