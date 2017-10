PLODNI DANI: Izračunajte vrijeme ovulacije uz pomoć ovih testova

Menstruacijski ciklus u pravilu traje od 28-32 dana, dok to ipak ovisi od žene do žene.

Kod nekih žena ciklusi su kraći, a kod nekih duži. Normalan dio menstruacijskog ciklusa je ovulacija, a to je vrijeme kada dolazi do otpušanja zrele jajne stanice iz jajnika prema jajovodu i to razdoblje naziva se plodni dani.

Postoji nekoliko načina računanja

Računanjem u koje vrijeme mjeseca dolaze vaši plodni dani, točnije, kada ovulirate, možete pospješiti mogućnost začeća ako želite dijete. Na ovaj način možete lakše planirati trudnoću. Jedan od savjeta je da prije same ovulacije nekoliko dana nemate seksualne odnose, a sve to nadoknadite za vrijeme plodnih dana.

Kako bi to izračunali, postoji nekoliko različitih načina koje možete raditi sami ili s kojima vam može pomoći vaš ginekolog.



Menstrualni kalendar

Kako bi uopće mogli izračunati datum slijedeće menstruacije ili plodne dane, potrebno je voditi menstrualni kalendar. Kako bi plodne dane izračunali sa što većom sigurnošću, pratite si početak i kraj menstrualnog ciklusa u zadjih šest mjeseci. Budite oprezne s datumima početka i kraja ciklusa. Ako vam ciklus traje u prosjeku 28 dana, plodni dani bit će od oko 8. do 19. dana počevši s prvim danom menstruacije.

Kako bi to izračunali, a ciklusi vam nisu jednake dužine, od najdužeg ciklusa oduzmite 11 dana pa ćete tako dobiti posljednji plodni dan, a od najkraćeg ciklusa oduzmite 18 dana pa ćete dobiti početak plodnih dana. Broj koji dobijete oduzimanjem kod najkraćeg dana ciklusa označava dan u mjesecu koji je prvi plodni dan, a tog dana možete ostati u drugom stanju. Posljednji plodni dan sadašnjeg ciklusa saznajte tako što ćete pronaći najduži ciklus. Od tog broja najdužeg ciklusa oduzmite 11. Ovom broju, broj koji dobijete oduzimanjem dodajte broj dana svog sadašnjeg ciklusa. Ovaj broj označava zadnji dan plodnih dana. Raspon plodnih dana biće kraći ili duži, ovisno od ciklusa.

Metoda cervikalne sluzi

Cervikalna sluz štiti vrat maternice i mijenja se kroz ciklus. Za vrijeme plodnih dana i ovulacije, organizam stvara više cervikalne sluzi kako bi se olakšala oplodnja jajašca. Upravo zato praćenje promjena u cervikalnoj sluzi može pomoći u određivanju plodnih dana, točnije i neplodnih. Pratite svakog dana stanje i izgled te sluzi. Sve promjene koje uočite zabilježite u kalendar. Također posebno bilježite početak i kraj menstrualnog ciklusa, a i kada ste imali potpuno suhe gaćice te kada je sluz bila vidljiva. U ovom slučaju možete zabilježiti i izgled, miris i boju sluzi, to će također pomoći u određivanju plodnih ovulacijskih dana. Na dan ovulacije je sluz uobičajeno jače prisutna. U ovom načinu mjerenja plodnih dana pazite na to da razne prehlade, bolesti i lijekovi imaju utjecaj na izgled i količinu cervikalne sluzi.

Mjerenje tjelesne temperature

Ova metoda je jedna od najviše provjerenih. Tijelo za vrijeme početka menstrualnog ciklusa ima najnižu temperaturu, a za vrijeme ovulacije, točnije plodnih dana, najvišu. Za vrijeme ciklusa je povišena tjelesna temperatura sasvim normalna. Naziva se bazalnom temperaturom. Praćenje bazalne tjelesne temperature, kada je tijelo u potpunom mirovanju može pomoći da u roku tri mjeseca počnete prepoznavati svoje dane ovulacije ili plodne dane. Zapisujte svoju temperaturu svakog dana i tako pratite promjene. Temperaturu je najbolje mjeriti ujutro, a najpreciznije rezultate dobit ćete mjerenjem u rektumu ili vagini.

Online kalkulatori

Ako nemate vremena za vlastoručno mjerenje svojih plodnih dana, na internetu postoji velik broj različitih kalkulatora za mjerenje plodnih dana. Kalendar i kalkulator ovulacije pomaže vam okvirno odrediti plodne dane kada je moguće ostvariti trudnoću ili razdoblje tijekom mjeseca u kojem možete imati spolne odnose bez opasnosti od trudnoće. OVO je jedan od njih.