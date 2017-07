SJEDALICA ZA BEBE: Evo kako je pravilno učvrstiti i na što posebno paziti kod kupnje

Na tržištu se nalaze razne sjedalice za bebe i tako velik izbor zbunjuje pri kupnji. Bez obzira na to, neka pravila i detalji ostaju isti kada se radi o autosjedalicama.

Najbolje bi bilo da prvu sjedalicu kupujete prije rođenja djeteta kako biste bili spremni za prvu vožnju iz bolnice doma. Prije svega, svaki roditelj treba znati kako pravilno pričvrstiti autosjedalicu u vozilu.

Postoje dva načina za pričvršćivanje sjedalice za bebe:

sigurnosnim pojasom

sustavom ISOFIX

Kako pričvrstiti sjedalicu za bebe autopojasom?

Prije nego se odlučite na kupnju autosjedalice, preporučuje se da ju isprobate u vlastitom automobilu. Postoji šansa da je autosjedalica za bebe nekompatibilna s vašim automobilom. Boja i marka autosjedalice manje su bitne, najvažnije je da ona odgovara vašem vozilu.

Svaka sjedalica u paketu dolazi s uputama proizvođača. S obzirom na to da su moderne sjedalice drugačije od ostalih, najbolje bi bilo da pročitate što piše na uputama.

pojas trebate provući kroz sjedalicu po putanji koja je navedena na uputama – putanja je najčešće označena plavom bojom.

zategnite bedreni dio do te mjere da ne pušta da se autosjedalica za bebe pomiče više od 2cm, tada pričvrstite pojas

pri zatezanju se preporučuje utiskivanje u sjedalo kako bi se smanjila labavost pojasa

Postavite autosjedalicu u smjeru suprotnom smjeru vožnje

Ako dođe do sudara ili samo naglog kočenja, sile koje se dogode teško će zadržati vaše dijete u naručju. Autosjedalica je namijenjena da se koristi od djetetove prve vožnje jer sprječava mogućnosti katastrofe pri vožnji.

Djetetova glava je teža u odnosu na njegovo tijelo, a mišići, posebice vratni nisu dovoljno razvijeni. Pri udarcu ili silnom kočenju, mogući su pomaci koji mogu biti loši za vaše dijete.

Postavljanjem sjedalice za bebe suprotno od smjera vožnje i postavljanjem djeteta pravilno u sjedalicu stvarate uvjete za sigurnu vožnju. Autosjedalice su dizajnirane tako da pružaju oslonac duž cijele djetetove kralježnice i glave te tako ravnomjerno raspoređuju sile koje nastaju kod sudara ili naglog kočenja.

Ako vaše dijete ima skoro dvije godine, već hoda i ima oko 10 kilograma, sjedalicu možete postaviti u smjeru vožnje.

Kako postaviti dijete u autosjedalicu?

Kada stavljate dijete u autosjedalicu, raširite svoj dlan na stražnjici djeteta i polako ga polegnite u autosjedalicu. Spustite dijete kada osjetite prijelom sjedalice gdje treba biti guza djeteta tako da bi cijela duljina leđa bila poduprta naslonom.

Ako je dijete jako maleno za sjedalicu, između njegovih prepona i pojasa namjestite narolanu pelenu koja će ispuniti prostor. Bitno je da dijete ne klizi prema gore. Neke autosjedalice u paketu daju i jastuk za glavu djeteta. Pripazite da ga ne koristite ako nije potrebno, to jest ako žulja dijete. Ako tog jastuka nije bilo u paketu, narolajte pelenu ili maramu kako bi djetetu glava bila u ravnini s kralježnicom. Idealan kut nagiba naslona ne smije biti manji od 45-60° u odnosu na tlo. Preveliki nagib može dovesti do padanja djetetove glave prema naprijed, dok premalen može uzrokovati vratno istezanje ili iskliznuće djeteta.

Ako je sjedalo vozila udubljeno i ne možete dobiti pravilan nagib, slobodno između sjedalice za bebe i sjedala stavite čvrsto zarolanu dekicu ili ručnik.

Sjedalice za bebe za bickl

Neki roditelji svoje vožnje obavljaju biciklom, kamo onda sa sjedalicom za bebe? Na roditeljskom forumu Roda, mnoge majke i očevi dali su svoje savjete kako voziti dijete u sjedalici za bebe na biciklu. Većina roditelja preporučuje da se sjedalica za bicikl postavlja naprijed na upravljač ako dijete ima do 15 kilograma. U toj mogućnosti ste bliže djetetu, a i do te kilaže još uvijek možete spretno upravljati biciklom. Prednju sjedalicu lakše je voziti višim vozačima, a uz to bi bicikl trebao imati odgovarajuće oblikovan volan – onaj koji ima rukohvate okrenute prema vozaču.

Ako dijete ima više od 15 kilograma, potrebno je sjedalicu za bicikl staviti iza vašeg sjedala i pripaziti da je dobro pričvršćena. Ne zaboravite niti djetetu staviti kacigu na glavu. Zbog vibracija bicikla i sjedalica za djecu na njima, svoje najmlađe vozite tek kada ste sigurni da može samostalno sjediti s kacigom koja sama po sebi nosi određenu težinu. Težina kacige iznosi približno 200-250 grama.

Kada prestati stavljati dijete u autosjedalicu?

Da biste dijete prevozili u automobilu bez sjedalice za bebe, ono mora imati barem 36 kilograma i 135 centimetara visine. Sukladno hrvatskom zakonu dijete treba imati 12 godina da bi se moglo voziti samostalno. Pojas u automobilu je dizajniran tako da ga mogu koristiti osobe od 140 centimetara ili više. Ako dijete u tim godinama ima više kila ili je previsoko za sjedalicu za bebe, preporučuje se koristiti posebni pojas koji fiksira automobilski pojas na rame djeteta. Također je bitno osigurati da pojas djetetu ne prelazi preko vrata jer bi to moglo biti kobno u slučaju sudara.

Svako dijete je individualno u razvoju i ponašanju, tako da preporčujemo da sve navedene savjete provjerite sa svojim pedijatrom.

Udruga Roda svake godine organizira besplatni pregled dječjih sjedalica za auto. Dodatne informacije možete saznati na njihovoj stranici.