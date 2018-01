UPALA DOJKE ILI MASTITIS: Saznajte smijete li dojiti dijete prilikom natečenosti i pojave ove infekcije

Ova infektivna upala dojki najčešće pogađa žene koje doje, i to u prva tri mjeseca nakon poroda.

Mastitis je upala mliječnih žlijezda i okolnog tkiva dojke. Laktacijski mastitis pogađa žene koje doje u prva tri mjeseca nakon poroda, iako se može pojaviti u kasnijem periodu, točnije, za čitavo vrijeme dok žena doji. Simptomi se karakteristično prikazuju na dojkama, ali i u cijelom organizmu. Neke žene suočavaju se s ovim problemom netom nakon poroda, dok se kod nekih mastitis može pojaviti više puta.

Simptomi i uzroci upale dojke

Iako mnoge žene i majke počnu paničariti pri prvoj pojavi promjena na grudima, mastitis je zapravo česta pojava. Simptomi će se prvenstveno očitovati na dojki, a ovo su neki od njih:

jaka osjetljivost dojki

toplina dojke

gnojni sekret iz bradavice

bol i peckanje

svrab za vrijeme dojenja

crvenilo kože oko bradavice i cijele dojke

smanjena količina mlijeka

promjena izgleda mlijeka

Osim navedenih, upala dojke utjecat će na cjelokupno stanje organizma. Osjećaj iscrpljenosti mnoge majke povezuju s pojavom gripe jer simptomi jako sliče, pa će tako mastitis uzrokovati i:

opću slabost

malaksalost

povišenu tjelesnu temperaturu iznad 38,5°C

drhtavica

Mastitis može biti uzrokovan bakterijskom upalom, točnije infekcijom ili neinfektivnim razlozima. Ponekad se može dogoditi da su ti uzroci povezani. Glavni razlog je zarobljeno mlijeko koje iz nekog razloga ne može izaći van kroz mliječne kanale što će stvarati kvržice ali i upalu.

Bakterijska infekcija nastaje ako bakterije uspiju prodrijeti u tkivo dojke. To se najčešće događa preko pukotine ili nekog oštećenja na bradavici. Ako dijete ima bakterije ili gljivice na koži i ustima, to također može doprijeti preko bradavice u kanal mliječne žlijezde. Bakterije ili gljivice će se tamo razmnožiti i početi stvarati upalu dojke. Neinfektivni razlozi nastanka uglavnom su uzrokovani pogrešnim položajem pri dojenju koji uzrokuju zastoj mlijeka u mliječnim kanalima. Razlog može biti i to da je dijete prekratko na dojci ili majka preskače podoj. Osim toga traume dojke radi udarca mogu izazvati upalu.

Dojiti za vrijeme upale dojke?

Uz mnoge mitove koji dolaze uz trudnoću, često ćete čuti da ne smijete dojiti dok imate temperaturu, zastoj mlijeka ili ako uzimate antibiotike. Ni jedno od navedenog nije točno, vaše dijete u takvim situacijama smije sisati. Zapravo bi moglo i škoditi da dijete ne dobiva vaše vrijedno mlijeko i sva antitijela koja mu mlijekom predajete. Bakterije koje nosite ionako su već prenesene na bebu, pa se isto događa i za vrijeme upale dojke. Mastitis nema utjecaja na vaše dijete.

Za vrijeme mastitisa potrebno je da dajete djetetu da sisa jer će ono prazniti vašu dojku i poticati protok kroz mliječne žlijezde. Pri pojavi upale dojke postoje neke stvari koje se preporučuju raditi. Osim da dajete djetetu da sisa, potrebno je paziti na pravilan položaj dojenčeta na prsima, održavati pravilnu higijenu i njegu bradavica. Pomoći će i blago masiranje dojke te stavljanje hladnih obloga. Nekim ženama više odgovaraju topli oblozi pa pokušajte i s time. Bitno je da izdajete odmah nakon poroda, dobivate dovoljno odmora i tekućine te da pazite na pravilnu prehranu. Također nemojte nositi previše usku odjeću jer bi to moglo utjecati na bol. Liječnik bi vam mogao preporučiti primjenu analgetika i lijekova protiv bolova te za snižavanje tjelesne temperature.

Nakon što ste preboljeli mastitis uobičajeno je da mlijeko i dalje bude malo slankasto. Kod nekih beba to može prouzrokovati probleme prilikom dojenja jer će odbijati sisanje. Uz to je moguće da, ako ste uzimali antibiotike, da dođe do pojave gljivične infekcije kod vas i djeteta.