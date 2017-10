STAVLJATE DIJETE U AUTOSJEDALICU DOK JE ODJEVENO U ZIMSKU JAKNU? Evo zašto to nikako ne bi smjeli raditi

Dolaskom hladnijih dana u automobil sjedamo u zimskim jaknama, a malu djecu također postavljamo tako zabundanu u autosjedalice. No, to je velika pogreška!

Najveći je problem to što je debela odjeća varljiva i nemoguće je preko skafandera ili zimske jakne dovoljno čvrsto stegnuti pojas oko djeteta, što može imati kobne posljedice u slučaju automobilske nesreće.

Testovi na lutkama u zimskim jaknama pokazali su koliko je to opasno. Lutke su izletjele iz autosjedalica bez obzira na to što su bile dobro vezane. To povećava rizik od vrlo opasnih ozljeda glave, vrata, prijeloma i smrtnog ishoda.





Pojas mora biti uz djetetovo tijelo

“Zimske jakne i skafanderi ne idu skupa sa autosjedalicama”, rekla nam je Jana Bosanac, savjetnica za autosjedalice udruge RODA.

“Da bi pojas od auta ili pojas autosjedalice ispunio svoju zaštitnu funkciju, mora biti uz djetetovo tijelo. Debele jakne i skafanderi ometaju ispravne putanje pojasa, skliski su i predebeli da bi se dijete moglo dovoljno čvrsto svezati. Koliko god mi stegnuli pojaseve preko jakne, ostaje jako puno praznog prostora, zraka, između pojasa i samog djeteta. U sudaru se taj zrak iz jakne ispuše i dijete može iskliznuti van, ozbiljno se ozlijediti ili smrtno stradati”, napominje.

Ljudi se boje da će se dijete razboljeti ako mu skinu jaknu i vežu ga bez nje u sjedalicu. Međutim, opasnost je puno veća od slomljenog vrata nego od prehlade. Osim toga dijete nećete ostaviti skroz bez jakne. Skinete mu jaknu samo dok ga svežete u sjedalicu, te mu nakon toga jaknu obučete naopako, pokrijete ga njome ili dekom. To će biti sasvim dovoljno dok se auto ugrije, nakon toga si dijete samo može skinuti jaknu kada mu je vruće”, objašnjava Bosanac.

Zaboravite na kojekakve dodatke

Dodaje kako djetetu možete obući neku deblju majicu ili sličan komad odjeće koji će činiti dodatan sloj, a neće smetati ispravnom i čvrstom vezanju u sjedalici.

“Također je važno naglasiti da se između djeteta i sjedalice ne smiju stavljati nikakvi dodaci koje nije odobrio i testirao proizvođač baš vaše sjedalice. Na tržištu postoje mnogobrojni univerzalni dodaci koji se reklamiraju kao idealno rješenje za hladne dane. Međutim, oni često ometaju ispravne putanje pojasa, skliski su, od zapaljivog materijala i ne zna se kako reagiraju u kombinaciji s autosjedalicama u sudaru”, upozorava savjetnica.

Vožnja u automobilu s debelom jaknom ne preporučuje se ni odraslima. Pogledajte i ADAC-ov test na sudare s jaknom i bez nje. Šokirat će vas razlika.