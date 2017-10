POGREŠKA U ODGOJU ZBOG KOJE PATI DJETETOVA INTELIGENCIJA: Pod hitno mijenjajte stav ako se prepoznajete u ovome!

Svaki roditelj trudi se maksimalno kako bi svoje dijete izveo na pravi put i učinio mu život lakšim kada odraste. Ipak, određeno ponašanje dokazano smanjuje djetetov kvocijent inteligencije.

Djeca koju su roditelji tukli tijekom odrastanja imaju niži IQ, pokazuje istraživanje. Da stvar bude još gora, što više batina dobivaju, to je niži i kvocijent inteligencije. Najvjerojatniji je razlog za ovu konstataciju činjenica da je fizičko kažnjavanje za djecu izrazito stresno – čak toliko da mogu razviti PTSP.

Sam strah od batina kod djece čiji su roditelji skloni nasilnim metodama odgoja drastično smanjuje njihovu inteligenciju. Ako se takve mjere nastave i u tinejdžerskoj dobi, posljedice na razvoj mozga još su veće.

RODITELJI KAŽNJAVAJU DJECU NA STVARNO BIZARNE NAČINE: Jesu li i vaši roditelji bili ovako kreativni?



“Svi roditelji žele pametnu djecu. Ovo istraživanje pokazuje da ispravljanje lošeg ponašanja djece na neke druge načine može pomoći da se to i dogodi. Rezultati istraživanja imaju velike implikacije za dobrobit djece diljem svijeta. Vrijeme je da psiholozi prepoznaju potrebu da pomognu roditeljima prestati koristiti tjelesno kažnjavanje i uključe taj cilj u svoje podučavanje te kliničku praksu”, kaže autor studije Murray Straus.

Rezultati su proizašli iz istraživanja koja su pratila 704 djece u dobi od 2 do 4 godine sve do njihova navršavanja 5 – 9 godina. IQ djece koja nisu bila fizički kažnjavana od druge do četvrte godine starosti bio je za pet bodova viši nego kod djece koja su dobivala batine u tom razdoblju, piše Psy Blog.