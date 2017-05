VJEŽBE ZA TRUDNICE: Neke su opasne za izvođenje u blaženom stanju, obavezno pripazite

Promjene u trudnoći zahvaćaju sve tjelesne sustave i u tom periodu bolovi u raznim dijelovima tijela su česti i normalni. Vježbanje za vrijeme trudnoće omogućava da se efikasno držite svoje težine, smanjuje vam bolove i radi njih lakše podnosite napore mijenjanja tijela.

Čak 47- 90% trudnica ima bolove u kralježnici ili zdjelici u tom razdoblju. S obzirom na to da u prvoj trudnoći dolazi do širenja zdjelice, ti bolovi su potpuno normalni. Osim toga, dolazi do velikih hormonalnih promjena u tijelu žene.

Vježbe za trudnice imaju mnoge prednosti, a ovo su samo neke od njih:

omogućavaju efikasno održavanje zdrave tjelesne težine

utječu na smanjenje potkožnog masnog tkiva

poboljšavaju kardiovaskularne sposobnosti

jačaju mišiće i poboljšavaju izdržljivost

smanjuju bol u leđima

smanjuju vrtoglavicu i slabost

umanjuju otekline udova

olakšavaju porod

podižu snagu trbušnih mišića koji drže bebu

povećavaju tonus rodnice i mišića zdjelice

ispravljaju loše držanje

Savjeti za buduće majke

1. Često idite ginekologu kako bi se uvjerili da je sve u redu s vašom trudnoćom. Posavjetujte se s njim je li u redu da vježbate kao što ste i prije trudnoće. Ginekolog najbolje zna vaše stanje i ono će znati trebate li se zaštiti od neželjenih poteškoća. Uvijek je dobro pitati je li vježbanje dobra opcija za vas. 2. Ako ste vježbali prije trudnoće i to kontinuirano, nastavite tako barem u prvom tromjesečju. Poslušajte prvi savjet i tražite dopuštenje ginekologa. Ako postoji i najmanji rizik za vježbanje, pričekajte s fizičkom aktivnosti do kraja prvog tromjesečja. 3. Ne vježbajte dok traju mučnine i povraćanje. 4. Ako prije trudnoće niste vježbali, nemojte niti u prvom tromjesečju. Pričekajte da prođe prvi period, a nakon toga može proraditi na tome da se dovedete u kondiciju. 5. Kada počnete vježbati, izbjegavajte dizanje teških predmeta i naporne treninge.

Ovo su najbolje vježbe za trudnice

Žene u trudnoći bi dnevno trebale provesti barem 30 minuta vježbajući. Pod vježbanje mislimo i na umjerenu aktivnost kada vaše tijelo osjeti da mu je potrebno. U trudnoći je poželjno i meditirati kako bi tijelo doveli do potpunog opuštanja što je dobro za vas i vaše dijete. To ne znači forsiranje da se dovedete do kondicije, već slušanje svog tijela i potreba. Jedne od najboljih vježbi za trudnice su hodanje i plivanje koje poboljšavaju kardiovaskularni sustav.

Šetanje

Šetnja će vas održati vitkima, a pritom nećete osjećati pritisak na zglobove. Šetajte kroz svih 9 mjeseci trudnoće. Ne morate paziti na posebne tenisice ili terene, samo uživajte u svježem zraku šetajući.

Plivanje

Plivanje potiče rad svih mišića, a naročito pluća i srca. Rastom bebe osjetit ćete kako vam kretanje postaje ograničeno. Bestežinsko stanje koje ćete doživjeti u vodi olakšat će vam kretanje i neće stvarati nikakav pritisak na zglobove. Opustit će vas i omogućiti mišićima da normalno rade.

Plesanje

Nitko ne kaže da dok ste trudni ne možete uživati, skakati i plesati. Dakako, pazite na to da pokreti nisu prezahtjevni kako ne bi došlo do ozljeda. No, dobro je s vremena na vrijeme ubrzati rad srca, a plesanje je odličan način za to.

Joga za trudnice

Joga vam može pomoći u oblikovanju mišića i povećanju tjelesne fleksibilnosti. Joga ne stvara pritisak na zglobove i dokazano ublaža trudničke tegobe. Osim toga poboljšava raspoloženje i smanjuje razinu stresa. Osim obične joge postoji i posebna joga za trudnice uz koju ćete naučiti pravilno disati što će vam uvelike olakšati porod.

Pilates za trudnice

Za vrijeme trudnoće bilo bi dobro izbjegavati prezahtjevne vježbe. Pilates će zato ojačati mišiće zdjelice, donjeg dijela leđa i trbuha, a neće vas previše umoriti. Vježbe pilatesa značajno će olakšati trudnoću i porod. Pomoći će vam da kontrolirate mišiće zdjelice i svladate pravilno disanje. Kao što postoji joga za trudnice, tako postoji i pilates za trudnice.

Koju od ovih vježbi i rekreacija ćete prvu probati? Koja vam je najdraža?