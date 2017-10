VANMATERIČNA TRUDNOĆA: Može biti smrtno opasna, nužno je reagirati na vrijeme. Ovo su simptomi

Normalna trudnoća počinje tako da oplođeno jajašce prolazi kroz jajovod do maternice, usadi se u njen zid i počinje da raste. Komplikacije nastaju ako se oplođeno jajašce usadi u drugom dijelu šupljine.

Vanmaterična trudnoća najćešće se javlja nakon infekcija ili bolesti. Jajašce se u ovom slučaju može usaditi i početi rasti izvan šupljine – u jajovodu, jajniku, grliću maternice ili zidu trbušne šupljine. Naziv vanmaterična trudnoća ne odgovara u potpunosti stvarnom stanju s obzirom na to da se ona može dogoditi u blizini maternice ili u maternici, kanalu grlića. Točniji naziv bio bi ektopična trudnoća.

Stanja koja mogu uzrokovati izvanmateričnu trudnoću

Najčešći razlog nastanka komplikacija pri oplođivanju su oštećenja jajovoda. Ukoliko su jajovodi oštećeni, oplođena jajna stanica teško će prolaziti kroz njega i vjerojatno se usaditi u jajovodu. Nedovoljno razvijena ili iskrivljena maternica također može stvarati probleme.

Osim toga, ovu trudnoću mogu potencirati:



infekcije karlice – tu najćešće spadaju klamidija i gonoreja

spolne bolesti

upala zdjelice

endometrioza koja stvara ožiljke na tkivu ili okolo jajovoda

operacije na jajovodu

umjetna oplodnja ili in vitro fertilizacija

pušenje

Simptomi mogu ukazivati na komplikacije

Prvi simptomi izvanmaterične trudnoće biti će isti kao i kod pravilne trudnoće. Prvo će doći do izostanka mjesečnice, jutarnje povraćanje, osjetljivost na mirise i okuse, slabost i naticanje zglobova.

Moguće je da se radi o ektopičnoj trudnoći ako osjećate:

strašnu bol u donjem predjelu trbuha, ramenima i leđima

oštru bol koja izaziva padanje u nesvijest

intenzivan rast tjelesne temperature

ubrzan rad srca

potrebu za povraćanjem

krvarenje – neće se pojavljivati u ranim razdobljima trudnoće

Znakovi se pojavljaju obično 2 do 3 tjedna nakon izostanka menstruacije, a nekada i kasnije. Ukoliko imate navedene simptome i sumnjate na komplikacije s vašom trudnoćom, odmah se obratite ginekologu.

Liječenje vanmaterične trudnoće

Ova vrsta trudnoće ne može se popraviti, to jest, ne može preći u normalnu trudnoću. Ukoliko se oplođeno jajašce usadilo u jajovod to može uzrokovati puknuće vodova i ozbiljna oštećenja koja uključuju krvarenje i to može biti smrtonosno.

Vaš ginekolog napraviti će testove krvi koji će pokazati nivo hormona trudnoće (hCG). Ako se razina tog hormona ne udvostručuje svaka dva dana kako bi trebala u slučaju zdrave trudnoće, to može ukazivati na problem. Ne treba nužno ukazivati na vanmateričnu trudnoću već samo na komplikacije s jajašcem. Uz test krvi izvodi se i ultrazvučni pregled koji će pokazati gdje se nalazi oplođeno jajašce.

U slučaju opasnosti, ginekolog će izvesti hitan tretman uklanjanja oplođenog jajašca, to jest, abortus. Najčešće se to rješava kirurškim zahvatom, dok se u nekim slučajevima daju i tablete. Kada se uoči nakon nekoliko tjedana, operacijski zahvat ne neminovan.

Mogućnost ponovnog začeća

Vanmaterična trudnoća može se dogoditi i ako nemate niti jedan od navedenih uzroka. Daljni rad na djetetu može biti otežan ako je prvu trudnoću zakomplicirala upala, infekcija ili drugi od navedenih uzroka. Vaš ginekolog najbolje će vam moći reći ako i kada možete ponovno raditi na oplođivanju jajne stanice. Najčešće je potrebno barem 3 mjeseca, no to ovisi o komplikacijama i situaciji.

“Dovoljan je jedan funkcionalni jajnik i jajovod kako bi se ostvarila trudnoca. LPSC sama po sebi nije prepreka začeću niti trudnoći. Meni je na prvoj operaciji odstranjen dio lijevog jajnika, no sam osam mjeseci nakon prve operacije sam ostala trudna i rodila sam vaginalno.” jedno je od iskustva majke.

Plodnost je moguća i nakon prekinute trudnoće. Velika je vjerojatnost da će začeće biti teže, a postoji i šansa da će iduća trudnoća također biti izvanmaterična.