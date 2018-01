VJEŽBE ZA DISLEKSIJU: Ove genijalne igre će pomoći vašim mališanima u razvoju i olakšati učenje

Specifična smetnja u učenju koja se pojavljuje kod 10% populacije naziva se disleksija, a uključuje teškoće u pisanju i čitanju.

Disleksija kod djece nije rezultat smanjene inteligencije, već se može pojaviti kod iznimno kreativnih i uspješnih ljudi. Na pojavu ne utječu motivacija ni možda neprikladno ponašanje djeteta, što znači da vježbe za disleksiju mogu iznimno pomoći u razvoju.

Nije određen pravi uzrok nastanka disleksije

Kod djece koje imaju problema s čitanjem, sricanjem, pisanjem, izgovaranjem ili slušanjem teško je odrediti pravi uzrok nastanka problema. Kod ljudi koji imaju smetnje pri učenju razvoj pojedinih funkcija je usporen. Tako su neki od uzroka nastanka nasljedni čimbenici, traume u djetinjstvu, moždana (cerebralna) disfunkcija, oštećenja na perifernim organima, pedagoška zapuštenost djeteta te smetnje u motorici. Mogućih uzroka ima još, a veći dio leži u konstituciji osobe i faktorima okoline. Nužno je naglasiti kako kod su kod ovakve djece isključeni problemi učenja koji su primarno rezultat vidnih, slušnih, motoričkih ili emocionalnih teškoća, intelektualnih teškoća te kulturalne ili socijalne depriviranosti.

Na nastanak i daljnji razvoj disleksije utjecaj ima način života u ranom djetinjstvu, okruženje i društvo, način podučavanja vještina učenja – pisanje, čitanje i pamćenje. Ova poteškoća može se ovladati od jedne do dvije godine.



Teškoće u učenju, pisanju i čitanju

Djeca s disleksijom imat će problema s čitanjem, fonološkom obradom riječi, vizualnom percepcijom, pamćenjem, pisanjem, organiziranjem i učenjem sadržaja, a mogu se javiti i pojmovne teškoće. U čitanju se teškoće odnose na brzinu i preciznost čitanja te na razinu razumijevanja pročitanog. Slovkanje kod ove djece je dugo, izgovor riječi je jako tih i teško im je tečno čitati. Možete dobiti dojam da im nedostaje pauze, da mijenjaju grafička slova i riječi slične osnove. Uz to se čita neprecizno i sporo. Iz tog razloga je pamćenje i učenje novog sadržaja dodatno otežano.

Svi disleksičari zato imaju posebne sposobnosti. Iznimno su svjesni okruženja u kojem se nalaze, radoznaliji su od ostalih, razmišljaju u slikama, a ne u riječima, intuitivni su i oštroumni, pri opažanju koriste sve osjete, mašta im je jako živahna.

Vježbe za disleksiju: Što može pomoći?

Svaka sposobnost mozga ima posebno razdoblje kada se najbolje i najlakše razvija. Kritična razdoblja za razvijanje govora, mišljenja, ovladavanje notama, slovima ili brojkama dugo se razvijaju. Jezik se u pravilu uči do pete godine života, ali to učenje kod nekih može biti cjeloživotno. Plastičnost mozga je najizraženija u djetinjstvu do adolescencije, što bi značilo da ako se do tog razdoblja izvode vježbe za disleksiju i djeci daje poticaj za rast i učenje, razvijanje i rast će biti brže i jednostavnije.

Djeca koja se bore s disleksijom mogu ovladati baš sa svim sadržajima ako im se oni učine jezično prohodnima. To znači kako je potrebno provesti odgovarajuće metodičke prilagodbe i vježbe za disleksiju u školi i kod kuće koje iziskuju vrijeme i trud, ali su iznimno korisne za svu djecu. Ako je logoped izveo prognozu i zaključio kako se radi o ovom problemu, u razgovoru s učiteljem će se za njega određivati posebni zadaci i malo drugačiji način učenja.

Ovo su prve stvari kojih se kao roditelj morate držati:

ostvarite dobru suradnju s logopedom i učiteljima

budite jako strpljivi i ne reagirajte naglo

budite puni razumijevanja

pohvalite baš svaki njegov napredak i uspjeh

dajte mu više vremena

saznajte koji načini provjeravanja gradiva mu najbolje odgovaraju i kroz taj način vježbajte s njim

pratite radi li dijete domaće zadaće

ne uspoređujte ga s drugom djecom ili braćom i sestrama

ne inzistirajte na čitanju na glas

ne silite ga ni na što

Nažalost, ne postoji ultimativno pravilo za svako dijete s disleksijom kako ju popraviti i kako djetetu olakšati razvoj i učenje. Kako je uzrok često raznolik, tako je i podnošenje problema. Takvoj djeci potrebna je dinamika učenja, kreativnost i vizualan pristup gradivu. To znači da možete koristiti mentalne mape, mnogo boja i različitih markera. Zanimljivo učenje za njih predstavljaju igrice, mozgalice i slagalice.

Neka učenje i usvajanje gradiva ide preko nekoliko različitih osjetila istovremeno. Odličan način za to je vizualizacija gradiva. Možete vizualizirati neku temu zvučnim zapisom, igrom ili pričanjem priče. Vizualizacija će pomoći djetetu da preoblikuju nešto što im je verbalno kompleksno u vizualan podatak jer time mogu ovladati. Povežite neku kompliciraniju temu sa stvarima koje su im jako poznate i jednostavne, a možete ih prikazati vizualno.

Zadaci i igre neka uključuju vježbe orijentacije u prostoru i vremenu, slušanja i igrica memoriranja. Odlične vježbe za disleksiju su vježbe logike i nastavljanja slijeda ili slaganja dijelova u smislenu cjelinu. Ovo će pomoći pri fonetskim problemima.

U borbi protiv disleksije, dobar saveznik mogu biti i akcijske računalne igre, pokazalo je jedno istraživanje provedeno prije nekoliko godina. Iako rezultati istraživanja nisu konkluzivni, računalne igre kod 10-godišnjaka s disleksijom ubrzale su njihovu brzinu čitanja, zadržavajući pritom visok postotak točnosti pročitanog teksta.

Sve su to metode i načini s kojima će dijete ili odrasla osoba prolaziti s logopedom, ali neće biti na odmet da na taj način i vi s njim učite kod kuće.