REZULTATI ĆE VAS IZNENADITI: Stručnjaci izračunali u kojoj dobi bismo djeci trebali dopustiti da sama prelaze cestu

Prošle godine na hrvatskim je prometnicama smrtno stradalo 307 pješaka, od čega dvoje djece. Te su brojke u većim zemljama znatno veće zbog čega je napravljena studija o sigurnosti djece u prometu s naglaskom na dob u kojoj mogu sami prelaziti cestu.

Djeca ne bi trebala prelaziti sama cestu do svoje 14. godine života, kažu stručnjaci. Ovu tvrdnju podupiru činjenicom da se djeci do te godine još nije razvila adekvatna motorika, kao ni vizualna procjena. Smatraju kako ih se do 14. godine zapravo ugrožava svaki put kad ih se stavi u situaciju u kojoj moraju sami prijeći cestu.

Studija je provedena nad djecom različitih dobi koristeći virtualnu simulaciju prometa, te se pokazalo kako su tek u ranoj adolescenciji djeca bila sposobna prijeći cestu bez incidenata.

‘Neki ljudi misle da mala djeca mogu donijeti istu prosudbu i pometu kao odrasli. Naša studija pokazuje da to nije slučaj čak ni na manje prometnim križanjima’, kaže psihologinja Jodie Plumert sa Sveučilišta u Iowi. Ona upozorava kako djeca prije 14. godine nisu nužno sposobna točno izračunati koliko vremena imaju za siguran prelazak ceste.