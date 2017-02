‘MAMA, JA NEĆU PREŽIVJETI’: Objavila potresnu fotografiju sina koji boluje od raka i ovu poruku…

Na stranici posvećenoj ljubavi Love What Matters majka desetogodišnjeg dječaka Drakea koji boluje od raka opisala je svoja iskustva sa situacijom koju ne bi nikome poželjela.

“Za svakoga koji se bori s rakom ili prolazi kroz kemoterapiju. Za svakoga koji prolazi kroz ovu strašnu bolest. Stvari postanu ozbiljne, jako brzo i jako teško. Slika koju objavljujem nastala je jutros, i prije nego što počnete vrištati ‘zašto je objavila njegovu sliku u pelenama, tako nepristojno’, pa 1. ne vidi se više nego da je u kupaćima i 2. zato što život nije uvijek politički korektan i lijep, već je stvaran. Život nije lijep, i rak uništi osobu.”

“Ovo je snimljeno jutros nakon što sam nosila Drakea u kupaonicu. Da, nosi pelene jer u 75% slučajeva ne može kontrolirati svoje zahodske potrebe. On je kost i koža jer ga trebam moliti da pojede JEDNO zrno graška za večeru, ili da popije jednu čašu vode tijekom dana, ovo je kada vaš sin spava s vama jer se boji da bi se nešto moglo dogoditi dok je sam, a pod nešto mislim umrijeti. Ovo je kada imate razgovor usred noći s desetogodišnjakom, koji pita hoće li ići u nebo ako umre i hoće li tamo vidjeti svog tatu i moći pričati i igrati se s njime.”



“Ovo je kada je preslab da izađe iz kreveta ili hoda pa ga se treba nositi ili gurati u invalidskim kolicima. Ovo je kada on zaspe dok mu netko nešto govori, jer je preiscrpljen. Ovo je kada povrati svaki lijek koji mu dam. Ovo je kada je morao uzeti 44 kemo tablete unutar 24 sata prošloga tjedna. Ovo je kada mi kaža ‘Mama, ja neću preživjeti’. Ovo je kada ne želi da ga se dodirne, jer ga previše boli, te uzima morfij da bi nekako pregurao još jedan dan. Ovo je kada mi govori kako se boji i da misli da neće doživjeti svoj 11. rođendan. Ovo je kada mu ja govorim da ću se nastaviti boriti za njega čak i kada on više ne bude u stanju. Ovo smo on i ja, i naš svijet.”

“Ovo je on, Drake, Stinky Joe, moj cijeli svijet. Od trenutka kada sam saznala da sam trudna do zauvijek u budućnosti, on je bio moj razlog za život. On je moj osmijeh, moja ljubav, moj otkucaj srca. On je isto tako moje suze, moja bol srca. On je moj život.”

Brojni su ljudi poslali svoju podršku majci i dječaku, kao i poruke i poklone kako bi mu pokazali da i oni misle na njega.