SUROGAT MAJČINSTVO: Legalizacija u nekim zemljama je i dalje polemika, a ovakve su cijene za to u svijetu

Potpomognuta oplodnja s kojom žena nosi dijete te ga nakon poroda daje drugom paru ili samostalnoj osobi sve je poznatija forma roditeljstva.

U Hrvatskoj surogat majčinstvo nije legalizirano te ne postoje pravni okviri za to, no u nekim zemljama Europe i svijeta sve je češća pojava. Po definiciji je surogat majka punoljetna žena koja svojim pristankom odlučuje nositi dijete, za ili bez profita za drugi par koji radi medicinskih razloga nije u mogućnosti imati svoje dijete. Dakako, zakoni i definicije surogat majčinstva se razlikuju od zemlje do zemlje.

Legalno tek u nekoliko zemalja

U praksi surogat može biti žena iz obitelji, ali i osoba koja je potpuno nevezana uz osobe kojoj će dati dijete. Mnoge zemlje to imaju regulirano u zasebnim i privatnim klinikama te funkcioniraju po zakonima zemlje o tom pitanju. Surogat majčinstvo podrazumijeva uzimanje jajne stanice od žene koja se oplođuje stanicom spermija partnera nakon čega se ta oplođena jajna stanica in-vitro oplodnjom unosi u surogat majku.

Surogat majčinstvo zakonom je za sada odobreno u Rusiji, većini država SAD-a, Južnoafričkoj Republici, Ukrajini, Gruziji i Cipru. U nekomercijalne svrhe legalizirano je i u Australiji, Velikoj Britaniji, Danskoj, Izraelu, Španjolskoj, Kanadi te Nizozemskoj. Postoje mnoge države koje ovaj postupak nisu nikako regulirale zakonom.



Osobe koje se odluče za plaćanje surogat majčinstva po nekim zakonima ne moraju biti vjenčani par, a mogu biti istog spola. U nekim zemljama je dopušteno čak da jedna osoba, koja mora proći sve preglede i ispuniti uvjete, sama može biti roditelj svom djetetu koji je rodila surogat majka.

Financiraju se medicinski tretmani, ali može zaraditi i majka

Kako većina zemalja u suradnji s privatnim poliklinikama izvodi ovaj postupak, postoje i konkretni cjenici za sve ono što će majci biti potrebno. Ukoliko je zakon pripisan da surogat majka može biti i u komercijalne svrhe, postoji cjenik koliko točno novaca majka dobiva za nošenje djeteta i “posuđivanje svoje maternice”. Cijene se razlikuju od zemlje do zemlje ali je okvirna cijena, koja uključuje troškove medicinskih tretmana i život majke, oko 20 do 50 tisuća američkih dolara, točnije od 150 do 300 tisuća kuna. U zemljama u kojima je regulirano da majka ne može biti plaćena, ipak joj se plaćaju troškovi zdravstvenih pregleda i poroda do 50 tisuća dolara. Ženska osoba koja se odluči biti surogat majka će u prosjeku za sebe i “svoj posao” zaraditi oko 10 tisuća dolara, točnije oko 70 tisuća kuna.

U medicinske troškove uključeni su i birokratski troškovi kao što je psihomedicinska provjera roditelja i surogat majke te potpisivanje ugovora. Majci se plaćaju troškovi prehrane, odjeće, osiguranje njenog života te troškovi odlaska kod doktora, kontrole i praćenja trudnoće. U nekim zemljama, kao u Rusiji posebno se plaćaju žene koje odluče provesti vrijeme prije i za vrijeme trudnoće u određenom gradu pa im se tako plaća i smještaj.

Surogat majčinstvo često može krenuti po krivu, no zakoni su najčešće regulirani kako bi se i na to moglo utjecati. Potpisivanjem ugovora surogat majka se obvezuje na mnoge stvari, ali jednako tako i podnosi rizik gubitka djeteta. U slučaju pobačaja, rođenja mrtvog djeteta ili djeteta s teškoćama, surogat majci pokrit će se svi troškovi no neće dobiti punu cifru svoje “plaće”. Uz to, nisu rijetki slučajevi u kojima se majka odlučila zadržati dijete nakon poroda. Zakoni u zemljama u kojima je to legalno također to reguliraju.

Popularan trend među poznatima

U svijetu, točnije Americi, česti su slučajevi surogat majčinstva kod poznatih osoba. Mnoge ženske zvijezde iz showbusiness svijeta ovaj način dobivanja djeteta koriste kako ne bi morale koristiti svoje tijelo i na taj način možda dobiti i trajne promjene na svom tijelu. Promjene koje se događaju kod žena za vrijeme trudnoće zahvaćaju svaki dio tijela pa su i bolovi u tom periodu vrlo česti i normalni. Mnoge žene doživljavaju bolove u kralježnici ili zdjelici. Cijelo tijelo se za vrijeme trudnoće prilagođava djetetu koje raste u maternici pa se tako i ponekad intenzivno mijenja. Kako žene koje su poznate glumice ili pjevačice nemaju vremena biti trudne niti dopustiti tijelu da doživi te promjene, odluče se platiti surogat majku.

Poznat primjeri za to su Robert De Niro i njegova žena, Sarah Jessica Parker i njen suprug, Goran Višnjić i njegova supruga, Christiano Ronaldo i mnogi drugi.

Ne žele dati mogućnost djece istospolnim parovima

Iako su mnoge zemlje regulirane i legalizirale surogat majčinstvo za profit, mnoge i dalje ne odlaze u tom smjeru. Vjeruje se kako je jedan od glavnih razloga mogućnost da istospolni parovi dobiju genetski povezano dijete. Kako mnoge zemlje i dalje imaju velike polemike oko gay prava, ovo je i dalje goruće pitanje. U nekim zemljama se pitanje surogat majčinstva odbijalo jer se smatra kako će ono pokrenuti novu komercijalnu poslovnu poziciju što ne smatraju prigodnim niti zdravim. Surogat majčinstvo bi u nekim slabije razvijenim zemljama moglo pokrenuti situaciju sličnu bijelom roblju i prodaji djece. Slična stvar se događa u Indiji jer cijena koju žene dobivaju za ovaj postupak njima osigurava izgradnju vlastite kuće, plaćanje troškova i čak školovanje jednog ili dva svoja djeteta. Uz to se uvijek povlači pitanje djece koja su u domovima i koje nitko ne posvaja te se smatra da su ona prioritet.

S druge strane smatra se da legaliziranjem i reguliranjem surogat majčinstva postoje veće šanse kontroliranja i osiguravanja tog tržišta. Na ovaj način se ipak roditeljima koji nisu u mogućnosti imati svoje dijete daje prilika da nastave svoje obiteljsko stablo.