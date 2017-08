ZUCKERBERG PONOVO POSTAO OTAC: Dirljivim pismom poželio dobrodošlicu svojoj August

Utemeljitelj Facebooka Mark Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan po drugi puta su postali roditelji.

Zuckerberg i Chan dobili su kćer August. Zuckerberg je rekao da će iskorisiti priliku da kao otac uzme „porodiljni dopust“ u dijelovima. Mjesec sada, a mjesec u prosincu ove godine.

ZUCKERBERG ĆE PONOVNO POSTATI OTAC: Šef Facebooka i supruga očekuju još jednu djevojčicu

Priscila i ja smo tako sretni što možemo poželjeti dobrodošlicu našoj kćeri August. Napisali smo joj pismo o svijetu u kojem se nadamo da će rasti, nadajući se kako neće odrasti prebrzo.



Draga August,

dobrodošla u svijet! Tvoja mama i ja smo jako nestrpljivi da vidimo tko ćeš postati. Kada se rodila tvoja sestra napisali smo joj pismo u kojem smo opisali svijet u kakvom se nadamo da će ona, a sada i ti, odrastati – svijet s boljim obrazovanjem, s manje bolesti, jačim zajednicama i većom jednakosti. Napisali smo joj da bi zbog napretka znanosti i tehnologije vaša generacija trebala živjeti daleko bolje od naše te kako imamo veliku odgovornost da to i ostvarimo. Iako se naslovi često fokusiraju na ono što je pogrešno, ipak vjerujemo da će pozitivni pomaci prevladati. Mi smo optimisti – za tvoju generaciju i za budućnost.

No umjesto da ti pišemo o odrastanju, radije bismo razgovarali o djetinjstvu. Svijet može biti prilično ozbiljno mjesto. Zato je toliko važno naći vremena da izađeš i igraš se. Bit ćeš uposlena kad ćeš biti starija, zato se nadam da ćeš naći vremena da staneš, pomirišeš cviješe i staviš svo lišće u svoju kanticu sada. Nadam se da ćeš čitati svoje najdraže slikovnice toliko puno puta da ćeš izmišljati svoje. Nadam se da ćeš trčati koliko god želiš krugova oko naše dnevne sobe i vrta. Nadam se da ćeš potom puno drijemati. Nadam se da velika spavalica. I nadam se da ćeš o u snovima osjetiti koliko te volimo.

Djetinjstvo je čarobno. Samo jednom si dijete i nemoj to vrijeme potrošiti na to da se previše brineš oko budućnosti. Za to imaš nas i učinit ćemo sve što možemo da svijet postane bolje mjesto za tebe i svu djecu tvoje generacije.

August, volimo te toliko mnodo i tako smo uzmuđeni što ćemo krenuti na ovu pustolovinu s tobom. Želimo ti život pun sreće, ljubavi i iste one nade koju ti nama pružaš.

S ljubavlju,

mama i tata