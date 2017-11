OGLAS PARA IZ ZAGREBA ZA DADILJU IZAZVAO RASPRAVU NA FACEU: ‘Zamisli, žele dadilju i miran san. Licemjerni ste!’

Oglas koji je jučer osvanuo na Facebook stranici “Dnevna doza prosječnog Dalmatinca” podijelio je Hrvatsku. Sve bi bilo OK da nije riječ o oglasu za dadilju koja bi trebala čuvati bebu staru svega dva tjedna.

“Tražimo dadilju koja bi povremeno u noćnim satima čuvala bebu staru dva tjedna. (npr. od 23 h do 7 sati ujutro). Beba se budi svaka 2-3 sata. Kad se probudi trebalo bi je nahraniti i uspavati, i eventualno promijeniti pelenu. Roditelji bi za to vrijeme bili u stanu, ali trebali bi se odmoriti, tj. odspavati dok dadilja čuva bebu”, stoji u oglasu.

Korisnici Facebooka odmah su reagirali, i to prilično oštrim komentarima.



“Koji ste k radili dite kad ne mozete podnit zrtvu u vidu neprospavanih noci? Sta ce tek bit kad naraste i pocnu pravi problemi 😣 🔫”, napisala je Matea Mijić-Matulić.

“Ova će biti mater za poželit, jadna, nije ti se spavalo dok si širila noge 😂 😂 😂 i tvom debilu dok ga je radio..”, poručio je Sven Vukusic.

Ipak, više je bilo onih koji su stali u obranu roditelja argumentima da je u svijetu bogatih i slavnih ova praksa potpuno normalna.

“Sve bogatašice u svijetu imaju ne jednu nego i po dvije tri dadilje već od par dana prije poroda a noću su uglavnom dvije u smjeni u sobi bebe a mama spava , I mi imamo dosta bogatih žena koje to mogu sebi priuštiti , i onda pitam a zašto ne bi ?”, napisala je Danica Lukić.

“Kad se piše o kraljevskoj obitelji i njihovim dadailjama od prvog sata rodjenja to vam je normalno jer se Kate mora naspavat a kad netko od obicnih smrtnika to isto napravi to vam je bolesno..a dajte”, smatra Mihaela Rebic.

“Zamisli, zele dadilju i miran san. Licemjerni ste ko i pol babetina ovdje koje bi isto i dadilju i kuharicu i spremacicu- samo da mogu. Al ne mogu pa tu pljuju…od ovog mi u glavi slika onog prljavog i prostog puka po ulicama u srednjem vijeku dok nekog javno osudjuju na smrt. 👎 👎 👎”, zaključila je Ivana Polenik.