TIJELO NAKON PORODA: Koje vas promjene očekuju i kako se nositi s njima?

Žensko tijelo nakon poroda mijenja se u mnogim pogledima. Ono se nakon poroda treba vratiti u formu i u prethodno stanje, no za to je potrebno određeno vrijeme.

Postoje mnogi mitovi o tome kako bi tijelo trebalo izgledati nakon poroda. Liječnici govore kako je za vraćanje na stanje prije potrebno gotovo godinu dana. Nakon poroda dolazi do pozitivnih i negativnih promjena, a ovo su najintenzivnije.

Promjene i tijelo nakon poroda

Prije svega, u trudnoći je sasvim normalno da ste dobile nekoliko kilograma više. Stanje se neće potpuno promijeniti nakon poroda, ali mit da ćete odmah izgubiti 4-5 kila istinit je. Prosječna beba teška je između tri i tri i pol kilograma. Ako tome dodate kilograme koje čine izgubljena krv i amnionske tekućine koje tijelo izbaci, svaka žena izgubi oko četiri kilograma. Povratak na staru kilažu problem je s kojim se suočavaju brojne žene.

Koža nakon poroda

Više od polovica trudnica tijekom trudnoće i nakon nje dobije mnogo strija po cijelom tijelu, dok se nekima pojave i tamne mrlje. Postoji mogućnost da ste dobili i nove madeže, ili su se stari povećali.



Pojava tamnih mrlja ukazuje na hiperpigmentaciju. Njih se teško može izbjeći jer bi to zahtijevalo potpuno izbjegavanje odlaska na sunce. Mogu se pojaviti na području lica, dekoltea, ruku i nogu. Nakon trudnoće tamne mrlje će postati svjetlije, no najčešće neće same nestati.

Strije nastaju naglim rastezanjem kože kada se događaju promjene u strukturi vlakana elastina i kolagena u dubljim slojevima kože. Njihova je funkcija da koži pomažu u zadržavanju oblika, tako da ovisno o prirodnom tonu vaše kože, strije se prvo pojavljuju kao ružičaste, crvenkastosmeđe ili tamnosmeđe crte koje tek poslije dobivaju ljubičastu nijansu. Ako već imate strije koje ste dobili u pubertetu, vjerojatno ćete dobiti pokoju dodatnu tijekom trudnoće.

Koža će se nakon poroda opustiti i trebate umjereno raditi na tome da ju ponovno stegnete vježbanjem i tretmanima.

Hiperpigmentacija i strije nakon trudnoće neće potpuno nestati, ali će se s vremenom ublažiti. Madeži, ako su se povećali, trebali bi se vratiti u prvotno stanje.

Vene nakon poroda

U trudnoći su česta pojava jače prošarane noge venama plavičaste boje. Postoji mogućnost nastanka proširenih vena koje se manifestiraju veličinom, jakom plavom bojom i ispupčenošću. Osim proširenih i istaknutih vena, česte su i popucale kapilare što je normalna pojava na tijelu nakon poroda.

Pravi razlog nastanka vena nepoznat je, no trudnoća je zasigurno čimbenik. S obzirom na to da trudnice imaju 20% više krvi u svojem organizmu kako bi nahranile dijete u trbuhu, višak krvi povećava pritisak na vene i to uzrokuje njihovo tamnjenje i bubrenje. Povećana maternica pritišće vene zdjelice, a to usporava protok krvi od nogu do srca što pogoduje nastanku vena.

Problemi s venama mogu se liječiti iako ono ovisi o stanju vaših vena i kapilara. Jedno od rješenja je nošenje kompresivnih čarapa za vene, ali i vježbanje koje potiče cirkulaciju. Vježba ne mora biti intenzivna jer i samo šetanje mnogo pomaže. Odgovarajuća obuća s potpeticom visine tri do pet centimetara prva je stvar koja može uvelike pomoći.

Grudi nakon poroda

Većini žena su nakon poroda grudi manje i opuštenije no što su bile. Za vrijeme trudnoće i dojenja grudi mogu biti do dva puta veće, radi stvaranja mlijeka. Tijelo nakon poroda stvara mlijeko i taj pritisak utječe na vezno tkivo grudi koje se nakon prestanka dojenja opušta i rasteže. Tada dobivamo dojam da se grudi smanjuju i opuštaju.

Kako biste se riješili tog problema, možete raditi vježbe za grudi. Uz to, obavezno nosite grudnjak, posebno za vrijeme vježbanja, najbolje bi bilo sportski koji je pojačan na leđima. Možete isprobati različite vježbe za jačanje grudi.

Stopala nakon poroda

U trudnoći, radi zadržavanja tekućine, normalno je da vam stopala rastu i otiču. Moguće je čak da se povećaju u dužinu ili širinu. Također se otpušta hormon trudnoće koji omekšava zglobove i utječe na širenje stopala.

Otečenost nakon poroda nestaje, ali postoji šansa da će vam stopala i dalje zadržati dužinu i širinu koju ste imale za vrijeme trudnoće.

Dodatne promjene tijela nakon poroda

Nemaju svi poteškoća s tijelom nakon porođaja. Neke od promjena koje se često događaju, a ne bi vas trebale nimalo brinuti su:

gubitak kose nakon poroda

promjene na trbuhu i mišićima

bol u leđima

inkontinencija

zatvor

vaginalna bol

pojačano znojenje

Ono što ne smijete zaboraviti nakon poroda, je da je vaše tijelo i dalje prekrasno. Ne trebate se sramiti promjena koje su se dogodile ili se događaju. Svakako je potrebno da se uz pravilnu prehranu počnete što prije umjereno kretati kako bi stekle kondiciju. Promjene se neće događati preko noći i trebate biti strpljive.