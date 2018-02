KONAČNO MONOPOLY ZA HRVATSKE TAJKUNE: Novo izdanje popularne igre ima opcije koje potiču varanje

Čak i ako se igrača uhvati, kazne su prilično blage.

Pomicanje figurice iako nije vaš red ili koje polje naprijed ili nazad, izbjegavanje plaćanja, izmišljane pravila, krađa novca iz banke i slični potezi Hasbro je uklopio u novo izdanje Monopolyja kojeg je najavio za jesen.

Nova pravila će, kako pišu, omogučiti igraćima “da sudjeluju u legendarnim (iako prešućenim) trenucima Monopolyja koji se događaju tijekom obiteljskih večeri igara”. U igri će biti uključeno 15 novih “cheat” kartica, kao i predviđene kazne za prevarante koje se uhvati. A te kazne su blaže nego hrvatsko pravosuđe prema gospodarskom kriminalu. Platit će smiješnu kaznu ili provesti malo u zatvoru. A ako ga se ne uhvati, nagrade su prilične. Cilj igre je isti – završiti s najviše novaca, no obzirom da s potiče što ćešće varanje, to će biti teže no ikada, prenosi Indy.