RODITELJI NISU SVJESNI OPASNOSTI: Ovih pet stvari vašem djetetu čine više štete nego koristi

Ono što se čini kao pomoć u odrastanju, često se ispostavlja kao nešto posve suprotno. Ove predmete i namirnice pokušajte kao roditelji u potpunosti izbjegavati – ili ih barem svesti na najmanju moguću mjeru.

Djetinjstvo je prekrasno razdoblje i roditelji će učiniti sve što je u njihovoj moći da njihovo dijete u njemu maksimalno uživa. Ipak, ponekad roditelji u svojem nastojanju pretjeraju i tako dijete izlažu nepotrebnim opasnostima.

Ovo su stvari koje vašemu djetetu čine više štete nego koristi:

Hodalica

Njihova dokazana šteta znatno je veća od pozitivnog učinka. Dječje hodalice već su zabranjene u Kanadi.



Ovo su razlozi za njihovo potpuno ukidanje: stopa ozljede djeteta (više od 8000 slučajeva godišnje), nejednako jačanje mišića, deformacija nogu i stopala, zakrivljenost kralježnice zbog teškog tereta na njoj, neovisni razvoj motoričkih sposobnosti odgađa se jer nema motivacije za samostalno hodanje, a osjećaj ravnoteže i instinkt samoodržanja ne razvijaju se pravovremeno.

Sok i mlijeko

Pasterizirani voćni sokovi imaju jako malo vitamina, a mnogo šećera, koji uzrokuje stomatološke probleme i pretilost. Pedijatri savjetuju davati svježe sokove djeci starijoj od jedne godine. Bolje je zamijeniti pasteterizirane sokove svježim voćem.

Punomasno kravlje mlijeko sadrži malo željeza, a previše hranjivih tvari koje su nepotrebne maloj djeci. Može oštetiti bubrege i izazvati anemiju, alergiju i disbakteriozu.

Kravlje mlijeko može se dati djeci starijoj od jedne godine, ali ne više od pola litre dnevno. Zamijenite mlijeko hranom bogatom kalcijem (uzgojena mliječna hrana, zeleno povrće i voće) te hranom bogatom vitaminom D (jaja, goveđa jetra).

ŠOKANTNO OTKRIĆE: Ove igračke špijuniraju vašu djecu! Krišom ih snimaju i sve šalju Kinezima

Igračke kričavih boja

U predškolskoj dobi djeca istražuju svijet oko sebe i stječu društvene stavove kroz igračke. Neprirodne boje, elektronički zvukovi i mnogi detalji u igračkama loše utječu na razvoj kreativnog razmišljanja i formiranje osobnosti – agresivno ponašanje, neustrašivost i tinejdžerska depresija su mogući ishodi. Odaberite igračke prirodnih boja i materijala (drvo ili tkanina).

Pretopla odjeća

Kod malene djece termoregulacija je jako loša. Svakodnevno su izložena pregrijavanju i pothlađivanju. Ono što mnogi roditelji ne znaju jest to da pregrijavanje dovodi do neuroticizma i može dovesti do toplinskog udara.

Pretopla odjeća sprečava tijelo u razvijanju obrambene reakcije na vremenske promjene, što može dovesti do bolesti povezanih s hladnoćom i slabog imuniteta. Odjeća treba biti izrađena od prirodnih i prozračnih materijala. Dijete se osjeća ugodno kada su mu trbuh i prsa suhi, a noge i ruke ružičaste i tople.

Elektronički uređaji

Plavo svjetlo iz LED zaslona uzrokuje oštećenje mrežnice, što može dovesti do makularne degeneracije. Koristeći pametne telefone i tablete, dijete je lišeno stvarnog svijeta. Važne motoričke i senzorske vještine ne razvijaju se kako treba, a nema ni žive interakcije.

To rezultira nerazvijanjem frontalnog režnja odgovornog za govor, osobnost, komunikaciju i odlučivanje. Neka vaša djeca koriste svoje uređaje ne više od jednog sata na dan, piše Bright Side.