USPAVANKE ZA BEBE: Budite kreativni i dajte joj da sluša vaš glas, a ove greške nikako nemojte raditi

Uspavljivanje djeteta nekim roditeljima može predstavljati posebnu muku, posebice ako se radi o prvorođencu.

Svako dijete kao i odrasla osoba je različito što znači da ima i drugačiji ritam spavanja i budnosti. Svako dijete ima svoje želje i više voli ili ne voli neke uspavanke za bebe, hranu ili plišane igračke prije spavanja. Neke bebe se uspavljuju same, nekima je dovoljan samo zagrljaj, dok se neka djeca ne mogu uspavati niti nakon pola sata hodanja po prostoriji u naručju roditelja.

Ovo su neke osnovne stvari koje bi roditelji trebali znati

Kao i odrasli ljudi, djeca imaju svoj ritam spavanja i budnosti. Nemojte pokušavati bebu uklopiti u svoj ritam na silu tako da ju stavljate prerano ili prekasno na spavanje. Ako joj uskraćujete san ili pokušavate zadržati budnom preko dana jer mislite da će po noći spavati, varate se. Ovime ćete dobiti nervozno dijete i poremećaj spavanja koji ćete teško vratiti. Beba će postati hiperaktivna, nemirna i povećat će im se razine hormona stresa pa nikako neće moći zaspati, čak niti uz uspavanke za bebe.

Svaka osoba i beba budi se noću, čak i one koji su dobri spavači i uvijek imaju isti ritam. Normalno je da se mozak vraća iz dublje u laganiju fazu sna pa se tada lagano budi. Neke bebe se okreću preko noći, namještaju se i ponovno utonu u san. Kod neke djece je često da se ne mogu namjestiti ili se ne mogu smiriti nakon buđenja pa vas zovu plakanjem.



Negdje oko šestog mjeseca života mnoge bebe prolaze fazu regresije u spavanju i odjednom se počnu sve češće buditi. Čak i one koje su dobri spavači mogle bi se buditi i početi vas zvati tijekom noći. To ne mora značiti da je beba gladna ili žedna, već se to povezuje s njihovim kognitivnim i motoričkim razvojnim promjenama. Mozak sve brže postaje zaposlen pa tada bebe teže tonu u san. Ako se to dogodi, bebu prvo pokušajte umiriti najmanje moguće invazivnim metodama kao što je ušuškavanje, duda, uspavanke za bebe ili češkanje. Tek ako ništa od navedenog ne upali ju podignite i nosite.

Kada bebu ostavljate u krevetiću dajte joj vremena i prostora. Dok je beba budna stavite ju u krevetić jer će to biti najbolja stvar koju ćete napraviti za nju. Ako bebu naviknete na to da ju držite u rukama dok ne zaspi, ona će jedino tako moći zaspati. Dajte im prostora s njihovim igračkama i vježbajte ih na to da zaspu same. Ostavite ih u krevetiću ako gunđaju ili lupaju, reagirajte tek na vikanje, deranje i jako plakanje.

Uspavanke za bebe

Nakon što ste naučili koje greške ne smijete raditi, opustite se i uspavajte svoje dijete s dječjim uspavankama. Ove najbolje pale kod skoro sve djece, ali uvijek možete biti inovativni i kreativni pa smisliti svoje riječi.

Blistaj, blistaj zvijezdo mala

“Blistaj, blistaj, zvijezdo mala

tko si, što si, rad bi znala.

Visoko gore vidim te ja,

kao dragulj svjetlost sja.

Blistaj, blistaj, zvijezdo mala,

tko si, što si, rad bi znala.

Kada žarko sunce zađe

i kad tamna padne noć,

tad će tvoje svjetlo doć’,

blistaj, blistaj cijelu noć.

Blistaj, blistaj, zvijezdo mala,

tko si, što si, rad bi znala.”

Spavaj dušo mila

“Spavaj, spavaj dušo mila ti si danas vrijedna bila,

spavaj, spavaj luče moje umorne su oči tvoje.

Trebalo je cvijeće brati, malu macu okupati,

zeki trave načupati i kokama hrane dati.

Spavaj, spavaj dušo mila, ti si danas vrijedna bila,

spavaj, spavaj luče moje umorne su ruke tvoje.”

Noć je donijela divan san

Dan je obukao tamni frak,

svuda je mirno, svuda je mrak.

Na zapadu sja Danica plava,

tišina je svuda, priroda spava.

Nebom plovi Mjesec žut,

plave zvjezdice svijetle mu put.

Javu je odnio sunčan dan,

a noć je donijela divan san.

Spavaj mirno čedo moje,

anđeo čuva snove tvoje.

Neka ti se ostvari lijep san

da sretan bude svaki dan.

Ako se ne sjećate kako idu melodije ili riječi pjesama, uvijek ih možete improvizirati, ili pustiti djetetu jedan od ovih videa s umirujućom glazbom za spavanje. Bez obzira na sve što možete pronaći na internetu, definitivno preporučujemo da pjevate ili pričate djetetu jer će uživati u vašem glasu koji će ga dodatno smiriti.