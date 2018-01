VOJNIK DOPUTOVAO S MISIJE U IRAKU KAKO BI PRISUSTVOVAO ROĐENJU KĆERI: U dva dana presjedao na 10 letova i stigao u posljednji trenutak

Posebna politika u njegovoj bojni omogućila je vojniku Sjedinjenih Država u inozemstvu da obavi jednu od najvažnijih misija svog života.

Američki vojni inženjer Francois Clerfe vratio se iz Iraka u Monterey, Kaliforniju, kako bi prisustvovao rođenju svog prvog djeteta sa suprugom Natalijom Svistunovom na Novu godinu. “Iz Kuvajta u Tursku, iz Turske do Frankfurta, od Frankfurta do Baltimorea, od Baltimorea do Atlante”, rekao je Clerfe, nabrajajući gradove kroz koje je putovao na putu kući dok je razgovarao s timom iz KSBW’s newsa.

Promijenio sedam aviona

I na kraju tog dugog puta, upoznao je svoju prvorođenu kćer Juliju. Clerfeov put da bi pozdravio svoju malu djevojčicu protezao se na sedam aviona, s deset veza u trajanju od dva dana. “Istodobno je bilo zabavno i uzbudljivo”, rekao je novopečeni otac, dok je opisivao nervozu koju je osjećao pokušavajući stići na vrijeme. “Imala sam osjećaj da će to učiniti jer je doista želio biti ovdje pored nas”, rekla je Svistunova.



ISPOVIJEST ŽENE KOJA SE ODLUČILA NA POBAČAJ: ‘Ne kajem se. Osjetila sam samo olakšanje’

Rodila se tjedan dana ranije

Za Clerfea, osjećaje je bilo teško pretočiti u riječi. “To ne možete objasniti, ali iznutra sam skakao od sreće”, rekao je. Beba Julia sigurno je bila uzbuđena što će prvi put susresti svoje roditelje jer je stigla više od tjedan dana ranije. Izvorni datum bio je 9. siječnja, ali Julia je napravila svoj veliki ulazak u svijet 1. siječnja. “Drago mi je što me Julia čekala”, rekao je ponosni otac.

Clerfeovi dani na dopustu su ograničeni, a s obzirom na to da se malena rodila ranije, to znači da trio dobiva malo više vremena zajedno prije nego što se Clerfe mora vratiti na dužnost. Vojnik je dobio 30 dana plus 10 dodatnih koji mu zakonski pripadaju po rođenju djeteta.