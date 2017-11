TRUDNOĆA PO TJEDNIMA: Detaljno smo istražili kako se dijete razvija svakog dana i koje vas promjene očekuju

Čitav period trudnoće posebno je doba za svaku buduću majku, a promjene koje se događaju mogu biti zbunjujuće, posebno u prvoj trudnoći.

Kasni vam mjesečnica, odradili ste test za trudnoću koji se pokazao pozitivnim. Čestitamo, postat ćete majka. Od samog početka ciklusa do poroda vaše tijelo će proći kroz mnoge promjene, ali nemojte da vas plaše. Pronašli smo uobičajene promjene koje prolazi svaka trudnica od početka do kraja ciklusa. Normalna trudnoća traje 37 do 42 tjedna od prvog dana zadnje mjesečnice. Pa, krenimo redom, ovako izgleda trudnoća po tjednima.

Prvo tromjesečje trudnoće

Prva tri mjeseca trudnoće uključuje 13 tjedana, a počinju prvim danom zadnje menstruacije koji se smatra i službenim početkom trudnoće.



1. tjedan

Do začeća može doći tek u idućih 14 dana jer se ne može znati u kojem točno danu dolazi do oplodnje, a prvi dan zadnje menstruacije je datum kojeg svaka žena može navesti sa sigurnoću. Računa se da je prosječna duljina svakog ciklusa 28 dana što bi značilo da do oplodnje dolazi oko 14 dana nakon prvog dana zadnje mjesečnice.

2. tjedan

U ovom tjednu dolazi do oplodnje. Do oplodnje dolazi u jajovodu kada svakog mjeseca 3-10 jajnih stanica počinje rasti i najčešće samo jedna od njih sazrijeva i dolazi u jajovod. Spermiji, točnije jedan od 350 milijuna njih, dolazi do jajovoda i uspijeva oploditi jajnu stanicu. U tom periodu sluznica maternice postaje sve deblja i priprema se za prihvat oplođene jajne stanice.

3. tjedan

U ovom periodu se vaše dijete razvija iz jedne jedine oplođene jajne stanice koja se 24 sata nakon oplodnje počinje dijeliti i putovati prema šupljini maternice. U tom trenutku vaše dijete postaje djevojčica ili dječak. Spol djeteta zapravo određuju isključivo očevi jer spermiji donose X ili Y kromosom koji će odrediti spol djeteta. Oplođena jajna stanica u ovom periodu sadrži DNA koji se sastoji od 46 kromosoma koji s vremenom počinju nastajati. Oko 80 sati nakon ovulacije skupina umnoženih stanica putuje jajovodom prema šupljini maternice, a implantacija embrija nastaje oko 2-3 dana kasnije.

4. tjedan

Jajna stanica se 80 sati nakon oplodnje višestruko umnožila te dolazi do šupljine maternice u obliku skupine stanica ispunjene tekućinom blastocista. One se tada iznimno brzo nastavljaju razmnožavati. Implantacija nastaje 5-8 dana nakon oplodnje. Mjesto implantacije bit će sijelo posteljice. Nakon implantacije otpušta se hormon hCG koji onemogućuje pojavu menstrualnog krvarenja. U ovo vrijeme se može raditi kućni test na trudnoću jer on detektira upravo ovaj hormon. S vremenom, u prvim tjednima trudnoće, razina ovog hormona rapidno raste. Ako u ovom trenutku dođe do podjele embrija rodit ćete blizance i to jednojajčane. U našoj populaciji to se događa svaku 89. trudnoću. U ovom razdoblju žene mogu osjetiti da se nešto čudno događa. Može se promijeniti okus u ustima, a dojke će vam biti izrazito i neobično osjetljive na dodir.

5. tjedan

Ovaj tjedan je početak embrionalnog razdoblja i to znači da ste trudni pet tjedana. Sada se stanice koje čine blastocistu počinju diferencirati po prvi put. Iz jedne od skupina embrioblasta razvit će se plod, a iz drugog dijela će se razviti posteljica ili plodni ovoji. Embrio je do sada plutao u maternište, a sada se implantira u sluznicu maternice pa nastavlja ubrzano rasti. U ovom periodu je plod dugačak 2 milimetra, a na kraju do 5 milimetara, a sastoji se od oko 500 stanica. Implantacijsko krvarenje se može pojaviti u ovom periodu i često može zbuniti žene jer se zamijeni s mjesečnicom. Prepoznat ćete da se ipak radi o nečemu drugačijem jer će biti oskudnije i trajati do 2 dana. U ovom tjednu saznajete jeste li trudne, te tada počinje razvoj središnjeg živčanog sustava embrija ili neurulacija. Kroz stražnji dio ploda počinje se formirati struktura koja izgleda kao žlijeb; ona se zatvara nakon nekoliko dana. Iz nje će se formirati neuralna cijev iz koje će se kasnije razviti kralježnica, leđna moždina i mozak. Ako je trudnoća planirana, žene će već uzimati folnu kiselinu, ali ona se preporučuje u svakom slučaju jer je ona potrebna za normalno zatvaranje neuralne cijevi.

6. tjedan

U ovom tjednu počinju prve srčane akcije. Embrij u vama je sada oko 8 milimetara, nešto malo manji od zrna grožđice. Razvijena je kralježnica, a počinju se razvijati prve krvne žile i stanice, a kroz njih počinje teći krv prema žumanjčanoj vrećici. Po prvi puta se formira primitivno srce i njegova akcija počinje oko 25. dana nakon oplodnje. Mozak se razvija i dijeli na 5 konačnih dijelova, a na prednjem dijelu glavice se kreću formirati parne jamice koje će biti prostor očiju, a na strani udubljenja koja su osnova ušiju. Također se počinju razvijati osnove za razvoj ruku i nogu. U ovom se periodu nisu razvili svi ti organi, već se razvijaju osnove za gotovo sve organske sustave. Pojavljuju se i prve resice u posteljici, kao i pupkovina. U 6. tjednu trudnoće bit ćete pospani radi brzog rasta embrija. Umor je jedan od glavnih obilježja prvog tromjesečja trudnoće. U ovom periodu trebate puno svježeg zraka, lagane tjelovježbe i uravnotežene, zdrave prehrane. Moguće su mučnine u trudnoći koje se pojavljuju kod 50-90% trudnica, a moguće su i glavobolje. Kod nekih žena se neće pojavljivati ni jedan od ovih simptoma i to je sasvim normalno.

7. tjedan

Embrij ubrzano raste i sada je velik već oko 13 milimetara. Srce se sastoji od jedne šupljine u ovom periodu i počinje sa svojom predgradnjom. Od organa se razvijaju i formiraju donja čeljust, usna šupljina, glasnice, unutarnje uho, oči se nastavljaju oblikovati, stvara se leća. Sa svojim razvojem počinju i veliki organi – želudac, jetra, crijeva, slezena, bubrezi, pluća i srce. Počinje zatvaranje neuralne cijevi i tvori se osnova kralježnice i mozga. Mozak se vrlo brzo razvija, a ovo je samo početak. Ponovno, ne zaboravite na uzimanje folne kiseline u ovom periodu trudnoće. Formiraju se i pupoljci koji će biti budući gornji i donji udovi, a osnove budućih šaka i stopala izgledaju kao mala vesla u kojima se stvaraju osnove za nastanak prstića. Vaše dijete, embrio, sve više počinje izgledati kao novorođenče. Simptomi koje će majke osjetiti bit će slabost, malaksalost, mučnine i učestalo mokrenje. Uz to, bez brige, do 5 mokrenja usred noći se i dalje smatra urednim stanjem.

8. tjedan

Duljina embrija je sada oko 18 milimetara, ruke i noge kreću rasti na svojim osnovama i mogu se polako razaznati koljena, prsti i laktovi. Embrio u ovom periodu počinje i s prvim pokretima jer se razvijaju prva mišićna vlakna. Pomicanje nećete osjetiti do 20. tjedna trudnoće. Srce, koje je počelo s predgradom dijeli se na lijevu i desnu stranu i počinje kucati i otkucava frekvencijom od oko 150 otkucaja u minuti, što je skoro dvostruko brže od rada odrasle osobe. Vaše dijete dobiva i krv i Rh-faktor, a stanice krvi se počinju stvarati u jetri. Dio crijeva se još nalazi u predjelu pupkovine jer trbušna stijenka nije do kraja zatvorena. Razvija se i lice, stvaraju se usne, nosnice, jezik i osnova za zube ispod desni. Oči više nisu samo duplje nego male rupice na desnoj i lijevoj strani lica, a uz leću se u očima razvija i mrežnica. Počinje se formirati i važna žlijezda hipofiza.

9. tjedan

Embrij je u ovom periodu velik oko 30 milimetara, a nalazi se u amnionskoj tekućini koja ga štiti i okružuje. Dijete počinje ostvarivati prve pokrete. Formiraju se kosti i hrskavice, a noge i ruke se sve više produžuju, a prsti se oblikuju povezani kožnim naborima. Definirani su i pokreti ruku u laktovima i zglobovima. Stvorile su se i vjeđe na očima koje se neće otvoriti još nekoliko mjeseci. Na licu se sada oblikuju gornja usna, vrh nosa, jezik i glasnice kao i uši, nepce i zubi. Srce je u ovom periodu skoro završilo svoj razvoj i sastoji se od dvije pretklijetke i dvije klijetke. Koža djeteta je vrlo tanka i kroz nju idu krvne žile. Glava tijela je u devetom tjednu trudnoće mnogo veća od ostatka tijela jer se mozak ubrzano razvija, a može se zabilježiti i prva moždana aktivnost.

10. tjedan

Dijete se od sada nadalje naziva fetusom, veličine je manje jagode i ima oko 2 grama. Noge su mu duge oko 2 milimetra, a počinje se oblikovati i vrat. Mišići su gotovo do kraja oblikovani i razvijeni i fetus je u stalnom pokretu. Gibanje majka i dalje neće još osjetiti, ali će se vidjeti na ultrazvuku. Jasno se razaznaju lice i dijelovi lica, a počinje razvoj folikula dlaka i bradavica. Na koži se počinju razvijati brazde koje će biti otisci prstiju. U ovom tjednu se vaše dijete počinje razvijati u smjeru svog spola i jedinstvena spolna žlijezda počinje s razvojem prema testisu ili jajniku. Maternica će vam rasti i biti veličine grejpa, struk će vam postajati sve širi i veći.

11. tjedan

Fetus u maternici raste i ima oko 5 grama i oko 35 milimetara duljine. Polako počinje osjećati okus jer su mu u gornjoj i donjoj čeljusti gotovo potpuno razvijene osnove za svih 20 zuba. Uz to, počet će gutati i plaziti jezik. Osim jezika, čitavo tijelo fetusa postaje osjetljivo na dodir. Kod dječaka u testisima počinje razvijanje spolnog hormona testosterona. U ovom se periodu iznimno razvijaju moždane stanice i mozak raste ogromnom brzinom i stvara oko 250 tisuća živčanih stanica u minuti. Srce se razvilo tako da izgleda kao kod novorođenog djeteta. U pretklijetkama se nalazi komunikacijski otvor i najveći dio fetalnog krvotoka zaobilazi pluća. Za vrijeme života fetusa oksigenacija krvi obavlja se u posteljici, a pluća nisu u funkciji sve do rođenja. Spolni organ počinje se razvijati u smjeru spola, ali se i dalje ne može točno znati koji je spol. Posteljica je sada već dobro razvijena i proizvodi sve hormone potrebne za trudnoću.

12. tjedan

Težina fetusa je oko 20 grama, a duljina oko 60 milimetara. Rastu i nožice pa su sada dugačke oko jednog centimetra. Od dvanaestog tjedna nadalje se putem ultrazvuka mogu čuti otkucaji srca koji mogu biti do 160 otkucaja u minuti što je dvostruko brže od majčinih. Na profilu će se početi vidjeti nos, brada, a dijete od sada nadalje može tiho plakati jer su se formirale glasnice. Mozak se također dobro formirao i dijete može osjećati bol. Preko ultrazvučnih pregleda se često može vidjeti da dijete siše palac ili štuca. Vjeđe su i dalje zatvorene. Na glavi se nalazi osnova za kosu kroz folikule, a na prstima mali tanki noktići. Bubrezi već sada počinju s izlučivanjem urina i fetus može mokriti pa to i radi. Od desetog do četrnaestog tjedna se fetusu mjeri nuhalni nabor i nosna kost što je osnova pregleda na kromosomske anomalije.

13. tjedan

Fetus sada ima oko 8 centimetara, a težak je oko 25 grama. Može se vidjeti formiranje rebara i analizirati pokreti fetusa koji su sve češći. Vanjski spolni organi gotovo su do kraja oblikovani i kod nekih se majki u ovo vrijeme može vidjeti spol djeteta. Gušteraća fetusa počinje producirati hormon inzulin koji će kontrolirati razinu šećera u organizmu fetusa. Kod žena je maternica u ovom periodu već dosta velika i nalazi se iznad ruba stidne kosti, oko 10 centimetara ispod pupka. Gotovo potpuno ispunjava malu zdjelicu i osjetit ćete ju kao mekanu i glatku lopticu.

Drugo tromjesečje trudnoće

U prva tri mjeseca je bilo razdoblje ubrzanog razvoja, a iduća tri mjeseca se može prepoznati ubrzan rast fetusa.

14. tjedan

Rast fetusa je za oko jedan centimetar pa sada ima oko 9 centimetara i teži oko 45 grama. Oči se sve više pomiču k sredini, nos je naglašeniji, a uške potpuno razvijene. Počinju se pojavljivati prve lanugo dlačice koje se nalaze na cijeloj površini tijela fetusa koje imaju ulogu zaštite fetalne kože od amnionske kiseline. One će nestati pred porođaj. Na glavi se počinje pojavljivati kosa i obrve. Kod dječaka se počinje razvijati prostata, a kod djevojčica osnove jajnika počinju putovati u malu zdjelicu. Uz fetus raste i maternica s posteljicom. Maternica će težiti oko 250 grama i biti će oko 7 i pol centimetara ispod pupka. Također se povećava razina amnionske kiseline.

15. tjedan

Fetus je sve teži i sada ima oko 75 grama i 10 centimetara. Ubrzano rastu kosti i mišići, a fetus može formirati šaku. Noge postaju duže od ručica, a torzo dulji od glave. Uške su gotovo do kraja došle do svog položaja na glavi, a u srednjem uhu se razvijaju tri slušne košćice. Nepce, meko i tvrdo, gotovo su do kraja oblikovani, a nosna šupljina se odvojila od usne. Radi razvijanja okusnih pupoljaka na jeziku vaše dijete sada može lako razlikovati okuse. Kod nekih se trudnica u ovom periodu može pojaviti lagano pomicanje u trbuhu. Neke majke to uspoređuju s ribicama. Ako ih ne osjetite sada, bez brige, pojavit će se za nekoliko tjedana.

16. tjedan

Fetus ubrzano raste i sada će imati oko 12 centimetara i 100 grama. Pod kožom se počinje razvijati sloj masnog tkiva koje je odgovorno za termoregulaciju, a dijete će već dobro disati. Udisanje i izdisanje malih količina amnionske tekućine je nužno kako bi se pluća normalno razvila i rasla. Disanje se lako vizualizira za vrijeme rutinskog ultrazvuka. Mišići lica su već dobro razvijeni i fetus može raditi prve grimase. Osim toga može pomicati i hvatati ručicama, raditi kolutove i udarati nožicama. Dijete će početi sanjati u snu. Tijelo trudnice se u ovom periodu počne mijenjati te ćete dobiti na težini od 2,5 do 4,5 kilograma što se smatra urednim prirastom.

17. tjedan

Duljina fetusa je oko 14, točnije 23 centimetra od tjemena do pete, a ima oko 150 grama. Pupkovina jača i sve je čvršća i deblja. Dijete u ovom periodu guta i mokri oko litru amnionske tekućine na dan. U crijevima se formira zelenkasti pastozni sadržaj naziva mekonij što je produkt progutane amnionske tekućine, sekreta crijevne sluznice i odljuštenih stanica. Pod kožom se formiraju zalihe masnog tkiva koje predstavljaju rezervoar energije, a nakon poroda stvaraju toplinu za dijete. Mrežnica postaje osjetljiva na svjetlost, ali dijete i dalje ne gleda u pravom smislu riječi jer su mu vjeđe i dalje zatvorene i slijepljene. Kosti su i dalje vrlo fleksibilne unatoč okoštavanju hrskavica. Maternica trudnica postaje veličine dinje i može se napipati oko dva prsta ispod pupka.

18. tjedan

Evo ga, 200 grama i 18 centimetara je prosječna veličina vašeg fetusa u osamnaestom tjednu trudnoće. Na fetalnoj koži nalazi se kazeoni verniks koji je masni bjelkasti premaz koji zajedno s lanugo dlačicama štiti kožu vašeg fetusa. U ovom se periodu stvara, a topi se pred kraj trudnoće i daje kiselini mliječnu boju. U vašoj utrobi nije tišina, naprotiv, velika je buka od čak 90dB i dijete to od sada i čuje. Buku čine otkucaji srca, crijeva, strujanje krvi, disanje i govor. U plućima fetusa formiraju se alveole, a glasnice počinju sa svojom funkcijom. Uobičajeno je da dijete u utrobi ponekad i zaplače, ali radi toga što su mu pluća ispunjena tekućinom neće ispustiti zvuk. Dijete u ovom periodu ima omiljene položaje za spavanje, igru, a mogu se osjetiti izmjene budnosti i spavanja.

19. tjedan

Posteljica u ovom periodu nastavlja s ravojem i daje fetusu hranjive sastojke i kisik, pa ono raste do 17 centimetara. Kosa raste, a spolni organi su do kraja razvijeni. Kod djevojčica najveća je razina jajnih stanica, čak oko 6-7 milijuna i u ovom periodu dolazi do njihova gubitka. Spol se sada jako dobro može prepoznati, s velikom sigurnošću, no i dalje je moguće da dođe do greške u prepoznavanju. Normalno je da dijete u ovom trenutku dobro udara jer su mu već narasle nožice. Također je normalno da ne osjetite pokrete, vjerojatno će doći uskoro.

20. tjedan

Duljina fetusa se do sada mjerila od tjemena do trtice, a od idućeg tjedna mjeri se od tjemena do pete. Fetus sada ima oko 17 centimetara i 310 grama. Sada ste prošli polovinu svoje trudnoće i imate još oko 20 tjedana do porođaja. Dijete sada čuje i počinje prepoznavati vaš glas, a reagira trzajima na vanjske zvukove. Melodije, tonove i zvukove koje dijete sada čuje smirivat će ga i nakon porođaja. Upravo iz tog razloga se ono smiri kada se nakon porođaja stavi na majčina prsa jer čuje poznat zvuk – njene otkucaje. U mozgu se u ovom periodu počinju razvijati regije usko specijalizirane za podržaje kao što su okus, miris, sluh, vid i dodir. Srce fetusa može se čuti i običnim stetoskopom, koža je deblja, nokti i dlačice rastu. Prvorodilje u ovom periodu počinju osjećati pokrete djeteta.

21. tjedan

Fetus sada ima oko 27 centimetara, a poprečni promjer fetalne glavice ima oko 5 centimetara. Krvne stanice od sada se proizvode u koštanoj srži, kao i kod odrasle osobe. Posteljica i dalje potpuno zamijenjuje probavni sustav jer opskrbljuje fetus svim hranjivim sastojcima. U ovom se periodu polako budi funkcija probavnog sustava jer sluznica tankog crijeva počinje upijati pomanje količine šećera iz plodne vode. Kod djevojčica se potpuno formirala rodnica, a kod dječaka se testisi počinju spuštati prema skrotumima.

22. tjedan

Ovaj tjedan predstavlja granicu između pobačaja i prijevremenog porođaja. Dijete sada ima skoro pola kilograma i 28 centimetara. Smatra se da fetusi stariji od 22 tjedna mogu preživjeti u vanjskom svijetu. Dijete će sada reagirati na vanjske zvukove, potpuno će mu se razviti obrve i vjeđe, makar su mu oči i dalje zatvorene. Nokti će potpuno prekriti vrhove prstiju, a dijete će razlikovati i slatko od kiseloga radi razvijenih okusnih pupoljaka. Imat će i regularne intervale budnosti i spavanja. Trudnice u ovom periodu teško mogu sakriti trudnoću. Maternica počinje dosezati pupak svojim gornjim rubom, makar trbuh još uvijek nije previše velik da bi smetao svakodnevnim kretanjama i moguće je normalno sjedenje i sagibanje.

23. tjedan

Dijete se u ovom periodu normalno pomiče lijevo desno i gore dolje te je jako aktivno. Razlikuje različite položaje radi dobro razvijenog unutarnjeg uha jer mu je ono organ ravnoteže. Često cucla palac. U koži se počinje stvarati melanin koji je zaslužan za boju kože. Gušterača se razvija i izlučuje inzulin. Fetus je mršaviji od novorođenčeta, ali su mu proporcije gotovo jednake. Ima oko 550 grama i 28 centimetara. U slučaju prijevremenog porođaja je vjerojatnost preživljavanja oko 20% i sa svakim danom raste.

24. tjedan

Zdravo novorođenče uspostavlja normalno disanje nakon prvog udisaja radi dovoljne količine surfaktanta u svojim plućima. U ovom se periodu upravo to razvija, točnije razvija se bronhonalno stablo sa svojim granama i stanice koje stvaraju molekule surfaktanta. Kod djece koja su rođena prije vremena, a imaju manjak surfaktanta dolazi do poremećaja disanja jer nakon prvog udaha pluća ne uspijevaju biti raširena nego kolabiraju. Dijete sada, u 24. tjednu razvija i vježba disanje izdišući i udišući plodnu vodu. Okusni pupoljci se također razvijaju i dijete dobro razlikuje kiselo i gorko. U ovom periodu se trudnicama preporučuje vježbanje u obliku lagane joge, pilatesa ili aerobika. Ako dođe do prijevremenog porođaja, šanse za preživljavanje su oko 36%.

25. tjedan

Struktura kralježnice, koja je i konačna od 33 diska, 150 zglobova i 1000 ligamenata počinje se formirati. Dijete ima oko 34 centimetra i oko 690 grama. Mozak također raste i razvija se ogromnom brzinom. Dijete ispunjava maternicu i sve je manje slobodnog prostora radi čega je maternica sada veličine nogometne lopte. Ručice djeteta su gotovo potpuno razvijene i ono sve spretnije i urednije formira šake i hvata strukture u okolici. Dijete počinje biti znatiželjno pa dira svoje lice, pomiče ručice i hvata se za ostale dijelove tijela. Također je normalno da se igra s pupkovinom. Kod blizanaca je normalno da se djeca počinju istraživati, dodirivati, ljubiti i imaju prvu komunikaciju. Dijete razlikuje i pamti glas oca i majke. U slučaju prijevremenog porođaja, šanse za preživljavanje su oko 50 %.

26. tjedan

Fetus sada ima oko 35 centimetara i 760 grama. Nožice su oko 5 centimetara duljine. Ruke su jako aktivne i često se cucla palac što smiruje, jača mišiće lica i čeljusti. Mozak se u ovom periodu toliko razvio da počinje potpuno reagirati na dodir, pa je tako moguće i igranje s djetetom. Pokušajte nježno dodirivati trbuh i mogli biste osjetiti odgovor. Najveća aktivnost događa se upravo između 24. i 28. tjedna trudnoće. Razvili su se i vidni i slušni centri u mozgu. U ovo vrijeme je normalna pojava Braxton – Hicksovih kontrakcija, točnije stezanje i relaksiranje maternice. To je uglavnom bezbolno i koristi kao priprema za porođaj. Ovo nije opasno. Kod trudnica se u ovom periodu počinju pojavljivati bolovi u lumbalnom dijelu kralježnice radi promjene centra ravnoteže pa je tada tjelovježba dodatno preporučena.

Treće tromjesečje trudnoće

Čestitke! Na dvije trećina puta ste!

27. tjedan

Težina fetusa je oko 875 grama, a duljina oko 36 centimetara. Glavica ima promjer od oko 7 centimetara. Vaše dijete sada sve više nalikuje na djevojčicu ili dječaka što se dobro može vidjeti na ultrazvuku. Razvile su se obrve, trepavice, a i tijelo je dobilo određeni tonus. Mozak se i dalje jako brzo razvija pa nije loše da djetetu čitate, pričate i pjevate jer vas čuje i prepoznaje. Očna mrežnica se dobro razvila i dijete napokon otvara oči i počinje gledati. U maternici ima dosta svjetla tako da možete primjetiti ako uperite lampu u trbuh da će dijete okrenuti glavu prema toj strani. U ovom periodu je glavica još uvijek okrenuta prema gore, a guza prema dolje. Kasnije će doći do preokretanja. Šanse preživljavanja u slučaju prijevremenog porođaja su 80%.

28. tjedan

Dijete vam sada ima već skoro jedan kilogram i dugo je oko 37 centimetara. Ritam budnosti i sna je dobro razvijen, a analizom moždanih aktivnosti se može primjetiti kako ima redovite REM faze, što bi značilo da redovito sanja. U ovom se tjednu formira i boja očiju koja je kod plavookih podložna promjenama u prvih šest mjeseci nakon poroda. Oči se pomiču u smjeru pogleda. Preporučuje se da razgovarate sa svojim djetetom jer će poznati glas usporiti frekvenciju rada srca što će ga umiriti. Razvili su se i mliječni zubi ispod desni. Maternica je sada oko 7 centimetara iznad pupka i svakog idućeg tjedna povećavat će se za dodatnih jedan centimetar. Do sada bi trebali dobiti do 10,5 kilograma. Pluća su sada već poprilično razvijena pa ako dođe do prijevremenog porođaja šanse za preživljavanje su oko 90%. Dakako, i dalje su moguće komplikacije.

29. tjedan

Fetus sada ima oko 38 centimetara i težak je oko 1150 grama. U mozgu se svakodnevno stvaraju bilijuni novih stanica, a zajedno s njim raste i glava. Dijete razlikuje svjetlo, pomiče oči i one dobivaju konkretnu boju. Sve bolje osjeća mirise i okuse, a uz to će se smijati ili mrštiti kad mu se neki miris ili okus sviđa ili ne. Dijete je sada fizički vrlo aktivno i često će lupati i udarati. Normalno je da ostajete bez daha od udarca. S vremenom će se sve manje pomicati radi premalog prostora u maternici. Ne zaboravite djetetu pričati i čitati mu, sve bolje vas razumije i čuje.

30. tjedan

Veličina djeteta dolazi do skoro 1,4 kilograma i 40 centimetara. Glava ima promjer od oko 8 centimetara. Fetus se počinje debljati, a u tjednima koji dolaze dobit će težinu u kojoj će se i roditi. Nakuplja se potkožno masno tkivo i počinje se kontrolirati tjelesna temperatura. Koža postaje glatka i više nije naborana. Kod dječaka su se testisi spustili u prepone. Trudnice sada počinju osjećati oticanje stopala i zglobova što je sasvim normalno i javlja se kod 75% žena. Maternica se sada nalazi oko 10 centimetara iznad pupka i vjerojatno ostavlja osjećaj kao da ćete se raspuknuti jer ona i dalje raste. Od sada nadalje računajte na dobivanje oko pola kilograma tjedno.

31. tjedan

Dijete i dalje nastavlja intenzivno rasti, kao i njegova ili njezina pluća i probavni sustav. Ostali organi također nastavljaju sa svojim razvojem, a povećava se i mišićna masa uz zalihe masti. Rast u duljinu se sada počinje usporavati, ali težina raste. Dijete bi se u ovom periodu lako moglo trznuti iz sna radi jakih zvukova. U ovom periodu se pokazalo kako mogu imati omiljenu glazbu ili zvuk, kao i onaj koji ne vole. Osim mrežnice, razvile su se i zjenice koje sužavanjem reagiraju na svjetlo. Kod trudnica će doći do velike potrebe za usporavanjem životnog ritma i odmorom. I dalje je potrebno da umjereno i polagano vježbate.

32. tjedan

Veličina djeteta je sada oko 1,8 kilograma i 43 centimetara. Počinje se sve manje pomicati jer je sve manje prostora u maternici. Većinu vremena će spavati, a ono jako pomicanje sada svodi na pomicanje glavice ili blago premještanje nožica i ručica. Kod dječaka se testisi sada nalaze između prepona i skrotuma. Kod djevojčica se klitoris razvio i formirao i uglavnom je relativno izbočen što može izazvati zablude tijekom procjene spola. U ovom periodu je kod trudnica normalno da se gegate dok hodate i da vas jako smetaju grudi koje će u ovom periodu već biti dosta velike.

33. tjedan

Promjer glavice je sada oko 8,5 centimetara, a težina mu je oko 2 kilograma. Vaše dijete sada nastavlja s vježbama disanja, a lanugo dlačice polako otpadaju jer se počinju razvijati prave dlačice. Nokti su prekrili prstiće pa je tako lako moguće da dođe do grebanja lica. U ovom periodu nemojte preskakati obroke već se i dalje držite preporučene prehrane. Vama i vašem djetetu je potreban dovoljan unos proteina, kalorija i kalcija kako bi se dječji kostur dobro razvio. Dijete bi moglo, u slučaju nedovoljnog unosa, koristiti vaše rezerve i time slabiti vašu koštanu masu.

34. tjedan

U ovo vrijeme rast je i dalje ubrzan, a težina je oko 2,4 kilograma. Radi masnog tkiva koje se nakuplja, ručice i nožice podsjećaju na male buhtlice. Koža postaje glatka, a glavica se okreće prema dolje. Kosti su i dalje vrlo fleksibilne, a spojevi nisu do kraja okoštali što će pomoći tijekom porođaja. Oči su sada redovito otvorene dok je dijete budno, a zatvorene dok spava. Kontrakcije su učestalije i često dovode na preglede u rađaonu. Radi antitijela koja od majke preko posteljice idu k djetetu, ono je zaštićeno od mnogih infekcija. Izgledi za preživljavanje u slučaju poroda su sada vrlo visoki.

35. tjedan

Fetus sada ima oko 2,7 kilograma i 47 centimetara. Količina potkožnog tkiva i dalje je visoka, ali je i dalje nedovoljna za vlastitu termoregulaciju nakon porođaja. Pluća su gotovo potpuno razvijena, a dijete potpuno reagira hvatajući predmete u šaku, reagirajući na svjetlo. Pokreti se i dalje osjete svaki dan, iako su slabiji. Maternica postaje tvrđa nego ranije i smještena je visoko ispod rebrenih kukova što može uzrokovati teškoće pri disanju. Uskoro vam dijete prelazi u malu zdjelicu, angažira se i pokreće maternicu prema dolje što daje olakšanje pri disanju.

36. tjedan

Fetus i dalje raste, a kontrakcije su sve češće i snažnije i mogu vas buditi iz sna. Kontrole sada postaju sve češće. Vaše dijete je u ovom tjednu gotovo potpuno spremno za porođaj, jedino se još moraju razviti pluća. Trbuh će vam se sada spustiti i to prema dolje, oko tri poprečna prsta ispod razine prsne kosti. U ovom se periodu kaže da se glavica angažirala. Radi spuštanja trbuha moguće je da ćete često morati mokriti. Do pet mokrenja u noći je još uvijek normalan nalaz. Sada glavica dolazi u porođajni kanal, točnije malu zdjelicu. Kod trudnica kojima je ovo prvo dijete to se događa, dok kod ostalih može doći tek pri porođaju. Dijete je sada u konačnom stavu za porođaj. U vrlo rijetkim situacijima, tek u 1% slučajeva, dijete se nalazi u poprečnom položaju i ako se to ne promijeni, moguće je da će biti potreban carski rez.

37. tjedan

Fetus sada ima oko 50 centimetara i preko 3 kilograma. Promjer glavice je oko 9 centimetara. Počinje se pojavljivati jači sluzavi iscjedak. Od današnjeg dana vaša se trudnoća smatra terminskom i porođaj može početi u bilo kojem trenutku. Porod prije 40. tjedna trudnoće je normalan i ne trebate imati strah od toga. Terminska trudnoća je u periodu od 37. do 42. tjedna. Tek 5% žena rađa na dan 40. tjedna trudnoće, a čak 90% unutar dva tjedna od termina.

38. tjedan

Razvoj djeteta je gotov i ono je spremno na život izvan maternice. Plodne vode sada ima oko 4-5 šalica tako da se nemojte čuditi količini nakon što vam pukne vodenjak. Lanugo dlačice i kazeozni verniks potpuno nestaju. Plodna voda postaje mliječne boje radi topljenja kazeoznog verniksa.

39. tjedan

Glavica djeteta je sada u konačnom položaju za porođaj, to se događa u 96 % slučajeva. Ručice su na prsima i prekrižene, nožice su savijene u kukovima i koljenima prislonjene na prsni koš. Kosti glave i dalje su mekane, a fetalni pokreti su minimalni jer nema više nimalo mjesta za kretnje.

40. tjedan

Pritisak koji osjećate u predjelu male zdjelice i bolovi u leđima sada mogu postati jaki. Moguće je da imate i problema s nesanicom, a mogle bi vas buditi i Braxton-Hicksove kontrakcije. Normalno je da se osjećate jako nemirno, razdraženo i imate česte promjene raspoloženja. Također se u ovo vrijeme pojavljuje sindrom potrebe za gnježđenjem ili neodoljiva potreba za spremanjem, kuhanjem i iščekivanjem prinove. Pazite se samo da ne optrećujete tijelo previše kako bi bili spremni i dovoljno energični za porođaj. U ovom periodu su kontrole kod ginekologa na tjednoj bazi. Nakon ovog tjedna su svaka dva dana, a nakon 41. tjedna svakog dana. Porođaj može biti svakog dana, ali i ne mora sve do navršena 42 tjedna.

Učestale kontrakcije, najmanje jedna svakih 10 minuta, prsnuće vodenjaka ili vaginalno krvarenje znak su da je počela velika avantura i da ste spremni za porođaj. Sve će biti u redu!