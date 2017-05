MUČNINE U TRUDNOĆI: Da, naporne su, ali puno govore o zdravlju bebe, pa čak i spolu djeteta

Mnoge žene u trudnoći pate od jakih mučnina, povraćanja i teškog prihvaćanja neke hrane. Bez brige, to je znak da je vaša trudnoća regularna i da sve ide kako treba.

Statistika kaže da svaka treća trudnica ima mučnine, no kada i koliko često dolazi do njih u trudnoći je individualno. U većini slučajeva mučnine u trudnoći nestaju krajem trećeg mjeseca, dok je u rijetkim slučajevima ona dosljedna kroz cijelu trudnoću. Kako bilo, donosi vijest da je vaša beba dobro.

Zašto dolazi do mučnina u trudnoći?

Jutarnje mučnine u trudnoći su nasljedne. Otkrilo se također da se one mogu pripisati hormonima, to jest, njihovom različitom lučenju. No, zašto uopće dolazi do jutarnjih mučnina?

Istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Cornell u New Yorku dokazalo je kako mučnina u trudnoći ima smisla. Ono što buduće majke trpe, štiti bebu u trbuhu. Analizom 80.000 trudnoća pokazalo se da trudnice prije svega stvaraju odbojnost prema tvarima koje štete zdravlju bebe. Na samom vrhu liste nalaze se alkohol, nikotin i kava.



Mnoge trudnice odbijale su i meso, ribu, jaja i meso peradi. Te namirnice mogu sadržavati razne bakterije za koje imunološki sustav ne može razviti otpornost. Studije su pokazale i kako je u slučajevima žena s mučninama, manje dolazilo do spontanih pobačaja. Upravo zato mučnine u trudnoći pokazuju da će se vaša beba roditi zdrava.

Ne brinite ako nemate mučnine

Postoje i žene koje tokom trudnoće nemaju mučnine niti ne osjećaju probleme pri pripremi hrane. Nemojte brinuti ako je tako jer i takve trudnoće mogu proći bez ikakvih komplikacija. Svaka je žena jedinstvena i svaka trudnoća je individualna. Kod nekih žena javlja se mogućnost mjesečnice u trudnoći, neke imaju bolove i migrene dok druge do zadnjeg mjeseca rade na vrtu ili mogu vježbati bez problema.

Nemojte nepotrebno brinuti, već često posjećujte svog ginekologa kako biste bili sigurni da je s vašom bebom sve u redu.

Uzroci nastanka mučnina u trudnoći

Čak 75% žena doživljava mučnine za vrijeme trudnoće. Koliko god neugodna bila, prolazna je, a ovo su mogući uzroci.

1. Visoka razina estrogena

Količina ovog hormona u ranoj fazi trudnoće raste, tako da je on jedan od krivaca mučnina. Estrogen je krivac i za pretjeranu osjetljivost na mirise i okuse. Neki stručnjaci vjeruju da pojava snažnih mučnina u trudnoći ima veze s nošenjem djevojčica, odnosno povišenim razinama estrogena u tom slučaju.

2. Pojačana osjetljivost na mirise

U najranijoj fazi trudnoće, žene doživljavaju jaku osjetljivost na sve oko sebe. Osjet okusa postaje izrazito osjetljiv čak i na najblaže mirise hrane poput dijetnog tosta ili čaja. Ti osjeti mogu izazvati refleks gušenja što će dodatno poticati mučnine.

3. Pojačano lučenje hormona trudnoće

Humani korionski gonadotropin ili hormon poznat kao hormon trudnoće, stvara se u posteljici tijekom trudnoće. Njegovo pojačano lučenje može biti uzrok mučnina. Neka istraživanja pokazala su kako su one najčešće i upravo u vrijeme kada je i količina ovog hormona na najvišoj razini.

4. Osjetljiv želudac i stres

Kod većine trudnica javlja se jaka osjetljivost želuca. Ako ste i prije trudnoće bili osjetljivi na hranu ili promjene, moguće je da se trend nastavio. Također ako dolazi do prekomjernog stresa, mučnine su češće i jače. U ovom stanju trebate odmarati psihički i fizički jer tjelesni i emotivni umor pojačavaju tegobe.

Olakšajte mučnine u trudnoći

Mučnine su kod svake trudnice drugačijeg intenziteta i događaju se u različito vrijeme. Kako god bilo, naporne su i ponekada ometaju vaš dan. Poslušajte ove savjete i olakšajte si trudnoću.

1. Ne jedite puno, ali jedite često

Za vrijeme mučnina najčešće dolazi do pada nivoa šećera u krvi. To u kombinaciji s praznim želucem može izazvati dodatan osjećaj gađenja prema hrani i povraćanje. Birajte namirnice koje volite i koje vam odgovaraju, ali da sadrže dosta proteina i ugljikohidrata kao što su keksi, jogurti i krekeri. Izbjegavajte kaloričnu, masnu i jako začinjenu hranu. Slobodno si priuštite i grickalice, posebice one zdrave. Osim toga, pokušajte jesti hladnu hranu, jer topla ima jače mirise i prije će izazvati osjetljivost.

2. Pijete biljne čajeve

Đumbir je odavno poznat kao efikasno sredstvo protiv jutarnje mučnine. Možete ga koristiti kao čaj ili miješajte korijen s vodom. Ako vam smeta jak miris đumbira, pokušajte s mentom. Ona ima višestruka korisna svojstva.

3. Vježbajte i krećite se

Vježbe za trudnice, osim što će vam pomoći kod mučnina, omogućavaju efikasno održavanje zdrave tjelesne težine i smanjuju bolove u leđima. Pravilno vježbanje može utjecati na smanjivanje vrtoglavice i slabosti, a mogu i pomoći u olakšavanju poroda. Ako su vam vježbe prenaporne, krenite s laganim šetnjama na svježem zraku. Bitno je kretati se.

Eto, savjeti su tu. Na vama je da ih već danas počnete primjenjivati.