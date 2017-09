POSTPOROĐAJNA DEPRESIJA I PSIHOZA: Koliko je česta i kako se boriti s njome

Svaki porod je potpuno indvidualan te žene prolaze kroz različite faze prije i poslije poroda. Doduše, postporođajna depresija česta je pojava.

Emocionalno stanje jako slično predmenstrualnom sindromu događa se obično u prvih 4 do 8 tjedana nakon poroda, mada se to može dogoditi i kasnije tokom prve godine djetetovog života naziva se postporođajna depresija. Razdoblje koje traje tek nekoliko dana nakon poroda također može biti teško za majku, a moderni naziv za to je baby blues.

Simptomi su slični predmenstrualnima

Procjenjuje se kako barem 15% majki doživi postporođajnu depresiju i njene simptome. Ta vrsta depresije psihička je smetnja, a simptomi koji se javljaju nakon poroda mogu biti blagi ili intenzivni, a ovo su najčešći:

neraspoloženost

sjetnost

stalna želja za plakanjem

stalne promjene raspoloženja

Jedan od najtežih simptoma koji se pojavljuje je proispitivanje jeste li spremni na dijete i hoćete li biti dobar roditelj. Simptomi mogu postati vrlo ozbiljni i slični su znakovima prave depresije. Osjećaj bespomoćnosti, zbunjenosti i beznadnosti koji prati stalan umor i gubitak energije mogu biti jako teški za majku. Znakovi depresije mogu biti i poremećaj u hranjenju, gubitak interesa za partnera i gubitak seksualne želje. Svi znakovi, ako se ne reagira na njih i razgovara o njima, mogu uzrokovati još gore simptome, uključujući anksioznost i tjeskobu. Kod majki se često događa da odbijaju svoje dijete radi osjećaja tuge, depresije i krivnje.

U mnogim slučajevima simptomi nakon nekoliko tjedana prođu, ali za to će vam biti potrebna pomoć vaših najbližih. Ako simptomi poslijeporođajne depresije traju dugo ili se s vremenom osjećate gore nego prije i simptomi se pojačaju, važno je potražiti stručnu pomoć. Psihijatar ili psiholog i razgovor s njima mogu vam biti od velike pomoći. Prevencija je iznimno važna, a to znači da reagirate na simptome koje osjećate te da si osigurate dovoljno odmora. Smanjite posjete u kući i prihvatite ih samo kada ste i vi spremni. Ne libite se tražiti pomoć najbližih u obavljanju kućanskih poslova ili čuvanja djeteta.

Poslijeporođajna hipotireoza

Slično nastanku postporođajne depresije, svaka petnaesta žena nakon poroda osjeća simptome umora, tuge i otežanog gubljenja težine koji su posljedica poremećenog rada štitne žlijezde. Kako štitnjača za vrijeme trudnoće radi usporeno, kod mnogih žena se nakon poroda njen rad normalizira. S druge strane, postoji mogućnost nastavka hipotireoze još neko vrijeme. Nakon što vam je doktor dijagnosticirao postporođajnu depresiju preporuča se raditi krvni test na hormone štitnjače kako bi bili sigurni da se ne radi o postporođajnoj hipotireozi. Neki od glavnih simptoma hipoterioze najčešće se krivo tumače.

Povezani su s umorom i slabljenjem imuniteta, a uglavnom uključuju:

težak gubitak kilograma

suhu i blijedu kožu

kosa postaje više suha i zapetljana

gubitak energije

stalna pospanost

usporenost i teško koncentriranje

stalan osjećaj hladnoće

Ovaj poremećaj uglavnom prođe sam od sebe u prva 3 mjeseca nakon poroda, a ako traje duže, može se uzimati hormonalna terapija u savjetovanju s vašim liječnikom. Postoje lijekovi koje mogu uzimati i majke dojilje, no ništa nemojte uzimati na svoju ruku.

Poslijeporođajna psihoza

Rijedak slučaj poremećaja nakon poroda je poslijeporođajna psihoza. Ona se pojavljuje kod 0,1% do 0,2 % žena i to u prva 4 tjedna nakon poroda. Ovo stanje je vrlo ozbiljno i kritično. Za razliku od simptoma koji su slični predmenstrualnima, psihoza ima puno intenzivnije simptome, a to su paranoja i halucinacije o djetetu. Izrazita briga i skrb u kombinaciji sa strahom može dovesti do toga da majka razmišlja o smrti djeteta ili sebe. Moguće je samoranjavanje i ozljeđivanje same sebe, djeteta ili ljudi u okolini. Radi ovakvih intenzivnih simptoma nužna je hitna medicinska pomoć.

Ovo je rijetka pojava i uglavnom se javlja kod majki koje su i prije poroda patile od težih psihičkih bolesti.

Razgovarajte o postporođajnoj depresiji

Skoro svaka žena doživljava neki oblik postporođajne depresije, dok samo mali broj njih zaista zatraži i pomoć. Nemojte osjećati nelagodu ako se ne možete priviknuti na dijete ili ako mislite da niste dovoljno dobri. Sasvim je normalno da osjećate simptome depresije, ali jednako tako je normalno da o tome i razgovarate s drugima. Od majki se uvijek očekuje da budu sretne, vesele i zadovoljne, no majčinstvo je također i posao. Velik dio majki svoje loše raspoloženje pripisuje nekim drugim faktorima ili krivi druge osobe. U redu je ako vam odgovara osamljenost, ali nužno je za vaše zdravlje i zdravlje vašeg djeteta da ne potiskujete osjećaje koje imate. Razgovarajte o njima, diskutirajte i razmišljajte pozitivno. Ako vam je teško povjeriti se bližnjima, uvijek se možete obratiti stručnoj pomoći ili mnogim majkama na internetu i Facebook grupama koje su prošle tu istu situaciju.