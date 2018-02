PRENESENA TRUDNOĆA: Kada je vrijeme za brigu i strah nakon što je prošao termin poroda

Prošao vam je određeni termin koji je zakazao liječnik, a bebe još nema i dolazi do prenesene trudnoće.

280 dana ili 40 tjedana uobičajeno je trajanje trudnoće. Porođaj koji se dogodi prije 37 tjedna smatra se prijevremenim, a prenesena trudnoća smatra se nakon 42. tjedna. Svaka od ovih pojava uglavnom nije za nikakvu brigu.

Termin prenesene trudnoće

Kao normalan termin poroda smatra se svaki od 38. do 42. tjedna trudnoće. Čak se i nakon toga tolerira tjedan do tri tjedna kašnjenja. Dakako, nakon 42. tjedna ćete morati ići na češće preglede kod svog ginekologa kako bi bili sigurni da je dijete u redu. Iako smiješno zvuči, niti liječnici ne mogu biti potpuno sigurni kada ćete točno roditi. Postoje određeni pokazatelji ali niti oni nisu potpuno pouzdani. Tako je lako moguće da se kod vas pogriješilo u pretpostavci termina te da je vaša prenesena trudnoća zapravo sasvim u normalnom tijeku. Kod svih žena se računanje termina poroda uzima kao prvi dan posljednje mjesečnice plus 40 tjedana jer se ne može točno znati kada je bilo začeće. Iz tog razloga je sasvim normalno da se dogodi pogreška i termin bude pomaknut za nekoliko dana ili tjedana. Ako mislite da ste prenijeli trudnoću, pregledi kod ginekologa će vam dati sve informacije o tome je li vaša beba spremna za izlazak.

Djeca u trbuhu ne rastu jednakom brzinom i veličina djeteta ne ukazuje uvijek na njegovu starost. Liječnik će vam tako provjeravati plodovu vodu i posteljicu – ako je ima dovoljno, bistra je, a posteljica normalno funkcionira, nema potrebe za brigom. Čak niti nakon 42. tjedna trudnoće. Kada vam se bliži termin poroda, liječnik će posebno provjeravati posteljicu i njeno stanje. Ona ima mogućnost opskrbljivati dijete s dovoljno hranjivih tvari do 42. tjedna trudnoće. Glavni rizik prenese trudnoće odnosi se na insuficijenciju posteljice koja bi mogla stvarati manju opskrbu fetusa kisikom. Rezultat toga je fetalna hipoksija ili manjak kisika.



Rizici prave prenesene trudnoće

Ako se trudnoća nastavila i nakon 42. tjedna, kod majke i bebe tražit će se znakovi prenošenja – smanjenje maternice i smanjenje pokreta fetusa. Pravo prenošenje termina se događa tek u 1 do 2% slučajeva. U tjednu prije termina počet će se s pretragama za procjenu pokretanja i rada srca fetusa, te mjerenje količine plodove vode. Usporedit će se veličina glave fetusa s opsegom trbuha, a moguće je da će liječnik napraviti dodatnu dijagnozu i pretrage. Simptom prenesene trudnoće može biti i naborana koža fetusa koja se ljušti. Jedan od prikaza je također promjena boje plodove vode. Ako dođe do prave prenesene trudnoće, dijete će imati razvijen probavni sustav i moguće je da će obavljati veliku nuždu u plodovu vodu te će ona tada poprimati zelenkastu boju (mekonij). Ovo je opasno za dijete. Mekonij će liječnik otkriti amnioskopijom ili amniocentezom.

“Ja sam trenutno na 40+6 tjedana, otvorena jedan prst i smještena u bolnicu jer sam prenijela trudnoću, točnije, prekoračila izračunati termin. Danas su mi uspjeli pogledati plodnu vodu i ustanovili su da je sve ok, da ima i verniksa još po bebi, što znači da nisam još prenijela. Rekoše da će me preksutra staviti na indukciju ako samo ne krene, jer već 24 sata imam pripremne trudove.” napisala je jedna od korisnica foruma.

Ako se nisu utvrdili znakovi prenesene trudnoće, ona će se normalno nastavljati uz češće pretrage. Ako se utvrdi prava prenešenost, započet će se postupak inducirane trudnoće i porod djeteta. U slučaju da vrat maternice još uvijek nije dovoljno zreo kako bi dijete moglo izaći, ili je fetus položen u neobičnom položaju, izvodi se carski rez.

Inducirani porod kao rješenje

Ako dođe do prave prenesene trudnoće koja stvara rizik za dijete i majku, pokrenut će se postupak induciranog poroda. To je izazivanje kontrakcija maternice raznim tehnikama kako bi se trudnoća završila normalnim i zdravim porodom. Do induciranog poroda može doći i ako je dijete veliko i zrelo, ako majka ima neku kroničnu bolest, gestacijski dijabetes ili kod prijevremenog puknuća vodenjaka. Načini indukcije poroda su prokidanje vodenjaka, davanje prostaglandina, hormona sintocinona (DRIP) ili umetanje balon katetera u cervikalno ušće koji će izazvati kontrakcije maternice, širenje ušća i početak poroda.