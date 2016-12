NOVO-NOVO-NOVO VRIJEME: Američki hipsteri djeci prije spavanja čitaju prilagođenog Kerouaca i Capotea

Američki pisac Fredrik Colting i grafička dizajnerica Melissa Medina, suosnivači nove američke izdavačke kuće Moppet Books nedavno su prilagodili nekoliko književnih klasika za djecu od šest do 12 godina, izdavši ilustrirana djela Jacka Kerouaca, Arthura Clarkea, Trumana Capotea i Ernesta Hemigwaya u seriji pod nazivom KinderGuides.

Autori vjeruju da je dobro potaknuti interes djece za klasičnu literaturu već od malih nogu, piše Independent.

Do sada su za djecu u dobi od šest 12 godina u seriji KinderGuides izdane četiri knjige: 2001: Odiseja u Svemiru, Arthura C. Clarkea, Starac i more, Ernesta Hemigwaya, Na cesti, Jacka Kerouaca i Doručak kod Tiffanyja Trumana Capotea.

Za razliku od originalih klasika sadržaj je znatno skraćen, a knjige su bogato ilustrirane.



“Svrha našeg projekta bila je zaintrigirati male čitatelje za književne klasike, kako bismo ih u odrasloj dobi potaknuli da pročitaju originalna djela”, objasnio je Colting.

U pripremi su još dvije knjige: Ubiti pticu rugalicu, autorice Harper Lee i Ponos i predrasude Jane Austen, kaže Colting.

Psiholozi nisu oduševljeni

Namjera autora bez sumnje je vrlo plemenita, no dječji psiholozi pitaju se treba li dijete čitati Kerouaca ili Capotea, bez obzira na to što su djela prilagođena njihovu uzrastu kad ni sami još ne znaju dobri ni pisati ni čitati. Usto podsjećaju na brojne prekrasne i zanimljive knjige za djecu.

Zanimljivo je da su knjige Medine i Coltinga u Sjedinjenim Državama naišle na brojne ambiciozne mlade roditelje koji su voljni i na ovaj način uložiti u obrazovanje djece od malih djeci, nudeći im umjesto Crvenkapice ili Harryja Pottera “roman ceste”.

A što misle djeca?

Kurt Hemmer, profesor engleskog jezika na Sveučilištu Harper u Illinoisu ispričao je da njegova petogodišnja kći Alice nije oduševljena KinderGuidesovom verzijom Kerouaca, unatoč tome što su iz knjige izbačeni prostitucija, droga i ostali dijelovi neprikladni za dječji uzrast.

“Da biste uistinu shvatili smisao knjige morate biti zreliji”, smatra Hemmer.

No knjige su namijenjene djeci od šest do 12 godina pa će se Alice iduće godine, kad bude godinu dana starija, Na cesti možda više svidjeti.