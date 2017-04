NEĆEŠ, RAZBOJNIČE! 10 najbizarnijih imena koje su roditelji htjeli dati svojoj djeci

Nomen est omen, govorili su stari Rimljani. Da nam je znati kakav to omen nose ljudi koji su svojoj rođenoj djeci htjeli dati ova imena.

1. Nutella

Prije otprilike dvije godine, jedan francuski par je svom djetetu poželio dati ime Nutella, no jednom sucu se takva ideja nije nimalo svidjela. Sudac je rekao kako bi to ime dovelo do izrugivanja i vrijeđanja te je sud donio odluku da se ime mora skratiti na puno prihvatljiviji oblik – Ella.

2. Akuma (Vrag)



Slučaj bebe Akume, što u prijevodu s japanskog znači vrag, uzburkala je mnoge duhove te dospio i do ureda premijera. Ministar pravosuđa tada je rekao kako je vladina intervencija neprihvatljiva jer vlada ne bi trebala ljudima braniti koje će ime dati djetetu bez ikakve zakonske pozadine. Ipak, ime Akuma je nakon toga zabranjeno u Japanu.

3. Anal

Novi Zeland nema previše tolerancije za zezanciju na račun djetetovih imena. Svi roditelji moraju dobiti odobrenje od Vlade za ime koje žele dati djetetu i ako neko ime smatraju suludim, automatski ga dodaju na sve veću listu zabranjenih imena. Kad je ta lista objavljena 2013. godine, bilo je mnogo groznih imena, među kojima se isticalo ime – Anal.

4.Osama bin Laden

Nedugo nakon napada na New York 2001. godine, jedan turski par iz Kölna dobio je inspiraciju i svom djetetu htio nadjenuti ime Osama Bin Laden. Njemačke vlasti tome su stale na kraj pozvavši se na zakon po kojem je nezakonito djetetu dati ime koje je nezakonito u domovini njihovih roditelja, što je bio slučaj s ovim imenom u Turskoj.

5. Robocop

Vlasti meksičke savezne države Sonore nedavno su objavile listu imena koje su zabranile. Među njima se našao i Robocop, ali tek nakon što je netko svom djetetu dao to ime, tako da negdje u Meksiku postoji jedan Robocop.

6. BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116

Švedska ima iznimno stroge zakone o davanju imena djeci. 1982. godine donijeli su zakon po kojem ljudi koji nisu plemićkog roda ne smiju djeci davati plemićka imena. Danas u zakonu stoji kako djeca ne mogu dobiti ime ako bi sbog njega mogli biti izvrgnuti ruglu ili ako ono zbog nekog razloga nije prikladno. u znak protesta protiv takvih restrikcija oko davanja imena, jedan je par svom djetetu dao gore napisano ime koje se, kažu, izgovaralo – Albin. Vlasti su to, dakako odbile.

7. Circumcision

Ili u prijevodu – obrezivanje. Još jedno ime iz registra zabranjenih meksičke savezne države Sonore. Srećom, vlasti su ime zabranile.

8. Metallica

Djevojčica iz Švedske krštena je pod ovim imenom, no kasnije su vlasti odlučile kako ime nije primjereno.

9. Sex Fruit

Vlasti Novog Zelanda odlučile su se na intervenciju prije no što je neko jadno dijete do svoje punoljetnosti bilo primorano nositi ime Sex Fruit.

10. Monkey

Danska je još jedna zemlja u kojoj roditelji smiju birati samo imena koja su unaprijed odobrena. Kad su objavili popis imena koja su roditeljima zabranili, na njemu se našao Monkey, ali i Pluto te Anus.