NAJBOLJI NAČIN DA DJECI KAŽETE ISTINU O DJEDU MRAZU: ‘Da sam se bar ja toga sjetila kad sam razgovarala sa svojim djetetom’

Ako postoji savršen način da djeci kažete istinu o Djedu Mrazu, onda je to ovaj. Priča jedne majke ima snažnu poruku, a njezin su postupak podržali brojni ljudi na internetu.

Božić je čarobno vrijeme, posebno za djecu. Ali dođe vrijeme kada se u njihovim glavicama počne rađati sumnja u postojanje Djeda Mraza. Otkrivanje prave istine o tomu odakle dolaze pokloni i kako taj bradati starac uspije ući u kuću kroz dimnjak ravno je ubojstvu Božića. Jedna se obitelj dosjetila kako na pravi način reći istinu, a ne biti Grinch. “Mi imamo posebnu metodu za priopćavanje istine o Djedu Mrazu. Tako omogućujemo da djeca sama postanu Djed Mraz i uvide pravi smisao blagdana.”, započela je svoju priču Leslie Rush, profesorica povijesti iz Teksasa.





“Na taj način, priča o Djedu Mrazu nije laž koja se kad-tad otkrije, već serija dobrih djela i božićnog duha. Kada djeca imaju šest ili sedam godina i primijetite određenu dozu sumnje, znate da je došlo vrijeme. Odvedem ih na piće u lokalni kafić i onda započnem: ‘Vidim da si jako odrastao u protekloj godini. Ne samo da si viši, već je i tvoje srce naraslo.’ Zatim navedem nekoliko primjera kada je dijete postupilo lijepo prema drugima. ‘Zapravo, toliko si odrastao da je vrijeme da postaneš Djed Mraz. Vjerojatno si primijetio da je većina Djedova koje si vidio odjevena isto. Možda si čuo i od prijatelja kako on ne postoji. Mnoga djeca to misle jer još nisu spremna postati Djed Mraz. Ali ti jesi. Reci mi najbolje stvari koje znaš o njemu. Što on ima od svega toga što čini za djecu?’ Zatim spomenite priču o keksićima za Djeda i dobrom osjećaju nakon učinjenog dobrog djela. ‘Sada si spreman za svoj prvi veliki posao kao Djed Mraz.’ Zatim tražim od djeteta da izabere osobu koju zna (obično susjeda). Djetetova misija je saznati što toj osobi treba i pobrinuti se da to i dobije, ali bez otkrivanja odakle je poklon došao. Djed Mraz ne treba priznanja ni zahvale. Stvar je u nesebičnom davanju. Moje najstarije dijete izabralo je ‘staru vješticu preko puta’. Ta je žena stvarno grozna. Uvijek viče na djecu kad se igraju. Moj je sin primijetio da ona svako jutro izlazi po novine bosa i odlučio joj je pokloniti šlape. Još je samo morao odrediti koju veličinu nosi pa je špijunirao iz grmlja ne bi li procijenio. Otišli smo u Kmart i kupili šlape. On ih je zamotao i napisao: ‘Sretan Božić od Djeda Mraza!’. Krišom je ostavio poklon, a onda s nestrpljenjem iščekivao da ga susjeda pokupi. Kada je primijetila poklon, on je bio u ekstazi. Sljedećeg jutra je žena izašla po novine – u šlapama. Rekla sam sinu da nikad ne otkrije kako je to bio on jer onda ne bi bio Djed Mraz. Od tada je moj sin svake godine birao nekoga i radio na istom principu. Kad je došlo vrijeme za moje mlađe dijete, stariji je sin pomogao s uvodnim govorom. Danas su oboje odlični darivatelji i nikad nsiu mislili da je priča o Djedu Mrazu lažna – zato što je baš njima otkrivena tajna”, napisala je Rush na Facebooku.

Njezina je ispovijest dirnula srca brojnih korisnika: “Ovo me natjeralo da ponovno počnem vjerovati u Božić. Odlična ideja! Da sam se barem toga sjetila prošle godine kad sam sa svojim djetetom imala razgovor o Djedu Mrazu. Rekla sam mu kako on ne postoji, ali ove ću godine objasniti zašto sam imala krivo. Hvala na objavi”. Neki su, pak, mislili kako je 6- 7 godina premlada dob za tako ozbiljne razgovore, piše Bored Panda.