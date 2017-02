SMJERNICE STRUČNJAKA: Koliko bi dugo vaše dijete trebalo spavati?

O tome bi moglo ovisiti hoćete li provesti dan boreći se s izlijevima plača i agresivnim ispadima ili se igrati s veselim, zadovoljnim djetetom, piše Daily Mail.

Dakle, koliko je točno sna potrebno djeci?

Nove službene smjernice otkrivaju optimalnu duljinu spavanja od četiri mjeseca starih beba pa do odraslih. Raspon je od 16 sati dnevno za bebe, pa do između osam i deset za tinejdžere, i jako ovisi o dobi djeteta.

Važnost dovoljnog spavanja

Dobar noćni san vitalan je za dječje zdravlje, kažu stručnjaci, koji tvrde da je dovoljno spavanje podjednako važno poput pravilne prehrane ili tjelovježbe.

Osim što postanu nervozna i prava noćna mora za svakoga tko mora provesti vrijeme s njima, djeca koja ne spavaju dovoljno imaju veće šanse da će postati pretila. To je zato što imaju veću potrebu za šećerom, kako bi imali energije da ostanu budna.

A sada je panel stručnjaka napravio popis smjernica kako bi osigurali da djeca dobiju optimalnu količinu sna.

Američka Akademija medicine sna, koristeći preporuke Američke pedijatrijske akademije, napravila je popis potrebnih sati sna, a u njih se računaju i kratka drijemanja.

– Za bebe od 4 do 12 mjeseci – 12 do 16 sati sna. Mlađe bebe nisu uključene jer one imaju širi raspon načina spavanja.

– Za djecu od 1 do 2 godine – 11 do 14 sati sna.

– Za djecu od 3 do 5 godina – 10 do 13 sati sna.

– Za djecu od 6 do 12 godina – 9 do 12 sati sna.

– Za djecu od 13 do 18 godina – 8 do 10 sati sna.

Najlakše ćete prepoznati dobiva li vam dijete dovoljno sna ako se lako ustaje ujutro, tijekom dana je većinom veselo i obraća pažnju, i nije cmizdravo, kažu stručnjaci.

Adekvatna količina sna povezana je s ponašanjem, koncentracijom, učenjem, te mentalnim i fizičkim zdravljem.

S druge strane, nedovoljna količina sna povećava rizik pretilosti, dijabetesa, nesreća i depresije.

Kod tinejdžera, nedostatak sna povezan je sa samoozlijeđivanjem, uključujući i pokušaje samoubojstva.