NAJBOLJI POKLON ZA BOŽIĆ: Emotivni video postao je apsolutni hit ovih blagdana, osmijeh će vam se razvući od uha do uha

Otac je podijelio snimku trenutka kada ga je njegova 18-godišnja pokćerka zamolila da ju posvoji na Badnjak.

Makayla Dabney odlučila je zamoliti svog očuha Stephena, koji ju je odgajao 14 godina, da joj kao božićni poklon postane i njen zakoniti staratelj, piše Independent.

Inspiracija san

Na taj je korak studenticu iz Cuyahoga Fallya u Ohiju inspirirao san u kojem je zamolila očuha da ju usvoji. “Bio je to stvarno pravi trenutak za sjećanje jer sam isplanirala nešto stvarno veliko i samo je nekoliko članova obitelji znalo za to”, rekla je lokalnim medijima. “Sanjala sam da sam ga pitala da me usvoji. Moj božićni poklon bili su papiri za usvajanje.”

Jedan član obitelji snimio je dirljiv trenutak kada je Makayla pitala svog oca: “Znam te još od kad mi je bilo pet godina… primio si me kao svoju vlastitu.” Stephen je bio primjetno pogođen emocijama dok je otvarao pismo, pažljivo zapakirano u božićni omot, u kojem su se nalazili papiri za usvajanje. “Pitala sam se hoćeš li me usvojiti. To je već davno trebalo napraviti, da promijenim ime i sve ostalo”, rekla je Makayla.



Oduševljeni gledatelji

Snimka je postala viralna širom svijeta, s gotovo 160.000 pogleda u tjedan dana. Jedan je gledatelj komentirao Makaylino “prekrasno srce”, na što je njen otac odgovorio, “Puno vam hvala, morat ćete prestati sa svojim lijepim riječima jer ću se ponovo rasplakati, a to će uništiti moj imidž snažnog čovjeka.”

Drugi je gledatelj rekao, “Čestitamo, ovo je sigurno jedan od najboljih poklona koje ste ikada mogli dobiti. Sretan Božić vama i vašoj obitelji.”