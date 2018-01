MENINGITIS KOD DJECE I BEBA: Pronašli smo najvažnije informacije o ovoj ponekad smrtonosnoj bolesti

Meningitis ili meningokokna infekcija je ozbiljna zarazna bolest središnjeg živčanog sustava.

Jedna od najvećih prijetnji za život male djece je upravo meningitis radi čega se mnogi roditelji uplaše nakon pojave prvih simptoma. To je virusna ili bakterijska infekcija, odnosno upala tankih ovojnica mozga i leđne moždine. Meningitis kod djece i beba nije tako česta bolest i tek rijetko preraste u epidemiju. Kako bi bili sigurni i bez panike pri pojavi simptoma, pronašli smo najvažnije stvari koje morate znati o meningitisu kod djece i beba.

1. Meningitis može biti virusni ili bakterijski

Virusni meningitis najčešće se javlja tijekom ljeta i početkom jeseni. Virusni oblik je blaži oblik bolesti, a simptomi su mu slični gripi. Mogu ga izazvati razne vrste virusa: enterovirusi, adenovirusi, herpesi.. Najčešći su enterovirusi koji se šire putem direktnog kontakta preko izmeta inficirane osobe. Neke druge vrste se mogu prenijeti i kapljičnim putem ili prljavim rukama – to je najčešći način širenja kod djece. Virus se može prenijeti i indirektnim kontaktom – na primjer preko čaše ili u bazenu.

Bakterijski meningitis uzrokuje specifična bakterija i predstavlja najozbiljniji oblik bolesti. Ponekad ta bakterija može izazvati pojavu trovanja krvi. Meningitis kod beba i djece izaziva nekoliko bakterija ali je meningokokna bakterija najčešća. One žive na sluznici nosa i grla te u uobičajenim uvjetima ne uzrokuju simptome ni probleme. Ako se iznenada počnu razmnožavati i ostaju aktivne, to može oštetit krvne žile što će izazvati pojavu smeđeg osipa i modrica. Bakterijska infekcija može imati za posljedicu reducirano dolaženje krvi do organa i njihovo oštećenje.



2. Napada djecu i odrasle

Iako meningitis pogađa djecu i odrasle, kod djece posljedice katkad mogu biti fatalne. Uzrok je infekcije bakterija koja se javlja u obliku meningitisa, tj. upale moždanih ovojnica, ili u obliku sepse, to jest trovanja krvi. Sepsa je rjeđa, ali opasnija i češće ostavlja trajne posljedice. Kod djece od 2. do 5. godine života bakterija Neisseria je najčešći uzročnik meningitisa.

3. Postoji mnogo mogućih načina zaraze

Ovisno o tome radi li se o virusu ili bakteriji, prijenos može biti direktan ili indirektan. 5 do 20 posto ljudi ima na sluznici nosa bakteriju koja uzrokuje meningitis, ali od nje ne obolijeva. To su tako zvani zdravi kliconoše. S druge strane, ti ljudi svojim meningokokom iz sekreta usne šupljine ili iz dišnog sustava mogu zaraziti drugu osobu. Iz okoline bolesnika ima čak 65 posto ljudi prisutnu klicu na sluznici ždrijela ili nosa. Kako bi se zdrav čovjek zarazio, treba doći do bliskog kontakta s kliconošom ili bolesnikom.

4. Poseban rizik je kod ovih skupina

U najvećoj opasnosti su osobe koje su slabijeg imuniteta, anemične, neuhranjene ili žive u skučenim prostorima. Bolest je učestalija tijekom zimskih mjeseci. U tim trenucima su djeca zatvorena u školama i vrtićima, a prostori se rijetko prozračuju.

5. Simptomi meningitisa slični su onima kod gripe

Inkubacija nakon zaraze može trajati od dva do deset dana. Ovo su najčešći simptomi:

povišena tjelesna temperatura

jako teške i bolne glavobolje

povraćanje i osjećaj mučnine

izrazita osjetljivost na svjetlo

ukočenost vratnih mišića

bolovi u kralježnici

Kod beba su simptomi nešto izraženiji, a uključuju:

povraćanje

povišenu tjelesnu temperaturu

grčenje cijelog tijela

napetost fontanele (mekani ili elastični romboidni prostor između nesraštenih kostiju na glavi)

Jedan zanimljivi simptom meningitisa kod djece je da ono neće moći bradom dodirnuti koljena, a uz to će zabacivati glavu unazad. Kod beba su česta pojava grčevi cijelog tijelate gubitak svijesti.

6. Dijagnoza se postavlja nakon laboratorijskih nalaza

Kliničku dijagnozu postavit će liječnik, a temeljit će se na vidljivim simptomima koje će potvrditi ili opovrgnuti laboratorijskim analizama krvi ili lumbalnom punkcijom. Ako je dijete oboljelo od meninigitisa, nalazi će pokazati prisutstvo uzročnika, točnije bakterije u leđnoj tekućini. Ukoliko se radi o virusnoj infekciji, vrsta virusa se određuje laboratorijskim putem.

7. Liječenje meningitisa je u bolnici

Ako je dijete oboljelo od bakterijskog meningitisa ili je došlo do trovanja krvi, odlazak u bolnicu treba biti u hitnom postupku. Dijete će u toj situaciji biti podvrgnuto terapiji antibioticima. Jako je važno da se terapija počne davati na vrijeme jer tek pravovremena terapija znači i potpuni oporavak djeteta. Antibiotici se mogu pripisati i osobama koje su u čestom prisustvu oboljele osobe ili svakome tko je bio u kontaktu s bolesnim djetetom. Cilj je sprječavanje širenja bolesti.

8. Najvažnije stvari o meningitisu kod djece i beba

Meningitis napreduje u samo nekoliko sati. Pravovremeno reagiranje i uočavanje simptoma djeci može spasiti život. Simptomi neće uvijek biti isti, kod neke djece se može pojaviti i osip. Budite jako oprezni ako simptomi traju duže od jednog dana. Kako bi se zaštitili od pojave meningitisa moguće je cijepljenje bebe u drugom, trećem i četvrtom mjesecu života. Tada se djeca cijepe protiv dva tipa meningitisa Hib i grupa C, ali ne i od svih oblika ove bolesti. Obavezno cjepivo ne stvara imunitet na najčešći oblik meningitisa – meningokokni grupe B.