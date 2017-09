SATOVI U IZLOZIMA BAŠ UVIJEK POKAZUJU 10 SATI I 10 MINUTA: Hrvatski znanstvenik objasnio je zašto

Zašto satovi na reklamama i u izlozima uvijek pokazuju 10 sati i 10 minuta? Pitanje je to koje su si postavili mnogi, a misterij je nedavno riješilo znanstveno istraživanje u Frontiers in Psychology.

Naš cijenjeni znanstvenik inače profesor biomedicine na Sveučilištu u Edinburghu Igor Rudan objavio je na svom Facebook profilu odgovorio je na pitanje zašto satovi na reklamama i u izlozima uvijek pokazuju 10 sati i 10 minuta.

Rudan je, poput mnogih, primijetio kako kazaljke najljepše uokviruju i ističu logo i brend proizvođača satova i ne prekrivaju ih. No nadalje ističe slijedeće: “Konzorcij znanstvenika iz Njemačke, Egipta i USA zainteresiranih za tzv. ‘neuro-marketing’ (vrlo zanimljivu novu granu znanosti) pretpostavio je da je razlog malo dublji. U dva eksperimenta uspjeli su dokazati da ljudi u okruglom satu i kazaljkama na 10:10 zapravo podsvjesno vide :-), to jest lice koje im se smije, dok na 11:30 vide :), tj. sat koji ne izražava baš nikakvu emotivnu reakciju, a u kazaljkama na 8:20 vide :-( i nemaju baš preveliku želju kupiti sat. Štoviše, na ovakve položaje kazaljki podsvjesno reagiraju i žene i muškarci, ali žene znatno više. (Objavljeno vrlo ozbiljno znanstveno istraživanjeu Frontiers in Psychology prošli mjesec).

Zaključak: neuro-marketing će postati sve bitniji i dobro je područje za uključivanje i za psihologe, i za neuroznanstvenike, i za ljude u marketingu.”