RODITELJI REVOLTIRANI ZBOG ZADATKA IZ HRVATSKOG: U udžbenik za 5. razred stavili sliku bujne manekenke i nogometaša

Na društvenim se mrežama sada proširio još jedan zadatak iz udžbenika za hrvatski jezik. Iako se prema njemu ne radi već desetak godina, izazvao je pravu lavinu reakcija.

“Zamisli da je Trnoružica moderna manekenka i da je poljupcem budi mlada nogometna nada Dinama, Hajduka, Rijeke ili kojega drugoga nogometnoga kluba. Na prazne crte napiši modernu bajku. Nastoj biti što duhovitiji/duhovitija.” – zadatak je za učenike petog razreda osnovne škole.

Možda stvar i ne bi bila toliko zabrinjavajuća da unutar zadatka nije postavljena sporna ilustracija prsate manekenke i nogometaša, zbog koje su reagirali brojni roditelji.



Autori su radne bilježnice “Jezik moj hrvatski” Maja Matković, Vedrana Cvjetković i Josip Silić, a ona je usklađena s Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom. Matković je za Index objasnila otkrila kako je spomenuti udžbenik u uporabi bio svega godinu dana, kao i to da ne vidi ništa sporno u zadatku.

“Ne vidim uopće u čemu je problem s tim zadatkom. Pa djeca to žele, to su moderne bajke. Nogometaši i manekenke. Što mislite, zašto djeca lijepe sličice nogometaša? Što vam je tu sporno? Pa i Trnoružica je bajka. Ljudi se prave čistuncima, tko je to iskopao? To su oni što proučavaju vrtićki jelovnik, a nisu sami nikad ništa skuhali. Tko vam je to poslao? Možda neka udruga za zaštitu djece? Uostalom, taj udžbenik je prošao recenzije. Gledajte, moderna bajka može biti bilo što. I taj zadatak o Trnoružici… Da budem ironična, manekenke jako često bude nogometaše. A i danas su djeca već na tipkovnicama s tri godine, većina roditelja se ne bavi svojom djecom. Znate li da američki neuroznanstvenici nisu više oduševljeni tabletima? A mi ih guramo kao da su Kolumbov novi svijet. Ne znate? Neuroznanstvenici i psiholozi iz Amerike tvrde da djecu nije dobro gurati toliko digitalno koliko mi cičimo. Treba se vrlo pažljivo služiti modernim medijima u razvoju djece. To je pravo pitanje, ono koje bi trebalo biti u kurikulnoj reformi”, rekla je.